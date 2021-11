Trio se spojilo, aby pomohlo Denisu Villeneuveovi vytvořit ‚Duneo‘

Jeden z hlavních důvodů úspěchu filmového režiséra Denise Villeneuvea při budování světa kinematografie DunaNaplánován z vlastního pohledu na příběh, přičemž stále ctí uznávaného autora sci-fi Franka Herberta, se znovu spojil se dvěma zkušenými spolupracovníky, produkčním designérem Patricem Vermetem a střihačem Joe Walkerem, spolu s kameramanem Gregem Fraserem, nováčkem z jeho nejbližšího okruhu. Vzpomíná na Vermeta, který dříve spolupracoval s Villeneuvem nepřítelA vězniA Vrah A Přístup. „Věděl jsem, jak důležitá je tato kniha [“Dune”] Bylo to pro něj, takže jsem se k němu potřeboval chovat s respektem. Ale také mě bavily světy, které Frank Herbert vytvořil.“

Designová inspirace pro náladové desky Vermette přišla ze zikkuratů a brutalistické architektury nalezené ve východní Evropě a Brazílii. „Mluvil jsem s Denise sedm měsíců,“ říká. „Duna“ je kniha, která, jak víme, byla v kině považována za nepřizpůsobivou. To byla dobrá výzva.“

To, co filmu komplikuje budování světa, je skutečnost, že se trhákům líbí hvězdné války Také inspirovaný původním sci-fi románem. „Před mnoha lety Duna Došlo k povstání, které vedlo k zákazu všech počítačů a technologií,“ poznamenává kameraman Greg Fraser, který s Villeneuvem spolupracoval poprvé v r. Duna Byl zastřelen dříve Rogue One: Příběh Star Wars. „Lidé, kteří počítají s vesmírnými loděmi, jsou mentati, kteří používají koření, aby si zlepšili mozek. Když o tom mluvíš takhle, Duna je opakem čeho hvězdné války On je. hvězdné války Jde o počítače a špičkové technologie. Takže musíte začít s produkčním designem, jinak bude jedno, co udělám s kamerou.“

Obývají různé planety Duna Vesmír, od Caladanu, s hojností vody a rostlin, po spálenou vyprahlou pouštní zemi Arakis. „Caladan má ostrovy,“ poznamenává Vermit. „Ekonomika je o rýži, rybolovu a víně. Chcete to zkusit znázornit v architektuře a na planetě. Kniha hovoří o velkých borovicích a vlivu hradu ve středověku.“ Hlavní fotografie byla provedena pro dům předků Domu Atreidů v Norsku. „Slovo, které stále používám pro Caladan, je ‚mokrý‘, protože tam neustále prší,“ říká Fraser. „Je to trochu jako ve Spojeném království. Připadá mi to, jako by na chodidle byla pořád vlhkost nebo ve vzduchu byla rosa. Vlhkost není jako v Thajsku, ale v kyslíku je tíže. Díky tomu je to pěkný kontrast k Arakis, který je plné písku, koření a tepla.“

Domorodé kmeny jižního Pacifiku a kolonizační historie naučily základ Arrakis, kde se pod povrchem pouště potulují obří píseční červi, produkující vzácné a vyhledávané „koření“. „Kmeny nepřekročí otevřený oceán, takže uvnitř pouště jsme potřebovali skalní útvary.“ [for the Fremen] To nás přivedlo do Jordánska. Koloniální entity staví tyto obrovské věci, aby ukázaly, jak mocné jsou, takže rezidence Arrakis je největší budovou, kterou kdy lidé postavili.“

Ve filmu hlas umožňuje Bene Gesseritovi, tajnému matriarchálnímu systému s vynikajícími fyzickými a duševními schopnostmi, ovládat své poddané. „Theo Green“ [sound designer]Mark Mangini [supervising sound editor], Dennis a já jsme byli posedlí myšlenkou, že zvuk nějak připomíná původ Bennyho Jesserta,“ prozradil redaktor Joe Walker, který střihl VrahA Přístup, A Blade Runner 2049. Theo nahrál desítky řádků od různých audio umělců. Ne každý je dostane od Charlotte Ramplingové. [portrays the Reverend Mother] Smíšený hlas s Marianou Faithfull, což se hodilo, protože v 60. letech byli partnery ve zločinu. Cílem bylo, aby Bene Gesserit měl schopnost proniknout hlouběji do jejich minulosti, a Paul Atreides [Timothée Chalamet], který vyrostl v této specialitě, bude mít tuto schopnost. Další věc je, že se mu snažíte dát najevo, že na začátku v tom není moc dobrý, ale že dovednost rozvíjí, když na to přijde. V jednu chvíli jsme měli hack ve střižně. Dennis a já jsme se pokusili spustit synchronizaci. Přivedlo mě to k myšlence na ty krásné české filmy z 60. let, které byly plné dobrodružství se zvukem.“

Filmaři šli hodně daleko, aby zajistili, že co nejvíce bude možné zachytit na kameru, jako je masivní, částečně vytvořené prostředí zvané The Nexus. „Část sady musela být navržena jako skutečná, aby nám poskytla texturu a pozadí, zatímco zbytek se stal lehkým objemem,“ říká Vermette. „Skončili jsme s budovou umístěnou mezi Stage 1, 2, 3 a 4 v Origo Studios v Budapešti. 65 stop. Na dvou částech jsme postavili skutečnou sestavu do 20 stop. Uprostřed jsme postavili stožár. Je to když Duncan Idaho [Jason Mamoa] zemře. Fremen se schová v písku a Sardaukar vypadne z háku. Tady vizuální efekty opravdu vynikly. Bylo to všechno o vytvoření správného světelného prostředí, které umožní Paulu Lambertovi [visual effects supervisor] a jeho týmu, aby udělali maximum. Zbytek mezi etapami byl pokryt látkou pískové barvy. Podlaha byla písková a nahoře byla stahovací střecha, na kterou kopáči umístili kovové dráty. Mohli jsme posunout látkový strop, který měl gobo představující všechny paprsky, které by stínily podlahu. Bylo to složité.“

Pro filmaře bylo také důležité, aby diváci pochopili, co se v bojových sekvencích děje. „Jedna z věcí, o kterých jsme mluvili na začátku, jsou souboje, protože Dennis a já nemáme nutně zájem o fotografování harmonie, když děláte kaskadérské souboje, což je ve skutečnosti udělané krásně,“ poznamenává Fraser. „Jak bychom to udělali lépe? Zakryli jsme je, jako bychom tančili nebo baletili. Vždycky mě fascinoval dobrý bojový design a byl jsem frustrovaný, když to nevidím na obrazovce, protože je to plné bumů, bumů, bumů,“ biče, koncerty a zoomy. Chci vidět a cítit všechny hity.“ Uděláme to pomalým šťouchnutím nebo se pokusíme být v našem zpravodajství hrubě kupricovští. Snažili jsme se být poetičtí v bojích a ještě méně poetičtí s nějaké drama, které by mohlo být jednodušší a efektivnější.“

V jedné scéně je Paul Atreides testován na svou schopnost snášet bolest, zatímco hlavní matka nosí na krk gom džavot, dlouhou jehlu nakloněnou metakyanidem. „Chcete mít pocit, jako by se v něm vynořovala rušivá síla, která má co do činění s vizuálními úpravami stejně jako se zvukovými efekty a hudbou,“ poznamenává Walker. „Hudba může být někdy jako zvukové efekty a zvukové efekty mohou být jako hudba.“

S odkazem na dopad pandemie na proces střihu filmu Walker uzavřel: „V posledním roce byl Dennis mnohokrát v Montrealu a já v Los Angeles. Pracovali jsme pro Evercast. nejpodivnější pro mě bylo, že jsem ho neměl na své straně. Vpravo. Pravá strana jeho tváře je pro mě jako temná strana měsíce. Nemám ponětí, jak to vypadá! Viděl jsem jen levou stranu jeho obličeje. Bylo neobvyklé, že na mě zíral! Jako dobře nacvičená kapela, která spolu umí dobře hrát.“