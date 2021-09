Microsoft údajně rozbil Windows 11 vložením reklamy pro Teams

Od doby, kdy byl představen Windows 10, Microsoft prosazuje reklamy ve svých operačních systémech a to se evidentně na Windows 11 nezměnilo. Začalo to nechvalně známou aplikací Get Windows 10, která se vnucuje uživatelům Windows 7 a 8.1, a často to nabízí zavádějící možnosti informací, které vás přimějí k upgradu. To bylo dávno, a dnešní reklamy nejsou pobuřující.

Kromě případů, kdy rozbíjejí věci. Včera, po vydání nových verzí Windows 11 v Dave A beta Kanály (dvě různé verze, mějte na paměti), Insideri hlásili, že nabídka Start a hlavní panel se zhroutily. Jak se ukázalo, bylo to proto, že Windows 11 představil reklamy, jak to bylo Informoval Daniel Alexandersen, který se do případu rýpl.

Nejprve Microsoft zveřejnil opravu. Pokud je váš počítač v nepoužitelném stavu a čtete si to, snažíte se z toho dostat, postupujte takto:

Krok 1: Použijte CTRL-ALT-DEL a zvolte Otevřít Správce úloh.

Krok 2 : Rozbalením Správce úloh vyberte Další podrobnosti v dolní části Správce úloh.

Krok 3 : Přejděte na „Soubor" a vyberte „Spustit novou úlohu".

Čtvrtý krok: Do pole Otevřít zadejte cmd.

Pátý krok: Vložte následující (vše tučně):

reg odstranit HKCU SOFTWARE Microsoft Windows CurrentVersion IrisService /f && shutdown -r -t 0

Krok 6: Stiskněte klávesu Enter a počítač by se měl restartovat. Po restartu by se mělo vše vrátit do normálu.

Toto je správně; Chcete -li získat počítač zpět z ochromujícího problému způsobeného odesíláním reklam Microsoftem, musíte provést změnu registru.

Samotná reklama je pro Microsoft Teams a jak je integrována do systému Windows 11. Jako u většiny reklam vytvořených v systému Windows by se toto mělo zobrazit jako oznámení, i když jsou všechna oznámení vypnutá.

I když víme proč, největší otázkou, do které se Alexandresen ponořuje, je, jak křehké může být prostředí Windows 11, které může praskat reklamy. Windows v roce 2021 má spoustu komponent, které by měly zachytit obsah z cloudu v jakémkoli bodě, od tapety na uzamčené obrazovce Bing přes Windows Update až po reklamy od Microsoftu. Kupodivu, když jeden z nich nefunguje správně, může se to stát.

Zatímco vaší první myšlenkou mohlo být odepsat to jako nestabilitu, kterou jste zaregistrovali v programu Windows Insider Program, mějte na paměti, že se to stalo v kanálu beta navíc jako dev. Windows 11 build 22000.176 je post-RTM build, což znamená, že pokud si po 5. říjnu po vydání Windows 11 půjdete koupit nový notebook, měli byste získat dřívější verzi operačního systému. To, co je nabízeno v beta kanálu, už lze jen stěží považovat za náhled.

Zde jsou zjevně dva problémy. Jedním z nich je, že cloudová služba může prolomit Windows 11. Druhým je, že Microsoft na první místo vkládá reklamy do operačního systému, což je pro mnohé jisté. Jedna věc je jistá; Microsoft v dohledné době nebude omezovat své reklamy ve Windows. Místo toho pouze opraví chybu a pokud vás přiměje nakreslit paralelu k Kancelářský prostorNo, to je také dobré.