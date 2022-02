Hra Knockout City je zdarma

Velan Studios oznámilo v Příspěvek na blogu dnes to Knockout CityDodgeball, kooperativní týmová hra pro více hráčů, bude zdarma letos na jaře po skončení 5. sezóny, která má začít 1. března a je naplánována na 9 týdnů. Studio neupřesnilo, na kterých platformách bude hra zdarma ke hraní.

„Jsme opravdu nadšeni, že můžeme naši hru představit milionům nových hráčů po celém světě úplným odstraněním cenovky,“ napsal jeden ze zástupců. Studio navíc oznámilo, že začne samostatně vydávat Knockout City S přechodem hry na free to play. Nemohli jsme to doručit Knockout City Do světa bez úžasné podpory od EA Originals, ale nyní, když přecházíme k volnému hraní, je přirozeným dalším krokem, abychom převzali vydavatelské povinnosti a úžeji spolupracovali s naší komunitou. „

Jako projev uznání za současnou hráčskou základnu hry Velan Studios oznámilo, že sezóna 6 Knockout City Bude obsahovat speciální kosmetiku, vylepšení XP a další výhody pro ty, kteří si hru dříve zakoupili. „Naší první prioritou bude vždy naše komunita a vytvořili jsme speciální věrnostní balíček pro 6. řadu speciálně pro ty, kteří si hru již zakoupili před uvedením 6. řady, který bude obsahovat exkluzivní legendární kosmetiku, vylepšení XP a 2000 Holobux.“

v Naše recenze Popis loňského zápasu Owena Judda Knockout City Jako „zábavná a eminentně doporučená hra“, tedy „tak rychlá, že jsou chvíle, kdy máte pocit, že vůbec netušíte, co se děje“.