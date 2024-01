Bývalá Wilsonova česká opera se má stát divadlem pod širým nebem

Před budovou Wilsonovy české opery. Zdvořilostní foto

Wilson Czech Opera House pokročila v obnově nemovitosti poté, co požár zničil většinu budovy.

Budova opery na 415 27th St. ve Wilsonově, původně nazývaná Turner Hall, byla postavena v roce 1901 a byla vyrobena z kamene vytěženého pět mil mimo Wilson.

Opera s jídelnou, kuchyní, tělocvičnou, jevištěm a balkonem hostila různé akce včetně tance, gymnastiky, svateb a soutěží.

V listopadu 2009 se požár ze sousední budovy rozšířil na budovu opery a přes snahu o uhašení se místo konání změnilo na trosky.

Zbývající struktura Wilsonovy české opery po požáru v roce 2009. Zdvořilostní foto

Alison Ford, prezidentka Wilson Czech Opera House, je bývalá česká tanečnice opery a založila v opeře dětský divadelní soubor.

„Byl jsem zdrcen, komunita byla zničena, protože všichni byli spojeni s operou,“ řekl.

Ford se stal prezidentem Opery v roce 2010 a pracuje na obnově zdí Opery.

Wilsonovo představenstvo, z nichž někteří byli potomky stavitelů opery, zahájilo proces restaurování i přes svůj zájem o likvidaci ostatků.

„na [the descendants on the board of directors]„Je velmi důležité, abychom zachránili zdi,“ řekl. „Bylo mnoho názorů na to, co dělat, protože někteří lidé v komunitě to chtěli zbourat.“

Kompletní přestavba opery se ukázala jako nemožný úkol, protože Ford uvedl, že náklady překročí 10 milionů dolarů.

Aby se zachovaly zbytky opery, bylo rozhodnuto přeměnit nemovitost na jedinečný prostor.

„Pro Wilsona by to bylo jedinečné místo, mít divadlo pod širým nebem, kde stále můžeme vidět krásu těchto kamenných zdí,“ řekl Ford.

Ztvárnění open-air divadla s ocelovým ztužením v bývalém sídle Wilsonovy české opery. Zdvořilostní foto

Pohled shora na venkovní divadlo se stínícími stany v bývalém sídle Wilsonovy české opery. Zdvořilostní foto

Jeviště ve venkovním divadle, nově vybudované chodníky a kiosky přiblíží historii opery.

Po kompletní přestavbě se předpokládá pořádání společenských akcí, jako jsou hudební a divadelní představení.

Ford spolupracuje s Wilson Chamber of Commerce a American Legion, které se nacházejí západně od bývalé opery.

„Pracujeme spolu, takže když jdete do centra, vidíte nejen toto úžasné ručně malované vajíčko, ale také divadlo pod širým nebem,“ řekl.

Největší ručně malovaná česká vejce na světě se nachází nedaleko budovy bývalé opery. Díky foto.

Největší ručně malovaná česká vejce na světě, vysoká 20 stop a široká 15 stop, se nachází východně od budovy bývalé opery.

Ford řekl, že jejich posláním je vytvořit místo, kde si místní komunita i turisté mohou vážit historie a užívat si rekreaci.

„Doufáme, že budeme mít pro turisty zábavné místo, kde se na vejce přijdou podívat,“ řekl Ford. „Chceme vytvořit park, abychom předvedli Wilsonovu historii a užili si divadlo.“

Opera House získala značnou podporu prostřednictvím grantů a daňových úlev od organizací, včetně Kansas Department of Commerce, Dan G. Hansen Foundation a Smoky Hills Community Foundation.

„Navíc místní dary a nákup rytých cihel pro naši sbírku budou umístěny tam, kde poprvé vstoupíte do opery,“ řekl Ford.

Opera House získala plné finanční prostředky na obnovu vápencových zdí. Dalším krokem je přidání finálních prvků k přeměně na divadlo pod širým nebem.

„Dalším krokem je postavit jeviště, zapojit elektřinu, postavit chodník, postavit cihly,“ řekl Ford. „Jakmile budeme mít ocel vyztuženou, odstraníme plot, aby lidé mohli konečně vstoupit dovnitř a využívat zařízení.“

Přední interiér bývalé Wilsonovy české opery s plotem uzavírajícím pozemek. Zdvořilostní foto

Očekává se, že obnova 30stopých zdí bude dokončena včas před otevřením veřejnosti v květnu.

Finanční prostředky na finální součásti venkovního divadla se odhadují na 230 000 $. Skupina musí zajistit prostředky do roku 2025.

Ford řekl, že Wilsonova estetika se výrazně zlepší, jakmile bude plot nainstalovaný po požáru v roce 2009 odstraněn.

„Plot je bolestí očí pro komunitu, takže jsme opravdu nadšeni, že ho můžeme sundat a vytvořit příjemné prostředí,“ řekl.

