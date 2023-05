Více než milion Čechů může letos v létě navštívit chorvatsko: pražské ráno

Poprvé v historii může letos Chorvatsko na dovolené navštívit více než milion Čechů.

V roce 2222 navštívilo necelých 850 000 lidí, což je druhé nejvyšší číslo po roce 2017.

Místní cestovní kanceláře již hlásí pětinový až čtvrtinový nárůst zájmu o návštěvy přímořské země.

Ceny v Chorvatsku sice od loňska výrazně vzrostly, ale stále jsou nižší než v Česku. Náklady na potraviny například v březnu meziročně vyskočily zhruba o 17 procent, v Česku o 24 procent.

Česká koruna navíc loni výrazně posílila vůči euru, na které Chorvatsko letos přešlo.

Koruna je vůči euru nejsilnější od roku 2008, takže nákupy v Chorvatsku jsou mnohem levnější než před rokem. Loni v létě se kurz vůči euru pohyboval kolem 24,50 a letos v létě by mohl být kolem 23,30.

Když vezmeme v úvahu zmíněnou nízkou inflaci v Chorvatsku, je to z českého pohledu dražší než loni, ale meziroční nárůst je znatelně menší, než na co jsou Češi zvyklí z rodné země.

V březnu byla roční míra inflace v Chorvatsku asi deset procent, zatímco česká patnáct procent, což je mnohem více.

Zájezdy do Chorvatska jsou stále dražší

Zdá se, že Čechům nevadí, že dovolená v Chorvatsku je nyní dostupnější než zájezdy do jiných oblíbených lokalit, včetně Egypta, Řecka a Turecka.

Hlavním důvodem jsou ceny letenek, tedy leteckého paliva a Ergo energie.

Přímé cesty vlakem z Česka se však výrazně prodražily kvůli vysokým nákladům na energie.

Noční vlaky opět jezdí od poloviny června do 30. září

Noční vlaky mezi Prahou a Ricou pojedou i letos v létě třikrát týdně, a to od 16. června do konce září.

Návrat spoje, který nabízí RegioJet, navazuje na loňský úspěšný provoz stejné linky, o který byl velký zájem především českých a slovenských turistů.

RegioJet také nabízí letní autobusové spoje do dalších dvou chorvatských měst – Splitu a Ogolinu, i když pouze do 31. srpna. Celkem stejný poskytovatel poskytuje služby autobusem nebo vlakem do celkem 56 destinací v Chorvatsku.

Pokud jde o noční vlak do Rijeky, stejný vlak zahájí svou cestu v Praze do Rijeky, přes Biklav a Bratislavu na Slovensku do cílové destinace ve slovinském Celje.

Vlak z Prahy bude jezdit každé úterý, pátek a neděli od 16:45, vlak z Rijeky bude odjíždět v pondělí, středu a sobotu ve 14:55.