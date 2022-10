Ukrajinská armáda říká Nepodceňujte Rusko před bitvou o Cherson: NPR

Přepínač titulků Bulent Kilic/AFP přes Getty Images Bulent Kilic/AFP přes Getty Images

Dněpro, Ukrajina – Ukrajinské síly dosáhly v posledních několika týdnech značných zisků a dobyly zpět velké části ukrajinského území na východě a severovýchodě. Nyní se však připravují na jednu z jejich dosud nejtěžších bitev: strategicky důležité jižní město Cherson.

„Rusové umí bojovat,“ říká major Roman Kovalev. „Učí se rychle. Nejsou to stejné síly jako na jaře. Je těžké s nimi bojovat.“

Kovaljov vede počátkem příštího týdne nově zrekonstruovaný 500členný prapor do předních linií.

Ve vojenském táboře u Dněpru si desítky nových vojáků a zkušenějších důstojníků razily cestu přes dlouhé travnaté pole během výcvikového tábora na východní Ukrajině.

Svým vojákům – a všem, kdo budou naslouchat – říká, že ruské síly nebudou nepřipravené. Rusové se dozvěděli, že Ukrajinci se mohou bránit, říká, což je vedlo k přehodnocení dřívějších snah rychle ovládnout velké části území.

„Mění taktiku,“ říká. „Pohybují se s větší opatrností a snaží se vzít naši zemi kousek po kousku.“

Obnova Chersonu zmaří ruský cíl omezit přístup Ukrajiny k Černému moři

Oleksandr Mosenko, vojenský expert z Kyjeva, říká, že v Chersonu je hodně v sázce. Pro Ukrajince by znovuzískání tohoto regionálního hlavního města znamenalo obrovskou morálku – a strategickou výhru. Otevřelo by to také cestu k obnově částí sousedního Záporožíského regionu, včetně jaderné elektrárny ovládané Rusy.

A bylo by to zničující pro Rusko, které tvrdilo, že oficiálně anektovalo Cherson a Záporoží spolu s dalšími dvěma regiony Ukrajiny minulý měsíc.

„Pokud zrušíme okupaci Chersonu, zničíme ruské plány jít do Kryvyj Roh, Mykolajiva nebo Oděsy,“ říká Mosenko.

Zasadilo by to nejen ránu ruským plánům odříznout Ukrajině přístup k Černému moři, říká, ale bylo by to pro Moskvu také hrozná ostuda.

„Bude to obrovské, opravdu obrovské,“ říká major Hrihori Haverish o obnově Chersonu. Cherson je symbolem jihu.

Ale jakkoli touží Ukrajinci získat to zpět, Haverich ví, že Rusové se nevzdají kontroly bez lítého boje.

„Udělali jsme pokrok a oni reagovali,“ říká. „Teď musíme vytvořit nové příležitosti.“

Moskvou dosazení úředníci v Chersonu začali utíkat do Ruska

Někteří noví ruští rekruti mobilizovaní na pomoc byli posláni do Chersonu. Moskvou jmenovaní místní úředníci také budují regionální obranné jednotky – a povzbuzují ochotné muže, aby se přidali.

„Všechno je pod kontrolou,“ uvedl Kirill Strimosov, zástupce okresního ředitele instalovaný v Rusku, ve veřejné zprávě na sociální síti Telegram a aplikaci pro zasílání zpráv.

Strimosov se snaží nakreslit obrázek, že Rusové udržují Ukrajince v nesnázích. Mezitím představitelé města jmenovaní Moskvou prchají do Ruska.

Čtyři exploze granátometů otřásají zemí, jak Kovalevovi vojáci postupují. Když se ho zeptali na nové ruské rekruty, směje se.

„Ať přijdou všichni. Čím víc jich bude, tím déle tu zůstanou,“ říká s tím, že na Ukrajině zemřou i ti, kteří bojují proti Ukrajině.

Pro něj je bitva o Cherson osobní. Po Chersonu se Ukrajinci mohou obrátit na ještě větší cenu – na Krym, kde Kovalev vyrůstal. Rusko anektovalo Krym v roce 2014.

Uplynulo osm let od chvíle, kdy Kovalev odešel do svého rodného města Sevastopolu na pobřeží Černého moře.

„Někdy o tom sním,“ říká. „Sním o moři. Sním o svém městě. Moje duše je tam.“

Počítá s tím, že to brzy uvidí znovu, a říká: „Myslím, že bude.“