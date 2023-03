Setkání Kevina McCarthyho s prezidentem Tchaj-wanu uvádí Spojené státy do pohotovosti

Komentář k tomuto příběhu komentář

Bidenova administrativa připravuje Čínu na reakci na velmi očekávanou schůzku příští týden v Kalifornii mezi tchajwanským prezidentem Tsai Ing-wen a předsedou Sněmovny reprezentantů Kevinem McCarthym (R), který se stane nejvyšším americkým úředníkem, se kterým se setká. Tchajwanský vůdce na americké půdě. Reakcí Číny by mohly být tvrdé námitky nebo sankce proti McCarthymu a dalším představitelům USA. Mohla to být ukázka vojenské síly, která se vyrovnala nebo překonala dramatickou ukázku, kdy byly nad Tchaj-wanem odpáleny rakety poté, co ostrov v srpnu navštívila tehdejší předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová.

Americká zpravodajská komunita vyhodnotila, že Peking bude pravděpodobně považovat Tsaiovo setkání s McCarthym (D-Kalifornie) za méně provokativní než setkání v Taipei s Pelosi (D-Kalifornie) a zdrží se extrémní agrese, uvedl vysoký představitel státní správy. . kteří, stejně jako ostatní dotazovaní pro tuto zprávu, hovořili pod podmínkou anonymity kvůli citlivosti věci. Pravdou ale je, že úředníci administrativy nevědí, jak bude Peking reagovat na Tsaiho cestu přes Spojené státy. Odborníci tvrdí, že tato nejistota podtrhuje volatilitu situace.

„Číňané se na konci dne rozhodnou sami,“ řekl vysoký představitel.

Před McCarthyho schůzkou s Tsai operuje americký vojenský personál v Indo-Pacifiku ve zvýšené pohotovosti, uvedli představitelé, monitorují odposlechy a další zpravodajské informace a hlásí tyto informace vyšším velitelům.

Tsai prochází Spojenými státy na cestě na setkání ve Střední Americe. Ve středu dorazila do New Yorku, kde měla ve čtvrtek večer vystoupit na speciální akci pořádané konzervativním think tankem Hudson Institute. 5. dubna se na cestě zpět na Tchaj-wan zastaví v Kalifornii, kde se má setkat s McCarthym v prezidentské knihovně Ronalda Reagana.

Bílý dům a ministerstvo zahraničí naléhaly na Peking, aby schůzku příští týden považoval za: velký krok zpět od původního McCarthyho plánu navštívit Tchaj-pej, který nepředstavoval žádnou hrozbu pro Čínu a neznamenal žádnou změnu v politice USA.

„Tento tranzit je v souladu s naším dlouhodobým neformálním vztahem s Tchaj-wanem a je v souladu s politikou Spojených států vůči jedné Číně,“ řekl ve středu mluvčí Národní bezpečnostní rady John Kirby s odkazem na dlouhodobě zavedený postoj Washingtonu, který tvrzení Pekingu nezpochybňuje ani neschvaluje. . nad ostrovem. Čína považuje Tchaj-wan za součást svého území a Peking pohrozil, že si ho v případě potřeby vezme zpět násilím.

„Není k tomu žádný důvod [China] Reagovat tvrdě nebo přehnaně reagovat, dodal Kirby. „To je běžné. Prezident Tsai Ing-wen to udělal už šestkrát. Jiní tchajwanští prezidenti překročili Spojené státy. Na tom není nic neobvyklého."

Spojené státy říkají, že prezident Tchaj-wanu právě prošel kolem. Čína se nebaví.

Neobvyklé však je, že schůzka McCarthy-Tsai se bude konat na americké půdě na pozadí ostře vybojovaných prezidentských voleb v Taipei a eskalaci napětí mezi Pekingem a Washingtonem necelý rok poté, co Pelosiová proti vůli Tchaj-wanu odcestovala na Tchaj-wan. někteří vyšší úředníci. Úředníci Bidenovy administrativy.

V reakci na tuto návštěvu Čína zahájila odvetnou ukázku vojenské síly: odpálila balistické střely nad Tchaj-wanem, rozmístila válečné lodě do Tchajwanského průlivu a provedla simulovanou blokádu ostrova. Skutečnost, že žádný předseda Sněmovny reprezentantů – který je druhý v prezidentském řetězci – se nikdy ve Spojených státech nesetkal s tchajwanským prezidentem, čínské představitele rozlítila.

„Rozhodně jsme proti a přijmeme rozhodná protiopatření,“ řekl ve středu novinářům mluvčí čínské vlády Zhu Fenglian.

Setkání mezi McCarthym a Tsai „vážně porušuje zásadu jedné Číny [and] Požadavek, aby se žádní američtí představitelé nesetkali s Tsai a aby se „Spojené státy zdržely organizování tranzitních návštěv Tsai Ing-wen,“ řekl Zhou, „podkopává suverenitu a územní celistvost Číny“.

Chargé d’affaires na čínské ambasádě ve Washingtonu, Xu Xueyuan, byla konkrétnější a označila přechod Tsai za „pouhou kamufláž jejího skutečného záměru usilovat o průlom a obhajovat ‚nezávislost Tchaj-wanu'“. Nebo americké vůdce na návštěvě Tchaj-wanu.“ „Mohlo by to vést k další vážné konfrontaci v čínsko-amerických vztazích.“

McCarthy vyjádřil přání cestovat do Tchaj-peje, ale jeho kancelář byla informována, že taková návštěva by mohla být zneužita pro politické účely v období před lednovými prezidentskými volbami na Tchaj-wanu. Pomocníkům bylo řečeno, že opoziční nacionalistická strana by mohla využít cestu k zobrazení politiky Tsai’s DPP přes úžinu jako zbytečně nebezpečnou a provokativní a zvyšující riziko války s Čínou.

McCarthy pozval delegaci zákonodárců, aby ho příští týden doprovázela, včetně členů nově vytvořeného výboru Sněmovny reprezentantů pro Čínu. Někteří demokraté ve výboru se však neplánují této akce zúčastnit, protože se obávají, že to bude považováno za „zlovolné cvičení“ proti Pekingu, uvedli úředníci obeznámení s touto záležitostí. Další asistenti zákonodárcům řekli, že jejich prezident nebyl na akci v Kalifornii k dispozici.

McCarthyho kancelář na žádost o komentář nereagovala.

Politika „Jedné Číny“ Spojených států uznává, že Čínská lidová republika je jedinou zákonnou vládou Číny. Washington tvrdí, že status Tchaj-wanu by měl být vyřešen mírovou cestou mezi Pekingem a Taipei, aniž by Spojené státy zaujaly pozici. Podle zákona o vztazích s Tchaj-wanem však Spojené státy poskytly Tchaj-wanu v průběhu let vojenské vybavení v miliardách dolarů, aby mu pomohly posílit jeho obranu. READ Írán: Švédský občan zatčen za špionáž | Zprávy

Si Ťin-pching, který si zajistil bezprecedentní třetí funkční období čínského prezidenta a upevnil svou moc ve vládě, obvinil Spojené státy z vedení kampaně s cílem omezit, obklíčit a potlačit Čínu.

Toto jsou nebezpečné časy, řekl Dennis Wilder, který za prezidenta Baracka Obamy zastával vysoké pozice v Asii v Bílém domě George W. Bushe a v CIA. „Jsme na nejnižším bodě od krize Tchien-an-men v roce 1989,“ řekl s odkazem na brutální zásah Pekingu proti studentským demonstrantům, který vedl ke zrušení amerických prodejů zbraní do Číny. Dnes je čínská armáda silnější než před deseti lety a soupeří se Spojenými státy o nadvládu v indicko-pacifickém regionu. Není tedy divu, řekl, že administrativa je tak nervózní.

„Částečně prostě nevědí, jak Čína zareaguje,“ řekl Wilder. „Existuje ale také určitý druh strachu, že by mohlo dojít k odporu. To je ta věc – pro Si Ťin-pchinga je nový den. Reakce z čínské strany je tedy nepředvídatelná.“

Při slyšení ve sněmovně o ČKS obě strany projevily obavy

Na znamení obav Bidenovy administrativy ohledně reakce Číny zavolal poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan v pátek Wang Yi, nejvyššímu čínskému diplomatovi, aby posílil myšlenku, že cesta byla rutinní a neměla by vyvolat žádné přehnané reakce – zprávy, které byly opakoval. Ve dvou rozhovorech s americkými médii před Tsaiovou cestou.

Sullivan také zopakoval přání prezidenta Bidena po telefonickém hovoru se Si Ťin-pchingem po listopadovém setkání obou vůdců na Bali. Hovor s Wangem nezměnil pozici Pekingu ani nezpůsobil změnu svých prohlášení o Tsaiově cestě.

Naposledy pod dohledem pracovalo Společné zpravodajské operační středisko amerického indo-pacifického velitelství neboli JIOC Mluvčí velení, kapitán námořnictva Kyle Raines, řekl, že zvýšená ostraha byla během Pelosiho návštěvy v Taipei. To podle něj znamená zajistit, aby lidé v pozorovací místnosti věnovali velkou pozornost dění kolem Tchaj-wanu – sledovat známky nepřátelské aktivity a absorbovat rostoucí poptávku po informacích, které mohou pocházet od velitelů v terénu, velvyslanectví v regionu a Pentagonu.

Jakmile se představitelé indicko-pacifického velení dozvěděli, že by Tsai mohl cestovat do Spojených států, vymysleli podobný plán. Řekl: „Vždy jsme připraveni." Podle potřeby upravíme.

Američtí představitelé tvrdí, že Tsaiina cesta přes Spojené státy následovala po podobných návštěvách její a jejích předků. Tsaiovy předchozí návštěvy zahrnovaly setkání se členy Kongresu.

V roce 1995, když tchajwanský prezident Lee Teng-hui odcestoval do New Yorku, aby promluvil na své alma mater, Cornell University, Čína provedla měsíce vojenských cvičení, včetně provádění raketových testů ve směru na Tchaj-wan.

Na své současné cestě se v souladu s předchozím protokolem Tsai setká s Laurou Rosenbergerovou, bývalou úřednicí Rady národní bezpečnosti, která je nyní šéfkou Amerického institutu na Tchaj-wanu, což je americká entita, která se stará o vztahy s ostrovem.

Američtí představitelé tvrdí, že nezávislost Tchaj-wanu nepodporují, ale Peking považuje prohlubování kontaktů mezi americkými a tchajwanskými představiteli za předchůdce takových kroků. Když Pelosiová loni navštívila Tchaj-pej, cesta byla nejvyšší od návštěvy předsedy Sněmovny reprezentantů Newta Gingricha v roce 1997.

Tranzit Tsai přichází v době, kdy američtí představitelé vyjadřují různé stupně znepokojení ohledně odhodlání Číny do roku 2027 převzít kontrolu nad Tchaj-wanem, v případě potřeby i silou.

Ministr obrany Lloyd Austin během středečního slyšení ve Výboru pro ozbrojené složky Sněmovny reprezentantů řekl, že nevidí útok na ostrov bezprostřední nebo nevyhnutelný, ale že Pentagon pracuje na získání a výcviku tchajwanských zbraní, jako je pobřežní obrana a protiraketové zbraně. brnění k odvrácení invaze.

„Děláme pokroky, ale budeme se pohybovat rychlejším tempem," řekl Austin. „Neuplyne týden, abych nemluvil s vedoucími a zaměstnanci o řadě problémů… a výzvách, kterým čelíme s Čínou."

McCarthyho setkání by mohlo narušit americko-čínské vztahy i jinak.

Po Pelosiho návštěvě Čína omezila vojenské kontakty se Spojenými státy a pozastavila jednání o klimatu. Některé diskuse mezi nejvyššími čínskými klimatickými představiteli a americkým vyslancem pro klima Johnem F. Kerrym byly obnoveny, ale zatím nepřinesly výsledky. Američtí představitelé jsou nadále znepokojeni nedostatkem komunikace mezi armádami obou zemí – zejména s ohledem na možnost nehody ve vzduchu nebo na moři vedoucí k vojenské eskalaci.

„Chci říct celému světu, že demokratický Tchaj-wan bude pevně střežit hodnoty svobody a demokracie a zůstane silou dobra ve světě,“ řekla Tsai novinářům, než nastoupila do svého letadla.

„Vnější tlak nebude bránit našemu rozhodnutí jednat se světem,“ řekla.