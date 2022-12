Slavnostní vánoční trhy v Praze jsou v plném proudu

Foto: Rene Volvik, iROZHLAS.cz

Je to nejslavnostnější období roku a navzdory ekonomickým potížím – spirálovité inflaci a energetické krizi – si Bragorové ve městě užívají mnoho vánočních trhů.

Sezóna vánočních trhů začíná tradičně 26. listopadu a trvá do 6. ledna, otevřena je také na Štědrý den, Štědrý den a Nový rok. Trhy rozmístěné po celém městě, od Staroměstského náměstí po Náměstí Míru, nabízejí širokou škálu tradičního českého vánočního jídla, které si lidé mohou zakoupit jako řemeslné dárky pro přátele nebo ochutnat na místě.

Foto: Rene Volvik, iROZHLAS.cz

A co by vás mohlo na svátky připravit víc než zastávka na zalidněném náměstí, prodej krásných vánočních ozdob, dřevěných hraček, svařeného svařeného vína, bramboráků a klobás. Opravdu by mohlo být něco víc českého?

Setkali jsme se s některými lidmi, kteří pracují na letošních vánočních trzích, abychom viděli, co mají na sezóně tady v Praze nejraději. Claudia Chamilova pracovala na vánočním trhu v Gujeho z Bodobrad a říká, že sváteční prostředí na trzích nemá konkurenci.

Foto: Rene Volvik, iROZHLAS.cz

„Moje nejoblíbenější část sezóny vánočních trhů je, že lidé jsou opravdu šťastní, užívají si trhy a opravdu milují Vánoce. Všichni se usmívají a my také, takže si opravdu myslím, že je to perfektní.“

Ale zatímco sezona může kvůli potlačování obav z Covidu začít velkým davem lidí, Kristina Jobrica, která se zabývá prodejem ručně vyráběného oblečení na tržnici na Náměstí Míru, poznamenává, že letos jsou lidé při utrácení peněz o něco opatrnější.

„Řekl bych, že letos jsou lidé o něco opatrnější se svými penězi. Utrácejí méně než před Coronou, a myslím, že je to kvůli cenám energií. Takže většinou lidé jen hledají, neutrácejí tolik, nekupují spoustu věcí.“

Foto: Rene Volvik, iROZHLAS.cz

Nižší úroveň výdajů v letošním roce by neměla být žádným překvapením. Nedávný průzkum společnosti Ipsos odhalil, že dvě třetiny Čechů plánují snížit své výdaje. Ale zatímco spotřebitelé mohou utrácet méně za dárky, Shamilova, která prodává tradiční nápoje na vánočním trhu, říká, že ona a její tým prostě nemohou přestat pracovat.

„Myslím, že letošní sezóna vánočních trhů je velmi dobrá, protože zákazníci jsou s trhy stále spokojeni a je tu stále hodně zákazníků, zvláště odpoledne. Prostě nemůžeme přestat pracovat! Takže si myslím, že není žádný rozdíl mezi předchozí a po Covidovi.“

Foto: Amelia Molla Schmidt, Radio Prague International

Bez ohledu na obavy z inflace a dalšího finančního tlaku, který Češi mohou pociťovat o letošních svátcích, je období vánočních trhů krátkým obdobím tolik potřebné katarze. Kristina, původem ze Slovenska, říká, že práce na tržnicích jí dává pocit pohodlí a domova, zatímco žije daleko od rodiny.

„Určitě se tu cítíme jako doma. Máme velmi podobná jídla a nápoje, stejně jako tradice a vánoční řemesla, takže je to tu opravdu malý kousek domova.“

Bez ohledu na to, kde se ve městě nacházíte, od Staroměstského náměstí po Prahu 3, existuje několik věcí, které byste podle Claudie měli vyzkoušet na českém vánočním trhu.

Foto: Rene Volvik, iROZHLAS.cz

Vlastní české víno, stejně jako pivo – máme vlastní pivo. Ostatní věci podobné na jiných trzích, jako české uzeniny.

Takže pokud nemůžete přestat obdivovat některý z krásných vánočních trhů, které naše město nabízí, na další procházce po sousedství se u nás určitě zastavte a popovídejte si s milými lidmi, kteří pracují na slavnostně vyzdobených stáncích, vychutnejte si medovinu nebo Svařák, a ochutnejte pravou chuť Vánoc v češtině.