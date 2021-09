2022 Předpovědi olympijských hokejistů: Rusko

Alex Ovechkin (Dan Hamilton – USA Today Sports)

Pokud máte rádi šikovná křídla, Rusko je tým pro vás. Jako obvykle bude mít národní tým spoustu talentů, z nichž lze čerpat, ale pokud je v sestavě černá značka, bude to uprostřed. Evgeny Kuznetsov, hvězda Washingtonu Capitals, si v současné době odpykává čtyřleté pozastavení účasti na IIHF za pozitivní testování kokainu, což tento tým opravdu srazí.

Vzhledem k tomu budou očekávání Rusů, kteří jsou zlatými medailisty, velká – i když z turnaje, kterého se jihokorejští hráči NHL nezúčastnili. Brankářství by bylo silnou stránkou, zatímco obrana by mohla být katastrofa – obecně by bylo zajímavé sledovat tým.

Rusko hraje ve skupině s Českou republikou, Švýcarskem a Dánskem. Rusové budou favority na vítězství ve skupině, ale musí být také opatrní, protože všichni tři soupeři mají schopnost překvapit. Klíčem pro Rusko bude jít rychle a zajistit, aby neusnuli příliš brzy – jinak by je mohlo nepříjemně překvapit.

Podívejme se na seznam potenciálního Ruska.

Každý tým má povolený soupis 22 bruslařů (14 útočníků a osm obran) a 3 brankáři.

útočníci

Alex Ovechkin – Jevgenij Malkin – Nikita Kučerov

Artemi Banarin – Vadim Shepachev – Andrei Svichnikov

Kirill Kaprizov – Vlad Namestnikov – Vladimir Tarasenko

Pavel Bukhnevich – Michail Grigorenko – Valerij Neshushkin

Denis Guryanov, Evgeny Dadonov

Když je Kaprizov vaším třetím křídlem, víte, že máte nějaké cíle. S Ovie, Kucherovem a Panarinem jsou Rusové dopředu hýčkáni palebnou silou a Malkin je jednička na míle. Ale bez Kuzněcova je rozehrávač chudý a to by mohlo způsobit problémy na medaili. Pro fanoušky NHL může existovat několik překvapivých jmen, ale mějte na paměti, že Rusové mají své oblíbené mezinárodní hráče a vždy zahrnou na své soupisky pár KHL, což je důvod, proč zde Shipachyov dostává takovou švestkovou roli a Grigorenko hraje střed. Dalším oblíbencem je Dadonov, takže se nedivte, pokud bude ve skutečném turnajovém týmu vyšší.

Tito útočníci budou zabijáky v přesilové hře a dokud budou moci držet míč v 5 na 5, budou v pořádku. Protivníci, kteří jsou hluboko uprostřed, však mohou způsobit potíže.

obranní muži

Ivan Provorov – Nikita Zaitsev

Michail Sergejev – Artem Zub

Dmitriy Orlov – Vladislav Gavrikov

Nikita Nesterov – Nikita Zadorov

Z jakéhokoli důvodu nebylo Rusko v posledních letech schopno vyrobit spoustu elitních obránců. Je také třeba poznamenat, že mnoho bluelinerů, které produkovali, bylo levák, takže jsem musel některé lidi přesunout na pravou stranu, abych dostal věci ven. Stejně jako u útočníků můžete v řadách očekávat minimálně jednu KHL a Nesterov zde kývne. Je mezinárodním veterinářem a v současné době je bodem pro každého hráče CSKA Moskva. Celkově není v zadní části moc ponížení, i když Provorovova sezóna odskoků NHL ve Philadelphii není od věci. Nejtvrdším opovržením byl Montrealský Alexandre Romanov, brilantní mladý talent, který dokáže zkontrolovat spoustu políček. Pokud by se někdo z těchto veteránů zranil, Romanovci by byli skvělou alternativou.

Tato skupina má velkou velikost a určitou mobilitu, ale obecně by to mohla být oblast, kterou hrají jiné elitní týmy. Pokud dokážou udržet věci jednoduché a zbavit je vylepšení nadřízených útočníků, budou pravděpodobně v pořádku, ale na tuto situaci se bude dívat.

brankáři

Andrej Vasilevskij

Semyon Varlamov

Ilja Sorokin

Když získáte hodnotícího vítěze od Conna Smythea na rošt, budete mít ze svých šancí dobrý pocit. Vasilevskij je zjevně začínajícím hráčem Ruska, protože šampion Stanley Cupu je jedním z nejlepších brankářů na světě. Varlamov zůstává na žádost sám schopným hráčem, zatímco Sorokin má navzdory svému mladému věku spoustu mezinárodních zkušeností a úspěchů. Je docela možné, že Rusové vstoupí do hry KHLer jako vlastník třetího pilíře, ale Sorokin (nebo jeho rival z Rangers Igor Shesterkin) by byl vhodnější možností. Tady jsou přehlíženy velké peníze Sergej Bobrovskij, ale dokud nedostane zpět svoji hru s Floridou, není to tak pohrdání, že?