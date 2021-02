Země potřebují dlouhodobou strategii boje proti klimatické krizi

Země může pomoci dlouhodobou nízkouhlíkovou hospodářskou strategií Snižování nejistoty politiky a podpora rozhodování o investicích veřejného a soukromého sektoru

Na rozdíl od Kjótský protokol, Který vyjednal soubor závazných závazků zemí a pevné odpovědnosti za zmírňování, 2015 Pařížská dohoda Snaží se vytvořit kooperativní a rovné podmínky tím, že umožní zemím dobrovolně předložit své cíle v oblasti klimatu, známé jako NDC.

Má ji až 190 zemí Předložení NDC do ledna 2021 K Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu (UNFCCC). Národně stanovené příspěvky (NDC) je závazek poskytující země k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu s opatřeními v oblasti politiky a provádění, která přispějí k dosažení cílů Pařížské dohody o snížení emisí. Předpokládá se, že tyto NDC budou v pravidelných intervalech aktualizovány.

I když jsou však cíle obsažené v předložených NDC splněny, podle Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) Zpráva o emisních rozdílech 2020Na konci tohoto století svět stále směřuje ke katastrofickému nárůstu teploty nad 3 ° C (z předindustriální úrovně).

To daleko překračuje cíle Pařížské dohody spočívající v omezení globálního oteplování na méně než 2 stupně Celsia a ve snaze udržet nárůst teploty do 1,5 stupně Celsia. Svět je asi o 1,2 ° C vyšší než průměrná teplota v předindustriální době.

Zpráva Programu OSN pro životní prostředí do roku 2020 rovněž dospěla k závěru, že krátké snížení emisí oxidu uhličitého způsobené pandemií COVID-19 nebude mít velký vliv na dlouhodobé dopady změny klimatu.

Z aktuálně předkládaných vnitrostátně stanovených příspěvků je jen velmi málo ambiciózních, pokud jde o cíle snižování emisí, aby pomohly dosáhnout cílů stanovených v Pařížské dohodě. Například současné indické cíle NDC do roku 2030 jsou sladěny s dvojím nárůstem, který představuje spravedlivý podíl na globálním úsilí, i když je povoleno zvyšovat celkové emise země, podle Sledování opatření v oblasti klimatu.

Dlouhodobé strategie

V souladu s čl. 4 odst. 19 Pařížské dohody musí všechny země usilovat o formulování a sdělování dlouhodobých strategií pro rozvoj nízkých emisí skleníkových plynů s přihlédnutím k jejich společným, ale odlišným odpovědnostem a zvláštním schopnostem (společné, ale rozdílné odpovědnosti) , s ohledem na různé vnitrostátní okolnosti.

Očekává se, že země zveřejní své dlouhodobé strategie, které povedou k nízkouhlíkovému růstu do roku 2050. Typ a povaha strategie, kterou je třeba dodržet, není v dohodě specifikována a neexistuje žádný způsob, jak určit, jaký typ strategie národ by měl následovat při formulování střednědobého nebo dlouhodobého strategického termínu (LTS).

Do teď, Pouze 28 příspěvků obdržených z dlouhodobých strategií Sekretariát Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu, mimo jiné z Dánska, Jižní Koreje, Rakouska, Nizozemska, Švédska, Španělska, Belgie, Lotyšska, Norska, Finska, Jižní Afriky, Singapuru, Slovenska, Evropské unie, Kostariky , Portugalsko, Japonsko, Fidži, Marshallovy ostrovy, Ukrajina, Spojené království, Česká republika, Francie, Benin, Spojené státy, Mexiko, Německo a Kanada.

LTS obsahuje podrobnosti o ambicích země směřovat ke zmírnění a adaptačnímu potenciálu k dosažení nízkouhlíkového růstu. Scénář je plánován do roku 2050. LTS ukazuje, co může země udělat do roku 2050, aby zajistila, že průměrný nárůst globální teploty nepřekročí do konce tohoto století 2 ° C.

Nejasné pokyny

Povaha dokumentu LTS znamená, že země mohou mapovat národní podmínky a účinně podávat zprávy o místních zájmech na mezinárodní úrovni. Při absenci dobře definovaných pokynů se ale vlády mohou snadno rozhodnout, že budou s dokumentem LTS nakládat tak, jak chtějí.

Nastavení LTS vyžaduje značné prostředky a úsilí. Nejprve jsou zapotřebí podrobné emise a ekonomické modelování celé ekonomiky i hlavních emisních odvětví. Obecně pět hlavních odvětví, včetně energetiky, průmyslových procesů, používání produktů, zemědělství, odpadu, využívání půdy a lesnictví, potřebuje do roku 2050 podrobné emise a ekonomické modelování.

Zadruhé, je zapotřebí rozsáhlých konzultací se zúčastněnými stranami, aby se získaly informace od těch, kterých se bude týkat provádění politik a programů snižování emisí skleníkových plynů a přispívání k jejich provádění. Návrh LTS založený na nízkých emisích uhlíku a ekonomickém modelování bude muset být přepracován, aby zohlednil obavy a vstupy zúčastněných stran.

I přesto není jisté, zda se modelování stane účinným plánovacím nástrojem. Proto je důležité, aby vlády pamatovaly na své občany ohledně důležitých změn a úsilí, které může být nutné k dekarbonizaci národních ekonomik.

Osm hlavních aspektů

Nový klimatický institut Příručka LTS Navrhuje se, aby tvůrci politik při vývoji svého procesu LTSs vzali v úvahu osm hlavních aspektů; Analýza dlouhodobých teoretických scénářů; Dlouhodobé cíle pro skleníkové plyny a jiné než skleníkové plyny; Odvětvové pokrytí; Propojení LTS s okamžitými kroky a průběžnými cíli, jak je uvedeno v Národně určeném příspěvku (NDC); Mobilizace financí a technologií; Udržitelný rozvoj a spravedlivý přechod; A očekávání.

Mezi NDC a LTS existují některé zásadní rozdíly:

Legální sepisování: I když se státy vyzývají k přípravě dokumentu LTS do roku 2020, NDC je konkrétnějším dokumentem. Podle zákona o obchodu a rozvoji se strany musí snažit, a proto to nesmí vyžadovat. Na druhé straně Pařížská dohoda stanoví, že země připravují a podávají zprávy o NDC, což z něj činí požadavek.

Plánování a váháníPokud jde o plánování, NDC se obecně plánují na období 10-15 let. Na jedné straně je LTS připraven až do roku 2050. Vnitrostátně stanovené příspěvky musí být aktualizovány každých pět let, včetně procházení komplexním procesem kontroly, zatímco tempo aktualizace LTS je třeba ještě určit.

CíleNDC vyzývají rozvinuté země, aby se ujaly vedení při snižování na úrovni ekonomiky, zatímco rozvojové země by se měly zaměřit na úsilí o zmírnění dopadů s cílem dosáhnout snížení na úrovni celé ekonomiky s přihlédnutím k národním okolnostem. Pro vývoj LTS neexistuje žádný takový požadavek ani rozdíl.

Účetnictví a výkaznictví: Vlády by měly pro INDC používat vhodné účetní metody. Zásady environmentální bezpečnosti, transparentnosti, přesnosti a úplnosti; Je třeba dodržovat srovnatelnost a konzistenci. V NDC je třeba se vyhnout dvojímu započítávání. Nebyly předloženy žádné specifikace hlášení pro LTS. V NDC jsou zavedeny silné mechanismy podávání zpráv s důrazem na pravidelný tok informací. Pro LTS takový požadavek neexistuje.

Zatímco vývoj LTS je rozsáhlý a složitý proces, existují významné výhody pro vývoj LTS a sladění NDC s LTS. Mezi hlavní výhody vývoje LTS a sladění NDC s LTS patří:

Poskytněte dlouhodobé politické směřováníPoskytováním dlouhodobého politického směru pro nízkouhlíkový rozvoj země pomáhá LTS snižovat nejistotu nebo nejednoznačnost politiky. Snížení politické nejistoty může usnadnit investiční rozhodování veřejného a soukromého sektoru.

Identifikujte a rozvíjejte přední technologická odvětvíRozvoj LTS může pomoci identifikovat přední technologická odvětví, která by mohla být motorem budoucího ekonomického růstu, a podpořit dekarbonizaci průmyslových odvětví. Například je v zájmu Indie aktivně podporovat mezinárodní inovace, učení technologií a šíření, protože Indie nedisponuje nákladově efektivními zásobami zemního plynu nebo koksu, a proto je v jejím zájmu rozvoj obnovitelných zdrojů energie i vodíkové ekonomiky. Investice do vývoje technologie vodíkových palivových článků pro použití v odvětví dopravy a letectví by proto mohly vést k rozvoji nového odvětví v zemi.

Pokud však není jasné, co se týče podpory přijetí těchto technologií ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, je pro investory nejlepší vyhnout se investicím do výzkumu a vývoje a demonstrací (RD&D). Zároveň bude existovat tvrdá konkurence pro REE, které jsou základním předpokladem pro high-tech zařízení. Je třeba zajistit snadnost a dostupnost spravedlivým způsobem.

Soudržnost a soulad mezi dlouhodobými a krátkodobými cíliZajištění toho, aby byly dlouhodobé i krátkodobé cíle koherentní a vzájemně konzistentní, pomáhá vyhnout se investicím, které by musely být odepsány.

Ačkoli pro země neexistují žádné zákonné požadavky na vývoj LTS, může to být pro země užitečné zahájit. Rozvojové země však potřebují zdroje k rozvoji LTS. Je zapotřebí mechanismus na podporu rozvojových zemí, které mají zájem, při přípravě jejich modelu silniční dopravy.

Podpora rozvoje LTS nejen pomáhá zemi rozvíjet LTS, ale také pomáhá mezinárodnímu společenství znát požadavky na finanční a technickou podporu, aby pomohla dosáhnout cílů Pařížské dohody.

Jay Kumar Gaurav a Kundan Bornwall jsou Techničtí poradci, změna klimatu v GIZ v Indii. Akshar Bhatt je právník a nezávislý konzultant. Názory jsou osobní

