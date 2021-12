Africký pohár národů: Útočník Watfordu Emmanuel Denis nebude hrát za Nigérii po kly svého týmu | fotbalové zprávy

Útočník Watfordu Emmanuel Denis nebude hrát na Africkém poháru národů poté, co Fotbalová asociace Nigérie prohlásila, že jeho klub má „pruhované tesáky“.

Nigérie utrpěla dvojitou ránu v útoku poté, co Denis a nejlepší střelec Neapole Victor Osimhen byli vynecháni z kádru pro turnaj v Kamerunu.

Watford Denisu neopustil, protože ho NFF nepožádala o účast na turnaji včas, přičemž federace vydala prohlášení v pátek.

„Rychlý útočník Emmanuel Denis, jehož klub v Premier League odstraňuje tesáky, byl omluven, aby uvolnil místo českému útočníkovi Petru Olinkovi,“ uvedl oficiální účet Nigérie na Instagramu.

Trenér Watfordu Claudio Ranieri začátkem tohoto týdne prozradil, že Nigérie zmeškala lhůtu, ve které měla Watfordu oznámit svůj záměr vybrat si ho, což klubu dává pravomoc rozhodnout, zda 24letého útočníka uvolní pro mezinárodní službu.

Ranieri v pátek před sobotním zápasem Premier League doma s Tottenhamem trval na tom, že Watford nerespektuje Africký pohár národů a že Denis přijal rozhodnutí nechat ho ve Vicarageově cestě.

„Ne, ne, ne – respektujeme každého,“ řekl Ranieri. „Oni (Nigérie) mají spoustu hráčů, vyměnili trenéra a pak změnili všechno, pak jsme připraveni.

„Věděli jsme, že jsme připraveni dát hráče, ale oni to neudělali. Pak si ty dvě rady promluvily a pak je to pro mě v pořádku.“

„Mluvil jsem s ním (Dennisem). Samozřejmě chtěl jít hrát, ale také chtěl pomoci Watfordu.

„Souhlasím s rozhodnutím představenstva a týmu Nigérie.“

Osimene byl také vynechán z nigerijského týmu poté, co se nakazil Covidem. V listopadu utrpěl zlomeniny obličeje, když hrál za Neapol v hlavičkové konfrontaci s Milanem Skriniarem z Interu Milán a vyžadoval titanové destičky a šrouby připevněné k jeho lícním kostem a rukojeti oka.

Jeho klub řekl, že bude tři měsíce mimo, ale útočník se těsně před Vánoci vrátil do tréninku s ochrannou maskou a minulý týden odcestoval do Nigérie.

Nyní se však virem nakazil podruhé a dostal se do izolace v Nigérii, kde zrušil let zpět do Itálie kvůli dodatečnému testu na lícní kosti.

Podle prohlášení jeho klubu Neapol je 23letý hráč asymptomatický.

Pro přístupný přehrávač videa použijte prohlížeč Chrome

To nejlepší ze zápasu Watford vs West Ham



Nigérie povolala Petera Olayinku ze Slavie Praha a křídelníka Olympiacosu Henryho Onyekora, aby nahradili útočníky, zatímco Simi Ajayi z West Bromwiche a Tyrone Ibuehi, který hraje v Benátkách v italské lize, přišli jako obránci.

Nigérie sehraje svůj první zápas ve skupině D proti Egyptu v Gharwě 11. ledna.

Wright říká, že zpravodajství o AFCONu je „neuctivé“

Bývalý útočník Anglie a Arsenalu Ian Wright řekl, že mediální pokrytí hráčů působících v Evropě na Africkém poháru národů bylo „neuctivé“ a „poskvrněné rasismem“.

Soutěž 24 týmů začíná 9. ledna a představí se v ní hráči Premier League, přičemž Sky Sports bude živě ukazovat všech 52 zápasů.

Wright uvedl, že zpravodajství o turnaji a problém propouštění hráčů během evropské sezóny výrazně kontrastují se způsobem, jakým bylo řešeno Euro 2020.

Ian Wright říká, že hráči a země soutěžící na Africkém poháru národů si zaslouží větší respekt



Je nějaký turnaj opovrženíhodnější než Africký pohár národů? Wright řekl ve videu zveřejněném na Instagram.

„Není větší pocty než reprezentovat svou zemi. Zpravodajství je zcela poskvrněné rasismem.“

„Uprostřed pandemie jsme hráli Euronu v 10 zemích a není s tím vůbec žádný problém. Ale Kamerun, jedna země pořádající turnaj, problém je.“

Hráči mířící na Africký pohár národů budou moci hrát za své kluby do 3. ledna.

Wright dodal, že má námitky proti tomu, aby byli hráči dotázáni, zda hodlají hrát za své země nebo ne.

„Hráči jsou dotázáni, zda by respektovali pozvánky do svých národních týmů. Představte si, že by to byl anglický hráč reprezentující Three Lions. Dokážete si představit ten povyk?“

Africký pohár národů: Který hráč Premier League nebo skotské Premier League by mohl vynechat zápasy?

Šestnáct klubů z Premier League a Rangers se v lednu a únoru dotkne Afrického poháru národů. kdo jsou oni? Kteří hráči mohou chybět?

Africký pohár národů poběží od 9. ledna do 6. února a z Premier League bude pravděpodobně povoláno 40 hráčů, aby pracovali na turnaji v Kamerunu.

Ti, kteří jsou povolaní na Africký pohár národů, mohou vynechat minimálně jedno kolo Premier League (víkend 15. a 16. ledna), třetí kolo FA Cupu (víkend 8. ledna) a semifinále Carabao Cupu (s 3. lednem a 10. ledna) v nejlepším případě.