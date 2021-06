Uživatel TikToku se stal virálním poté, co se podělil o svůj „geniální“ trik, jak zastavit spamová volání.

The život hack, S laskavým svolením uživatele Roy L Baker Jr. (@ 1roy_jr), je nejnovější z dlouhé řady tipů TikTok pro řešení podvodů. V minulosti uživatelé také sdíleli své vlastní triky pro Vyhněte se Venmoovým podvodůmA chytání “catfishing” seznamovacích profilů A vyhněte se zvýšení cen při jízdě Uberem.

Bakerův hack je na hloupé straně, ačkoli jeho video zanechalo mnoho TikTokers prohlašujících, že se nemohou dočkat, až si to sami vyzkouší. pro něj Video, který přilákal více než 9 milionů zhlédnutí, ukazuje, jak Baker používá falešnou hlasovou schránku k odvrácení podvodníků.

Klip ukazuje, že Baker přijal hovor s názvem „Nebezpečí spamu“. Odtamtud odpoví a okamžitě přejde na bodový dojem automatizovaného zvuku hlasové schránky.

“Hej, děkuji, že jsi zavolal CIA,” říká Becker. “Dosáhli jste našeho oddělení pro podvody a podvody. Všichni naši agenti v současné době pomáhají ostatním volajícím.”

Odtamtud TikToker řekne spammerovi, že „agentura“ začne stahovat všechny protokoly příchozích a odchozích hovorů – aby jim „pomohla“ s jakýmkoli podvodem, který nahlásí.

Hack je zábavný a směšný a bez Beckerova hlubokého hlasu by to bylo asi nemožné opakovat. Mnozí však tuto myšlenku nazvali „geniální“. Jiní prosili Bakera, aby nahrál zvuk jeho řeči, aby jej mohli hrát, kdykoli jim podvodníci zavolají.

„Potřebuji to jako hlasovou schránku!“ Jeden uživatel napsal.

„Zaplatím za přidání do schránky hlasové schránky,“ Přidán další.

„Jeho hlas je z nebe!“ Další chválil.

„Pane, potřebujeme to,“ Další nevyřízená námitka.

