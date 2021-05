CDC uvádí, že polovina dospělých ve Spojených státech je nyní plně očkována proti COVID-19

Polovina dospělých Američanů dostala všechny dávky vakcíny COVID-19, uvádí Údaje zveřejněny v úterý Autor: CDC. Čísla poukazují na to, co úředníci Bidenovy administrativy označují za hlavní milník pokroku v imunizační kampani v zemi.

“Toto je hlavní milník v očkovacím úsilí v naší zemi. Počet byl 1%, když jsme vstoupili do funkce 20. ledna,” řekl novinářům na úterní tiskové konferenci Andy Slavitt, vysoký poradce Bílého domu.

Učitel také přijde na celostátní úrovni Národní frekvence lidí, kteří dostávají svou první dávku Zotavovalo se pomalu, poté, co pokleslo na rekord z minulého měsíce, který nebyl zaznamenán od prvních týdnů očkování proti COVID-19 v lednu.

Státní a místní úředníci ve zdravotnictví přisoudili část nedávného nárůstu přílivu zájmu rodičů, kteří chtějí očkovat své děti, poté, co federální úředníci ve zdravotnictví počátkem tohoto měsíce očistili záběry Pfizer od příjemců, kterým bylo pouhých 12 let.

moderní Řekl úterý Rovněž bude požadovat povolení pro nouzové použití od Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv k podání vakcíny COVID-19 Dospívající ve věku od 12 letPoté, co údaje ukázaly, že vakcína měla vysokou účinnost při prevenci onemocnění u dospívajících.

Úředníci Bílého domu rovněž ocenili snahy státních vlád a společností o posílení očkování v posledních týdnech, například: Několik rozhodnutí zemí Udělit miliony loterijních cen obyvatelům, kteří byli očkováni.

Generální inspektor ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb Sponzoři řekli Nemocnice tento týden pravděpodobně nebudou v rozporu s federálními zákony o „úplatcích“, pokud nabídnou odměny pacientům, kteří dostanou vakcínu COVID-19.

Nicméně, Data CDC Stále ukazuje devět států – Gruzie, Idaho, Arkansas, Tennessee, Západní Virginie, Wyoming, Alabama, Louisiana a Mississippi – zatím ani nezaznamenává první dávku pro více než polovinu jejich dospělé populace. Téměř 40% Američanů podle údajů nezačalo až do první dávky vakcíny COVID-19.

Guvernér Vermontu Phil Scott v úterý uvedl, že jeho stát je jednou z pouhých sedmi zemí, které požadovaly předávkování, které nebylo dohodnuto jinými jurisdikcemi. Vermont vede zemi v prvních dávkách, přičemž téměř 82% dospělých mělo alespoň jeden výstřel.

Mezitím vzrostly výzvy, aby USA urychlily sdílení přebytečných dávek vakcín COVID-19 v zahraničí. Ve Světovém zdravotnickém shromáždění v PondělíGenerální ředitel Světové zdravotnické organizace kritizoval země, které očkují děti a nízkorizikové populace „na úkor zdravotnických pracovníků a rizikových skupin v jiných zemích“.

Když se znovu zeptali, kdy by se Spojené státy mohly přesunout a sdílet více svých neregulovaných dávek v zahraničí, Slavit uvedl, že Bidenova administrativa zavedla lepší distribuční systém „pro sledování dalších vakcín a jejich export do té míry, do jaké máme kapacity“.

„Řeknu, že naším prvním cílem a první nadějí je, aby lidé v této zemi používali dávky, které jsme všichni dostali, a to je jednoznačně naše cesta k lepšímu zdraví a návratu do normálu. Takže budeme spolupracovat se zeměmi, abychom možná dávka. “