Centrum pro kontrolu nemocí v Maine hlásilo 197 nových případů COVID-19, jedno nové úmrtí

Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí v sobotu hlásilo 197 nových případů koronaviru a jedno nové úmrtí a počet hlavních lidí infikovaných COVID-19, kteří zemřeli, je nyní 702 a jediná smrt byla hlášena v sobotu v Oxford County. To přineslo celkem od začátku epidemie na 44 492 a sedmidenní průměr nových případů je nyní 162,9. % Míra pozitivity po dobu 14 dnů: 1,3% v současné době v nemocnici: 74 pacientů na jednotce intenzivní péče: 24 pacientů na ventilátoru: 8 Získejte podrobnější údaje o COVID-19 než o příznaky CDCCOVID-19 ve srovnání s americkými Centry pro kontrolu a prevenci nemocí Je třeba věnovat pozornost následujícímu: Horečka nebo zimnice Kašel Dýchavičnost nebo potíže s dýcháním Únava svaly nebo tělo Bolesti hlavy Nová ztráta vnímání chuti nebo čichu Bolest v krku Překrvení nebo rýma Nevolnost nebo zvracení Průjem je seznam, který nezahrnuje všechny možné příznaky. CDC bude tento seznam nadále aktualizovat, jakmile se dozví více o viru, takže bych si měl nechat otestovat COVID-19? Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) doporučuje zvážit provedení testování na COVID-19, pokud máte příznaky COVID-19. Byl v úzkém kontaktu (do 6 stop po dobu 15 minut nebo déle) s osobou s potvrzeným virem COVID-19. Jste povinni nebo doporučeni k testování poskytovatelem zdravotní péče, místním / státním kódem nebo zdravotním oddělením. Kde získat test COVID-19 v Maine, můžete vyhledat na stránce Získat test COVID-19. Nouzová péče o COVID – 19 příznaků Centra pro kontrolu a prevenci nemocí tvrdí, že hledá nouzové varovné příznaky koronaviru. Pokud někdo vykazuje některý z těchto příznaků, okamžitě vyhledejte pohotovostní lékařskou pomoc: Obtížné dýchání Trvalá bolest nebo tlak na hrudi Nové zmatky Neschopnost probudit se nebo zůstat vzhůru Namodralé rty nebo obličej Tento seznam není všechny možné příznaky. Ohledně dalších příznaků, které jsou závažné nebo vás znepokojují, se obraťte na svého poskytovatele zdravotní péče. Volejte 911 nebo zavolejte na místní pohotovostní službu: Informujte operátora, že hledáte péči o někoho, kdo má nebo mohl mít virus COVID-19. Zdroje pro posílení lidských zdrojů v Maine: Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb v Maine vytvořilo webové stránky StrengthenME, aby pomohly Mainers zvládnout stres a nejistotu pandemie. Program nabízí horkou linku, která je otevřená sedm dní v týdnu od 8:00 do 20:00. Kdokoli, kdo potřebuje pomoc, může zavolat na horkou linku 207-221-8198. Nápověda Maine: Maine Helps nabízí způsoby, jak mohou Mainers pomoci neziskovým organizacím, zdravotnictví a podnikům přímo během vypuknutí COVID-19. FrontLine WarmLine: Telefonní linka ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb v Maine, která pomáhá Mainers pracovat na frontových liniích vypuknutí koronaviru. Telefonní linka bude obsluhována od 8:00 do 20:00 každý den na telefonním čísle 207-221-8196 nebo 866-367-4440. Úředníci uvedli, že služba nakonec zahrne textovou možnost. 211 min: státní systém 211 může odpovědět na obecné otázky o koronaviru od volajících. Horníci mohou také poslat textovou zprávu na číslo 898-211, aby odpověděli na jejich otázky. Zdroje NAMI Maine: NAMI Maine nabízí několik programů na pomoc lidem s obavami o duševní zdraví v důsledku krize COVID-19.

Modré rty nebo obličej

