Recenze The Wonderful Story of Henry Sugar (2023)

Není to animace, obsazení jsou živé postavy a je to známá a spolehlivá parta. Ralph Fiennes hraje verzi D. Film začíná Andersonovou re-vytvořením spisovatelovy skutečné „spisovací chýše“, kde po zamumlání seznamu toho, co je zapotřebí k zahájení příběhu, Fiennes začne vyprávět to, co tvrdí, že je skutečný příběh.

Z Dahlova skutečného příběhu, který se odehrává po celém světě, by se dal udělat velmi nákladný film na více místech. Anderson zužuje dění na sérii pečlivých scén (samozřejmě, že jsou), které mi v této verzi připomínaly dílo geniálního českého režiséra Karla Zemana, který do animovaných pozadí umístil hrané herce. Všichni herci oslovují přímo kameru a vystupují jako vypravěči a postavy. Mluví mírně otevřeným tónem (ačkoli s velkou mírou jemného řemesla) ve velmi rychlém tempu.

Téměř všechny texty jsou Dahlovy vlastní, ale Anderson zhušťuje skutečnou povídku, která je smyšlená, i když není zaměřena na děti (i když není ani dětem nevlídná). Uvědomí si, že se nemůže zlepšit v Dahlově suchém řečnickém vtipu, a tak to nezkouší. Dahl při popisu velmi bohaté titulní postavy poznamenává: „Muži jako Henry Sugar lze nalézt unášené jako mořské řasy po celém světě. Lze je vidět zejména v Londýně, New Yorku, Paříži, Nassau, Montego Bay, Cannes a Saint-Tropez. Nejsou to zvlášť špatní muži.“ Ale nejsou to ani dobří muži. Nemají žádný zvláštní význam, jsou prostě součástí dekorace.

Příběh je meta-příběh (pokud se ovšem nerozhodnete věřit Dahlovu tvrzení), který se spustí, když Henry (Benedict Cumberbatch, naprosto dokonalý), znuděný, zachází do extrémů při vytahování knihy z knihy. Polička v knihovně bohatého přítele. Samozřejmě nejtenčí velikost, jakou kdy viděl. Ukázalo se, že je to jakési pojednání o člověku, který vidí bez očí. Dotyčného muže hraje Ben Kingsley a lékaři, kteří potvrdili jeho sílu, jsou Dev Patel a Richard Ayoade. Věc, která upoutá Henryho pozornost, je schopnost tohoto muže vidět skrz balíček karet. Henry je hazardní hráč a není nijak zvlášť zručný. Henry se učí vidět bez očí pomocí studijní metody, kterou vymyslel excentrický jogín, a kvůli své oddanosti a posedlosti už několik let chybí ve společnosti.