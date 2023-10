Philadelphia Orchestra a hudebníci se dohodli na 3leté pracovní smlouvě s navýšením platu o 15,8 %.

SOUBOR – Philadelphia Orchestra pod vedením Kensho Watanabe a americký instrumentalista roku 2018 Augustin Hadelich na housle vystoupí během předposledního vystoupení Philadelphia Orchestra z Bravo! Phil sezóna ve Vail, Colorado, 13. července 2018. V dohodě oznámené v sobotu večer 21. října 2023 muzikanti Philadelphia Orchestra a Philadelphia Orchestra Association ratifikovali kolektivní smlouvu požadující zvýšení minimálního platu o 15,8 %. tři roky. (Chris Dillman/Phil Daily přes AP, File) PHILADELPHIA (AP) – Hudebníci Philadelphia Orchestra a Philadelphia Orchestra Association ratifikovali kolektivní smlouvu požadující zvýšení minimální mzdy o 15,8 % během tří let. Dohoda byla oznámena v sobotu večer s Local 77 Americké federace hudebníků a pokrývá období od 11. září tohoto roku do 13. září 2026. Nárůsty v dohodě zahrnují 6 % v prvním roce, 4,5 % ve druhém roce a 4,5 % v roce Třetí. . Dohoda nahrazuje čtyřletou smlouvu, která vypršela 10. září. „V důsledku bezprecedentního narušení pandemie COVID-19 bylo naším společným úkolem najít novou, fiskálně odpovědnou cestu vpřed,“ řekli Ralph W. Mueller a Michael D. Zisman, spolupředsedové Philadelphia Orchestra a Kimmel Center Inc. Řekl to v prohlášení. Odbory uvedly, že dohoda vyžaduje, aby vedení každoročně navyšovalo počet najatých hudebníků a zajistilo splnění smluvní úrovně 105 hudebníků a dvou knihovníků. Náhradní a další hudebníci vydělají 100 % toho, co vydělávají hudebníci na plný úvazek do třetího roku služby, a mají zaručenou platbu, pokud budou jejich angažmá zrušeny s méně než dvoutýdenním předstihem. Dohoda odstraňuje nižší míru přesčasů u filmů a vyžaduje dva dny odpočinku po většině nedělních koncertů. „Tato smlouva je vítězstvím pro současnost i budoucnost Philadelphia Orchestra,“ uvedl v prohlášení David Fay, kontrabasista, který s orchestrem hraje od roku 1984 a předsedá výboru členů hudebníků. „Vážíme si vedení našeho hudebního ředitele Yannicka Nézet-Séguina, jehož hluboký respekt k nám jako hudebníkům byl evidentní v jeho podpoře férové ​​smlouvy.“ READ Ve věku 94 let zemřel český prozaik Milan Kundera Základní plat v letech 2022-2023 byl 152 256 $, včetně mezd za elektronická média. Každý hudebník obdržel dodatečnou platbu ve výši 750 nebo 1500 dolarů v každém roce trvání smlouvy, uvedla unie. Nézet-Séguin, hudební ředitel od roku 2012-13, měl na sobě modré tričko na podporu unie během otevřené zkoušky v Saratoze 11. srpna. Orchestr vyhlásil bankrot v roce 2011 a vznikl o rok později. Hudebníci udeřili 30. září 2016, což způsobilo zrušení zahajovacího večera této sezóny, poté oznámili dohodu o dva dny později. READ Česká republika odmítla zprostředkující nabídku vakcín AstraZeneca

The deal eliminates a lower rate of overtime for playing movies and calls for two days of rest after most Sunday concerts.

“This contract is a victory for the present and future for the Philadelphia Orchestra,” David Fay, a double bass who has who played with the orchestra since 1984 and chairs the musicians' members committee, said in a statement. “We appreciate the leadership of our musical director, Yannick Nézet-Séguin, whose deep respect for us as musicians was evident in his support for a fair contract.”

Base salary in 2022-23 was $152,256, including electronic media agreement wages. Each musician received a supplemental payment of $750 or $1,500 in each year of the contract, the union said.

Nézet-Séguin, the music director since 2012-13, wore a blue T-shirt supporting the union during an open rehearsal at Saratoga on Aug. 11.

The orchestra filed for bankruptcy in 2011 and emerged a year later. Musicians struck on Sept. 30, 2016, causing cancellation of that season’s opening night, then announced an agreement two days later.

-->