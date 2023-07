Pokud se Nigérie probudí, Afrika se probudí, Owe Lakempha

Zúčastnil jsem se několika summitů hlav států AU a vždy jsem odcházel s dojmem, že agenda je vždy přetížená. Ale na setkání 16. července v Nairobi mě zaujaly tři věci. Nejprve jeho skromné ​​tříbodové góly; urychlení integračního procesu v Africe; Prozkoumejte dělbu práce mezi Africkou unií a regionálními hospodářskými komisemi a státy a zvažte institucionální reformu Africké unie. Druhá věc, která mě napadla, byla, že Afrika může být zatížena množstvím neoliberální rétoriky, prezentací a teorií spíše než praktickými plány, které by integraci urychlily.

Můj třetí závěr je, že Afrika může dosáhnout rychlejší integrace a rozvoje, pokud bude Nigérie vzhůru. Tématem summitu byla realizace Africké kontinentální zóny volného obchodu (AfCFTA) a integrace kontinentu. Pro mě jsou nejzákladnějšími potřebami zrušení vízové ​​povinnosti a volný pohyb osob a zboží nejlevnějšími a nejudržitelnějšími možnými prostředky. Podle mé analýzy je nejnaléhavější potřebou Afriky zajistit integraci vybudování pobřežní železnice z Nigérie přes Mauretánii, Maroko, Tanzanii, Jižní Afriku a Kamerun a zpět do Lagosu. Celé africké pobřeží je dlouhé 30 500 kilometrů a spojuje 38 z našich 55 zemí. To znamená, že jeden železniční projekt opustí pouze 17 afrických zemí. Druhá linka z Kapska do Káhiry spojí další země, jako je Botswana, Zimbabwe, Zambie, Demokratická republika Kongo, Středoafrická republika, Čad a Súdán.

Měli bychom vědět, že Čína je na cestě stát se největší světovou ekonomikou nikoli prostřednictvím konferencí a deklarací, ale prostřednictvím jasného myšlení, praktické aplikace a trestání zločinů. Čína má například železniční síť se 73 tratěmi a spojuje ji se zeměmi jako Rusko, Bělorusko, Francie, Polsko, Kazachstán, Německo, Španělsko a Česká republika. Nákladní vlaky na těchto trasách vykonají každé tři měsíce v průměru 3600 jízd. O železnici nejde jen o masový pohyb osob a zboží, ale také o to, že samotná její výstavba generuje obrovské ekonomické aktivity a masovou zaměstnanost. Kdo říká, že při budování železničního systému napříč Afrikou nemůžeme trvat na tom, že jej musí postavit Afričané, i když potřebujeme zahraniční podporu?

Stavba železnic není žádná raketová věda. Když byla v letech 1970 až 1975 postavena železnice Tzara nebo Tzam spojující Tanzanii a Zambii, neměli Číňané a Afričané, kteří ji postavili, mnoho zkušeností. Ale poté, co Evropa a Spojené státy odmítly pomoci s výstavbou této železnice, známé také jako Uhuru(Svoboda) Železnice, které měly učinit kontinent méně závislým na přístavech apartheidu v Jižní Africe, sami Číňané a Afričané použili a postavili. Tragédií je, že zatímco po Tzarovi Číňané vytrvali a postavili více železnic, než jsou dnešní odborníci, Afričané se uvolnili a my jsme nakonec ztratili ty, kteří měli dovednosti stavět a řídit železnice efektivně. Navzdory tomu můžeme s výstavbou afrických železnic začít znovu.

Právě otázka základní potřeby volného pohybu Afričanů a zboží je tím, kde Nigérie nejvíce poškozuje africkou integraci svým častým, zbytečným a neefektivním uzavíráním hranic. Keňa se na schůzích tohoto měsíce zhostila této příležitosti a oznámila svůj plán na postupné zrušení vízových omezení pro africké státní příslušníky. Rwanda ukázala cestu před lety, kdy všechny vstupní požadavky pro Afričany byly pasy jiné africké země. Východní Afrika také přišla s myšlenkou umožnit lidem v regionu překračovat hranice, nikoli s pasy, ale s průkazy totožnosti! Africká unie, stejně jako Evropská unie, by měla umožnit svým občanům volně přecházet mezi zeměmi v unii, nakupovat, prodávat a poskytovat služby.

Hlavním poselstvím pana Antonia Pedra, úřadujícího výkonného tajemníka Hospodářské komise OSN pro Afriku, je přidávání hodnoty a vznik silných regionálních hodnotových řetězců, které prolomí závislost kontinentu na vývozu surovin. Snad nejproviněnější zemí je v tomto ohledu Nigérie, která po 66 letech dělá totéž; Vyvážet ropu bez přidané hodnoty. Téměř kriminální charakter situace v zemi zhoršuje fakt, že ani neví, kolik ropy za den vyprodukuje.

Těžba ropy v Nigérii je tak nehospodárná, že znečišťuje celé životní prostředí včetně půdy, vody a vzduchu, spaluje plyn a je jedinou zemí vyvážející ropu, která není schopna zdokonalit své potřeby ropných produktů. Pokud by Nigérie přidala ke své produkci ropy přidanou hodnotu prostřednictvím rafinace, vydělala by více peněz a ušetřila by kontinentu obrovskou devizu, kterou některé africké země vynakládají na dovoz ropných produktů. Země má také potenciál vést kontinent obecně v přidané hodnotě zboží. Jedním z cílů setkání je potřeba institucionálních reforem Africké unie. Tento proces vede rwandský prezident Paul Kagame. Systém AU byl obecně slabý, ale částečně ho posílil africký bojovník za osvobození a bývalý jihoafrický ministr zahraničí Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma. Jako předsedkyně Komise Africké unie v letech 2012 až 2017 trvala na profesionalitě, lidských právech, rovnosti pohlaví a potravinové bezpečnosti.

Jedním z jejích trvalých dědictví bylo vyloučení Egypta z Africké unie po převratu generála Abdela Fattáha el-Sisiho. Generál byl brutální a používal mučení, věšení, nucená zmizení a masové věznění, aby se uchytil u moci. Jednou z afrických tragédií bylo nejen přijetí generála Sisiho do Africké unie, ale také jeho zvolení prezidentem kontinentálního orgánu v roce 2019. Zumovým největším darem Africe je plán 2063. Bohužel pro kontinent odešla kandidovat na prezidentku své země a plán selhal.

Její nástupce a současný prezident, Jeho Excelence Moussa Faki Mohamed z Čadu, není Zuma nezávisle smýšlející. Pokud něco, je oddán Francii a čadské vojenské diktatuře. Kontroverzně připustil Izrael do panelu pozorovatelů Africké unie. Vyhoštění izraelského vyslance si vyžádalo naléhání Jižní Afriky. Africká unie proti převratům a protiústavnímu uchopení moci. Proti porušovatelům se uplatňují sankce. Když ale 20. dubna 2021 generál Mohamed Déby svrhl čadskou vládu, Moussa Faki ho ochránil před sankcemi, zatímco tehdejší nigerijský prezident Muhammad Buhari shrnul červený koberec, aby uvítal spiknutí v prezidentském paláci Aso Rok. Nigérie má dobrou pozici k tomu, aby využila své velikosti, moci a vlivu k tomu, aby se postavila nejen armádě, ale i civilním pučistům, jako je Alassane Ouattara z Pobřeží slonoviny, který již třetí volební období zastává protiústavní úřad. Pokud se Nigérie probudí, Afrika povstane.