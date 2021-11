WHO nazývá distribuci boosterů Covid „skandálem“, protože chudé země se snaží získat první záběry

Nepoměr mezi globální distribucí posilovačů COVID-19 a prvními záběry lidí v rozvojových zemích je „skandál“, uvedl na pátečním briefingu generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Od 28. října Regionální úřad WHO pro Afriku oznámil, že nespravedlivá distribuce vakcín zasáhla Afriku obzvláště tvrdě, protože proti Covidu bylo očkováno pouze 6 % celé populace kontinentu. Vyzvěte země s vysokými příjmy, aby přerozdělily své nadměrné dávky na imunizaci zdravotnických pracovníků, starších osob a dalších vysoce rizikových dospělých v chudých zemích.

„Každý den je globálně podáno šestkrát více posilovacích dávek než počátečních dávek v zemích s nízkými příjmy,“ řekl Tedros. Tohle je skandál, který musí skončit.“

Hlavní vědec WHO Dr. Soumya Swaminathan na tiskové konferenci řekl, že WHO si již dříve stanovila cíl proočkovat do konce roku 40 % populace každé země, ale více než 100 zemí k tomuto cíli stále chybí. Swaminathan dodal, že WHO by tento cíl pravděpodobně minula, pokud by COVAX, iniciativa WHO, která poskytuje vakcíny Covid alespoň 20 % populace zemí, neobdrží téměř 500 milionů dalších dávek k distribuci.

Pouze pět zemí v Africe očkovalo více než 35 % své populace, včetně Maroka, Tuniska a Mauricia, uvádí Our World in Data, který sestavuje čísla očkování z oficiálních veřejných zpráv. Tyto zprávy však také naznačují, že většina afrických zemí plně očkovala méně než 10 % své populace.

Představitelé WHO vedou válku proti Koronavirové onemocnění Na dvou frontách, když hledají řešení globální nerovnosti v oblasti očkování, když se potýkají s boomem, který v posledních týdnech zuřil po celé Evropě. Evropa zaznamenala téměř dva miliony nových případů Covid-19 v týdnu končícím neděli, což představuje 63 % všech případů v šesti regionech členských států WHO, podle nejnovější týdenní epidemiologické aktualizace organizace.