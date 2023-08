Řekla mé mámě, že vychovává zasloužilé dospělé poté, co řekla, že její děti jí nic nedluží za to, že jim dala život

Jedna matka prozradila, že se styděla, když vysvětlovala, jak se rozhodla vychovávat své děti.

Příspěvek na podstránku „r/rodičovství“ – online fórum, kde mohou lidé získat rady o výhodách a nevýhodách rodičovství – matka malých dětí ve svém životě s někým mluvila o způsobech, jakými se snaží vychovávat své děti, zvláště když jde o vděčnost a soucit, a jak se nikdy nechce cítit provinile nebo manipulována.

Brzy však byla kritizována za to, že své děti vychovávala navzdory vděčnosti.

Bylo jí řečeno, že vychovává „způsobilé dospělé“ poté, co řekla, že nechce, aby její děti měly pocit, že jí něco dluží.

Ve svém příspěvku na ReddituVysvětluje, že nikdy nechce, aby její děti měly pocit, že jí „dluží“ nebo že jí musí „platit“ za věci, které dělá jako jejich matka.

„Dávám jim dům, jídlo, oblečení, lásku atd., ale to nejsou věci, které musím splácet,“ napsala. „Moje děti nežádaly o to, aby se narodily, je mým úkolem zajistit, aby měly to, co potřebují k přežití a prosperitě. Už nikdy nebudu mít tyto věci proti nim.“

Foto: Reddit

Při rozhovoru s někým jim to vše zopakuje, ale je obviněna, že se snaží vychovat „zasloužilé dospělé“, kteří by nebyli za nic vděční. Matka však podotýká, že je to vlastně opak toho, co dělá.

„Dělám vše, co mohu, abych se ujistil, že jsou vděční, že mají věci, které mají. Některé děti nemají domov a my máme štěstí, že ho máme.“ Jako matka se podle svých slov stále snaží učit své děti, jak je důležité cítit vděčnost a empatii s lidmi, kteří mají méně, než mají oni.

Dokonce uvedla další příklady a sdělila, že i když jde o přijímání dárků, chce, aby i její děti byly za takové věci vděčné. „Čekal bych, že tomu člověku řeknou ‚děkuji‘. Pokud tuto věc opravdu nechtějí, je to příležitost dát ji někomu, kdo má méně než my a může toho využít.“

Nikdy však nechce, aby její děti měly pocit, že jí něco „dluží“, nebo aby jí byly vděčné, když dělá jen věci, které by pro své děti měli dělat rodiče.

Každý má právo na svou autonomii a životní volby, dokonce i děti.

To, že rodiče zajišťují základní potřeby svých dětí, neznamená, že musí kontrolovat rozhodnutí svých dětí nebo je nutit, aby se cítily povinny jít určitou cestou a vyjadřovat za ně vděčnost.

Ve světě, který se často zaměřuje na reciprocitu, je závazek této matky vychovávat děti, které chápou hodnotu empatie a soucitu, tím nejlepším způsobem, jak vychovávat své děti. Její přiznání, že její děti nežádaly, aby se narodily, také odráží její hluboké porozumění tomu, co pochází z rodičovství.

Rozhodne se o ně pečovat z lásky a péče, aniž by připoutala jakékoli nitky, které by mohly vést k zášti nebo zvrácenému smyslu pro povinnost.

Obrázek: Vizquez/Shutterstock

Lidé se shodli, že pro své děti dělá správnou věc, když se za ně necítila provinile, aby cítila vděčnost, že se o ně stará.

„Souhlasím s vámi – myslím, že rozdíl, který se snažíte udělat, je ten, že by měli být vděční za to, co mají, ale to neznamená, že by vám měli být vděční jen za to, že jste jejich rodiči,“ poznamenal jeden z uživatelů Redditu. .

Související příběhy z YourTango:

Další uživatel dodal: „Před chvílí jsem se snažil poděkovat svým rodičům za všechno, co pro mě udělali. Moje máma řekla, že jim nic nedlužím. Řekla, že když se jednou rozhodnu mít děti, můžu jim to splatit.“ Co pro mě můj táta udělal tím, že byl dobrou mámou.“

„Vaše děti vám nedluží nic za nezbytnosti k životu. Nakrmte je, poskytněte jim střechu nad hlavou, zajistěte bezpečné láskyplné prostředí. To vše jsou věci, které podepisujete a neměli byste za to dostat dort nebo poplácání po zádech.“ protože je to součást práce,“ napsal třetí uživatel.

Nia Tipton je chicagská spisovatelka zabývající se zábavou, zprávami a životním stylem, jejíž práce se ponoří do moderních problémů a zkušeností.