Výzkum NASA v hluboké venušské atmosféře vzácných plynů, chemie a zobrazování

Spuštění v roce 2029, NASAhluboká atmosféra Venuše Mise DAVINCI’s Noble Gas Investigation, Chemistry and Imaging přinese na Venuši bohatou sadu nástrojů k řešení dlouhodobých otázek o sesterské planetě Země. Někteří vědci si myslí, že Venuše mohla být v minulosti více podobná Zemi, s oceány a příjemnými povrchovými teplotami – data DAVINCI nám pomohou určit, zda je tato zajímavá možnost pravdivá.

Vodítka k tajemné minulosti Venuše mohou být ukryta v atmosférických plynech nebo v povrchových horninách, které se vytvořily ve spojení se starověkými vodami v hornatých výškách planety. Během dvou průletů bude nosná, přenosová a zobrazovací kosmická loď sbírat data o denní straně planety o neznámých sloučeninách, které absorbují ultrafialové světlo v horní atmosféře Venuše, pomocí nástroje zvaného Integrated Ultraviolet Imaging Spectrometer (CUVIS); Na noční straně planety bude Venus Imaging System for Observational Reconnaissance (VISOR) snímat teplo z povrchu Venuše vystupující zpod mraků, aby nám pomohl lépe porozumět složení různorodých geologických horských oblastí na Venuši. VISOR bude také studovat mraky na straně Venuše v ultrafialové oblasti a produkovat cloudové akční filmy.

Povrch Venuše je žhavější než vaše domácí pec a složitá atmosféra 90krát silnější než zemská je tvořena převážně oxidem uhličitým a sírou. kyselý mraky.

Dva roky po startu bude přistávací modul DAVINCI vysazen nosnou kosmickou lodí do tohoto drsného prostředí, aby poskytl nová přímá měření atmosféry Venuše a ukázal pohled shora na povrch pod mraky. Místo úpadku, Alpha Regio „tessera“, je hornatý vysokohorský region, jehož skály mohou obsahovat vodítka k tajemné minulosti planety. Titanová kulička je navržena tak, aby vydržela drsné podmínky prostředí Venuše a zároveň chránila nástroje uvnitř.

Venus Tunable Laser Spectrometer (VTLS) bude měřit klíčové plyny, které poskytují vodítka k minulosti planety, včetně sloučenin, které mohou naznačovat možnou historii minulých vod. Venus Spectrometer (VMS) bude podrobně studovat atmosféru, včetně vzácných plynů a stopových plynů od 67 km k blízkému povrchu. Venusian Atmospheric Structure Inspection (VASI) bude měřit tlak, teplotu a vítr během přistání.

Prostřednictvím safírového průhledného okna ve spodní části sestupové koule bude Venus Descent Imager (VenDI) mapovat 3D terén a formaci Alpha Regio v topografickém rozlišení až po dílčí měřítka. Nakonec bude na sondě instalován experiment studentské spolupráce s názvem Venus Oxygen Vogasity Experiment (VfOx), který bude měřit kyslík v hlubinách atmosféry. Společně tato sada dat pomůže přepsat učebnice o Venuši a může nám dokonce pomoci lépe porozumět planetám podobným Venuši v jiných slunečních soustavách.

NASA vybrala misi DAVINCI+ (Deep Atmosphere Investigation of Noble Gases, Chemistry, and Imaging+) jako součást svého programu objevů a bude to první sonda, která vstoupí do atmosféry Venuše od dob NASA Pioneer Venus v roce 1978 a SSSR Vega v roce 1985. Mise DAVINCI+ je pojmenována po renesančním umělci a učenci Leonardu da Vinci, který má přinést technologie 21. století dalšímu světu. DAVINCI+ může odhalit, zda sesterská planeta Země ve vzdálené minulosti připomínala dvojče Země, možná pohostinné s oceány a kontinenty. Kredity: Goddard Space Flight Center NASA

DAVINCI je partnerstvím mezi Goddard Space Flight Center NASA v Greenbelt, Maryland, a Lockheed Martin v Denveru, Colorado, s přístroji od NASA Goddard, Jet Propulsion Laboratory, Malin Space Science Systems a klíčovými podpůrnými zařízeními z Johns Hopkins Laboratory of Applied Physics a University of Michigan.