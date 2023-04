Vědci natočili nejhlubší rybu, která kdy byla spatřena na dně moře u Japonska

(CNN) Drobný hlemýžď ​​plující v hloubce 8 336 metrů (více než 27 000 stop) těsně nad mořským dnem se stal nejhlubší rybou, jakou kdy vědci vyfotografovali během vyšetřování propasti v severním Pacifiku.

Vědci z University of Western Australia a Tokyo University of Marine Science and Technology zveřejnili v neděli záběry plžů, které zachytili mořští roboti v hlubokých příkopech u Japonska.

Kromě natáčení nejhlubších plžů vědci fyzicky zachytili dva další exempláře ve výšce 8 022 metrů a vytvořili další rekord pro nejhlubší úlovek.

Dříve byl nejhlubší hlemýžď, který kdy byl spatřen, v roce 2008 v hloubce 7 703 m, zatímco vědci nebyli schopni ryby shromáždit odkudkoli z hloubky pod 8 000 m.

„Důležité je, že ukazuje, jak daleko se konkrétní druh ryb dostane do oceánu,“ řekl mořský biolog Alan Jamieson, zakladatel Mindero Center for Deep Sea Research, který vedl expedici.

Tyto dvě ryby byly uloveny v hloubce něco málo přes 8 000 metrů v Japonském příkopu v severním Tichém oceánu.

Vědci natáčeli v zákopech u Japonska jako součást 10leté studie o nejhlubších světových populacích ryb. Hlemýždi jsou členy čeledi Lipariidae, řekl Jamieson, a zatímco většina hlemýžďů žije v mělkých vodách, jiní žijí v některých z největších hloubek, jaké kdy byly zaznamenány.

Během loňského dvouměsíčního průzkumu byly tři „přistávací moduly“ – automatizované námořní roboty vybavené kamerami s vysokým rozlišením – svrženy do tří příkopů – japonských, Izu-Ogasawara a Ryukyu – v různých hloubkách.

V příkopu Izu-Ogasawara nejhlubší záběry ukazovaly hlemýždě, jak se klidně vznášejí vedle ostatních korýšů na mořském dně.

Jamieson klasifikoval ryby jako malé a řekl, že mladší hlubinní plži často zůstávají co nejhlouběji, aby je nesežrali větší predátoři, kteří plavou v mělčích hloubkách.

Další klip natočený mezi 7 500 a 8 200 metry ve stejném příkopu ukazoval kolonii ryb a korýšů krmících se návnadou připevněnou k podmořskému robotovi.

Obrázky dvou ulovených hlemýžďů – byli identifikováni jako Pseudoliparis belyaevi Nabízí vzácný pohled do jedinečných funkcí, které pomáhají hlubinným druhům přežít drsné prostředí.

Jejich malé oči, průhledné tělo a chybějící vzduchový měchýř, který pomáhá jiným rybám vznášet se, pracují v jejich prospěch, řekl Jamison.

Profesor řekl, že Tichý oceán je zvláště vhodný pro živou aktivitu kvůli svému teplému jižnímu proudu, který povzbuzuje mořské organismy, aby šly hlouběji, zatímco hojný mořský život poskytuje dobrý zdroj potravy pro krmítka na dně.

Vědci by rádi věděli více o tvorech, kteří žijí ve velkých hloubkách, řekl Jamison, ale limitem jsou náklady, a dodal, že montáž a provoz každého landeru stojí 200 000 dolarů.

„Výzvou je, že technologie byla velmi drahá a vědci neměli mnoho peněz,“ řekl.