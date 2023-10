Norsko a Španělsko brání kvalifikaci Skotska na mistrovství Evropy 2024

Skotsko promarnilo svou první šanci zarezervovat si účast na Euru 2024, když ve čtvrtek ve Španělsku prohrálo o dva pozdní góly, když Norsko, třetí soupeř ve skupině A, vyhrálo na Kypru 4:0. Jinde Turecko ve svém prvním zápase pod vedením Vincenza Montella porazilo Chorvatsko a poskočilo do čela skupiny D a Albánie si upevnila sevření skupiny E pohodlným vítězstvím nad Českem. Skotsko vyhrálo všech pět zápasů skupinové fáze a do čtvrtečního zápasu v Seville nastoupilo s tím, že ke kvalifikaci potřebuje jeden bod ze tří zápasů.

Španělsko v prvním poločase tlačilo, ale Skotsko dostalo míč do sítě jako první, když Scott McTominay ve druhém poločase pálil z přímého kopu přes Unaie Simona.

Stávka byla zamítnuta po kontrole VARem za přestupek Jacka Hendryho.

Skot John McGinn byl nešťastný.

„Zachrání to? Bez šance,“ řekl záložník Aston Villy. „Žádný brankář na světě by to nedokázal zachránit. V jednu chvíli však řekl, že to byl faul, a uvědomil si, že to faul nebyl, tak to změnil na ofsajd.“

Alvaro Morata přeměnil centr od Jesuse Navase a v 73. minutě dostal Španělsko do vedení ao deset minut později Oihan Sunset, který si odbyl mezinárodní premiéru po 67 minutách, dosáhl 25. vítězství Španělska doma v kvalifikaci mistrovství Evropy v řadě.

„Naší největší předností je trpělivost,“ řekl španělský záložník Rodri. „Jak minuty plynuly a já jsem byl unavený, objevil se prostor.“

V Larnace vstřelil Erling Haaland svůj pátý a šestý gól v kvalifikaci. Dva góly vstřelili také Alexander Sorloth a Frederik Orsnes, když Norsko rozdrtilo Kypr 4:0.

Španělsko zůstává ve skupině na druhém místě, tři body za Skotskem, dva body před Norskem a pro oba má zápas v ruce.

Pařížan Alber Yilmaz v prvním zápase Montella po 30 minutách vychytal brankáře týmu Dominika Livakoviče mimo své pokutové území a z velké dálky vyrazil razantní střelu do sítě.

Další šance měly oba týmy v Osijeku.

Chorvatsko se v posledních minutách drželo díky brankáři Ugurkanovi Cakirovi a ofsajdové vlajce a zajistilo Turecku vítězství 1:0.

Trenér Chorvatska Zlatko Dalič řekl: „Türkiye si toto vítězství zaslouží.“ „Byli jsme špatní. Od začátku jsme dělali spoustu chyb. Nemohli jsme najít naši hru. Zasloužili jsme si prohrát.“

Türkiye se vyšvihlo do čela skupiny D, tři body před Chorvatskem.

Albánie si udržela kontrolu nad skupinou E, když porazila Českou republiku 3:0 v Tiraně.

Hostitelský tým přežil brzký tlak a vážné chyby ze strany českého týmu, který hrál 50 minut s deseti hráči.

Gasser Assane dostal Albánii do vedení v deváté minutě proti běhu hry.

Český útočník Mojmír Chytil byl vyloučen ve 40. minutě za druhou žlutou kartu a ve druhém poločase vstřelil dvě branky Taulant Sverre.

Sebastian Szymanski a Adam Buksa vstřelili dva góly, když Polsko vyhrálo 2:0 nad Faerskými ostrovy a vyšplhalo se na druhé místo ve skupině, čtyři body za Albánií, ale jeden bod za Čechy a Moldavskem.

