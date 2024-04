Do Česka dorazilo tropické počasí – jaký je ale klimatický dopad?

Měli jsme opravdu horký víkend po celé Praze a Česku. V některých částech země teplota dosáhla téměř 30 stupňů. Co tyto počasí říkají o našem současném klimatu?

Miroslav Havránek|Foto: Xenia

„Je to něco, co pozorujeme už dvě nebo tři desetiletí, takže je to překvapivé podle měřítek měsíce, ale vědci a klimatologové nejsou překvapením, že dosáhli nového teplotního rekordu. Tento víkend jsme měli první tropický den rok, což se na jaře ještě nikdy nestalo.Každý rok získáváme nové rekordní teploty a tentokrát to přímo souvisí se změnou klimatu.

Je trendem, když se během roku čas od času objeví různá roční období? Začnou se roční období překrývat?

„Zkrátka ano. Tyto meziobdobí, jako je jaro a podzim, se zkracují a zkracují. Na jaře jsme jen dva nebo tři týdny a začínáme začátkem léta. Je to tedy vzorec, který je často pozorován.

Tento víkend se konal Pražský půlmaraton a horké počasí zanechalo mnoho lidí, kteří se léčili s nemocemi z horka. Jaké další dopady začneme vidět a cítit kvůli rostoucím teplotám?

„Dopady na lidské zdraví – dopady na úmrtnost a nemocnost jsou primární obavy, protože nám na lidech záleží. Ale když se podíváme na jiné oblasti – v lesnictví a zemědělství, vyšší teploty znamenají větší odpařování, což znamená, že roční období jsou sušší. mají sušší a teplejší léta. Očekáváme – má to mnoho dopadů, počínaje rizikem lesních požárů, průvanem a nižšími výnosy plodin. Tyto vysoké teploty mohou také ovlivnit dopravní infrastrukturu – mohou se porouchat železniční tratě. Vidíme tedy mnoho dopadů v různých odvětvích.

Praha je vlastně hodně zelené město, ale pořád je tam hodně betonu, díky čemuž je tam neskutečné horko, když je horko.

Ilustrace: René Volfík, iROZHLAS.cz

„Města jsou ohniska vysokých teplot kvůli městským tepelným ostrovům. Beton a sklo vytvářejí tepelné ostrovy, takže teplota ve městech je obvykle o pár stupňů vyšší než v okolí. Samozřejmě, pokud je 12 nebo 15 stupňů, je to v pořádku, ale pokud je to 30 nebo 35 stupňů, pohoda Je tu velký rozdíl a dopad.

Měli bychom tedy v letošní sezóně očekávat horké léto?

„Struktura se zdá být stejná. V každé předpovědi je samozřejmě nejistota, ale můžeme si být jisti, že tento trend narůstá. V České republice se průměrná teplota již řadu let zvyšuje o 0,3 stupně každou dekádu.“ Toto je trend, který pokračuje od 60. let a bude pokračovat. Samozřejmě. Předpovědi okamžitého počasí ovlivňuje mnoho faktorů, takže to musíme brát s rezervou. To, co vidíme právě teď, je začátek suché léto, protože ve sněhu není moc vody, která by se dala zadržet, a protože v letošní sezóně sněhu moc není, zažíváme suché jaro.

„Každý má rád, když je trochu tepleji, ale každý stupeň znamená mnohem méně vody v naší krajině – lesích a polích. Každým stupněm se vypaří miliony litrů vody, než je rostliny stihnou využít. Tyto dopady nejsou pro širokou veřejnost okamžitě rozpoznatelné.“ , ale přijdou.