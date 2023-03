Proč jsou základní iPhony Apple skvělé pro cestovatele

Zdá se, že se již stalo každoroční tradicí, jarní sezóna odstartuje novým iPhonem.

Ne, není to úplně nový styl, ale nová sezónní barva – žlutá – která vás určitě zaujme.

Tato nová žlutá barva, která je k dispozici v celé řadě iPhone 14 a iPhone 14 Plus, se tento týden dostala na pulty obchodů. Před uvedením jsem měl možnost strávit nějaký čas s iPhonem 14 Plus ve žluté barvě.

Nejen, že mě zahřála výrazná nová barva, ale také mě velmi zaujal samotný telefon.

Nemusí být tak výkonný jako iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max. Do lehkého a cenově dostupného balíčku (začínajícího na 799 dolarech), který by z něj však měl udělat hit u cestovatelů, obsahuje spoustu věcí.

Zde je důvod.

Nejlepší výdrž baterie vůbec

Pokud jste něco jako já, můžete být (trochu) posedlí tím, že vám na cestách nedojde šťáva.

Osobně to znamená zkoumat elektrické zásuvky na letišti nebo pohybovat se po externí baterii, abych se ujistil, že je můj telefon vždy nabitý. Jako poslední možnost povolím na iPhonu režim nízké spotřeby Apple, ale tato funkce přichází se sníženým výkonem, aby se snížila spotřeba baterie.

Cestovatelé se toho naštěstí s větším iPhonem 14 Plus bát nebudou. Apple říká, že tento model má nejdelší výdrž baterie ze všech iPhonů a toto tvrzení je podle mých zkušeností z velké části podporováno.

Neměl jsem problém dosáhnout téměř den a půl konzistentního používání napříč aplikacemi pro produktivitu, sociální média, cestování a fotoaparáty, aniž bych musel dobíjet.

To je působivé a možná to je dostatečný důvod pro to, aby si někteří silniční válečníci vybrali iPhone 14 Plus před jakýmkoli jiným modelem.

Pokud se rozhodnete pro iPhone 14 základní úrovně, můžete očekávat výdrž baterie až 20 hodin, což by mělo pomoci většině cestovatelů překonat jejich cestu.

Větší a lepší obrazovky

Plus se nevztahuje pouze na větší baterii. To také znamená, že zařízení má 6,7palcový Super Retina XDR displej, který vám poskytuje více prostoru pro sledování obsahu na cestách.

Ať už používáte funkci extra obrazovky, abyste se ponořili do hry nebo si prohlíželi zábavu za letu, nebude trvat dlouho, než oceníte větší obrazovku.

Ještě lepší bylo, že jsem zjistil, že větší telefon ve skutečnosti nevypadal o nic větší. Váží pouhých 7,16 uncí a perfektně mi padne do ruky. Nevadí mi obětovat trochu přenositelnosti kvůli větší obrazovce a delší výdrži baterie, ale toto je osobní rozhodnutí, které bude muset udělat každý cestovatel.

6,1palcový iPhone 14 má také ostrý Super Retina XDR displej.

Jednou funkcí špičkových iPhonů od Apple, kterou u standardních modelů 14 a 14 Plus nenajdete, je displej ProMotion. To umožňuje plynulejší posouvání obsahu mezi stránkami. Další nevýhodou je, že jas obrazovky u základních modelů není tak vysoký jako u dražších Pro zařízení – rozdíl, který je okamžitě patrný, když venku svítí slunce.

Pro většinu příležitostných cestovatelů však tyto dvě funkce samy o sobě nestojí za upgrade na model Pro za 200 USD.

Úžasný výkon

Nedávno jsem se zúčastnil herní show, kde někteří vývojáři iOS předváděli své nejnovější hry.

I když sám nejsem seriózní hráč, nechal jsem zepředu ještě větší dojem, jak dobře modely Apple iPhone 14 poskytují hraní her. Při hraní s „Call of Duty: Warzone Mobile“ neměl iPhone 14 problém udržet krok s miliony interních účtů potřebných k vykreslení hry bez zpoždění nebo přehřívání.

Tento výkon pohání čip Apple A15 Bionic – stejný křemík na profesionální úrovni, který poháněl loňský iPhone 13 Pro.

Pro běžného uživatele je A15 docela výkonný. Hromadné úpravy a vykreslování videí v iMovie zabere jen několik sekund – dva pokročilé úkoly, které většina příležitostných cestovatelů nebude mít na těchto zařízeních žádný problém.

SOS pohotovost

klepat na dřevo, Nouzové SOS přes satelit je funkce, kterou, jak doufáme, nebudete muset nikdy používat. Tato funkce vám však může zachránit život, pokud ji bohužel potřebujete.

Tato funkce vám umožňuje kontaktovat tísňové služby pomocí satelitů, i když jste mimo síť bez mobilní služby nebo Wi-Fi.

Každý iPhone 14, včetně modelů základní úrovně, má vestavěnou satelitní konektivitu – to mění hru pro ty, kteří často cestují nebo se vydávají mimo vyšlapané cesty.

I když jste si iPhone zakoupili v USA, můžete se přihlásit k nouzovému SOS přes satelit ve 12 zemích (a stále přibývají) – včetně Kanady a mnoha největších zemí v Evropě. To z něj dělá skvělé pojištění pro vaši letní dovolenou.

I když nepotřebujete pomoc v nouzi, můžete použít satelitní připojení k odeslání své polohy blízkým domů pomocí aplikace Najít.

I když jim nebudete moci volat ani psát SMS, možnost odeslat svou polohu by měla pomoci ujistit vaši rodinu a přátele, že se vám na výletě v kempu daří.

Další informace o používání nouzového SOS přes satelit najdete v našem specializovaném průvodci TPG.

Už žádné fyzické SIM karty

Za posledních 15 let byl každý model iPhone dodáván s fyzickým slotem pro SIM kartu (zkratka pro Subscriber Identity Module).

Tyto drobné čipy obsahují informace potřebné pro připojení k mobilní síti. Správa je však trochu složitější – zvláště když cestujete do zahraničí a na cestách se potýkáte s několika nano SIM kartami.

Fyzické SIM karty jsou navíc méně bezpečné. Pokud dojde ke ztrátě nebo odcizení telefonu, někdo může vyjmout vaši SIM kartu a začít s vaším telefonním číslem volat a posílat SMS (a přijímat dvoufaktorové ověřovací kódy).

Tento rok se všechny iPhony 14 prodávají ve Spojených státech Vypuštění fyzického slotu pro SIM kartu ve prospěch nového standardu eSIM (nebo vestavěné SIM).

Díky této inovaci můžete přímo v telefonu uložit nejméně osm digitálních SIM karet. To znamená, že nebudete muset přepínat mezi více čipy 9 mm x 12 mm.

Telefonní čísla můžete přepínat přímo v iOS a dokonce si můžete stáhnout levné mezinárodní plány prostřednictvím aplikací jako Airalo, Truphone a GigSky.

Ve skutečnosti iPhone 14 a iPhone 14 Plus podporují dual SIM, což znamená, že se můžete připojit ke dvěma mobilním sítím současně. Toto je základní funkce, abyste se vyhnuli nepříjemným poplatkům za roaming ve výši 10 USD za den u AT&T a Verizon.

Detekce závad

V posledních letech je Apple zaneprázdněn vytvářením funkcí zaměřených na zdraví a bezpečnost v celé řadě svých telefonů a hodinek.

Se zavedením detekce havárie v rodině iPhone 14 si můžete být jisti, že váš smartphone dokáže detekovat vážnou autonehodu a v případě potřeby automaticky kontaktovat záchrannou službu.

Stejně jako nouzové SOS přes satelit je to funkce, kterou nikdy nepoužijete. Může však také přinést klid cestovatelům při narážení na silnici.

minimální

Apple iPhone 14 a iPhone 14 Plus jsou fenomenální smartphony pro každodenní cestovatele – a nyní jsou k dispozici v nové výrazné žluté barvě.

Oba obsahují mnoho nezbytných funkcí, včetně položky mobilního připojení pouze pro eSIM. Skutečnou hvězdou přehlídky je model Plus, první základní model od společnosti Apple, který nabízí 6,7palcový dotykový displej.

Má také nejdelší výdrž baterie v iPhone, takže je skvělou volbou pro cestovatele na cestách.

Satelitní nouzové SOS a vestavěná detekce kolize jsou dvě důležité bezpečnostní funkce, které mohou být zvláště výhodné pro sólo cestující nebo ty, kteří míří do vzdálených destinací.

Někteří uživatelé a tvůrci chytrých telefonů samozřejmě mohou chtít utrácet za nákup Pro modely na nejvyšší úrovni. Pokud však nepotřebujete vylepšení fotoaparátu a obrazovky, iPhone 14 a iPhone 14 Plus by měly docela dobře odpovídat účtu.