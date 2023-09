US Open: Obhájce titulu Carlos Alcaraz se ve Flushing Meadows utká s Britem Danem Evansem | Novinky z tenisu

Obhájce titulu Carlos Alcaraz si na US Open domluvil schůzku s Britem Danem Evansem, ve čtvrtek večer v New Yorku postoupili také Ons Jabeur a Jessica Pegulaová.

V těžkém třetím setu Alcaraz porazil Jihoafričana Lloyda Harrise, vyhrál 6-3, 6-1, 7-6 (7-4) a postoupil do třetího kola, kde se utká s Evansem.

Španěl odhalil nedostatek přesnosti, který bude muset napravit s 26. Evansem na křídle.

Pod jasnými světly stadionu Arthura Ashe předvedl Alcaraz skvělou střelu, která nadchla publikum, ale za večerem plným zábavy se skrývaly některé znepokojivé chyby, protože udělal 29 nevynucených chyb a v klíčových okamžicích ukázal nedostatek koncentrace.

I když na tom Alcaraz nebyl zrovna nejlépe, spoléhal na syrový talent a nepřeberné množství střel, aby převálcoval Jihoafričana ze 177.

Po zápase se Alcaraz soustředil na pozitiva, svou snahu označil za „skvělou“, ale přiznal neúspěch ve třetím setu.

„Myslím, že jsem hrál opravdu dobře, skvělý zápas,“ řekl Španěl. „Ale ve třetím setu samozřejmě začal hrát lépe. Trochu jsem uklouzl.“

„Potřebuji extra energii ve třetím setu.

„Nakonec si myslím, že jsem odehrál velmi dobrý zápas a pokusím se udržet stejnou úroveň.“

Druhý nasazený Brit Evans se vrátil ze setu a porazil Nizozemce Bottic van de Zandsholba 1-6 6-1 6-3 6-3.

Je to pošesté, co se 33letý hráč dostal do třetího kola ve Flushing Meadows, i když v příštím zápase bude bojovat s Alcarazem.

Alcaraz vyhrál předchozí dvě utkání proti Evansovi, včetně začátku této sezóny v Barceloně.

„Je to opravdu silný hráč, dobré podání, dobrá střela, dobrá síťová hra,“ řekl Alcaraz. „Bude to opravdu těžké.

„Budu se muset vrátit velmi dobře, pokud chci tento zápas vyhrát.“

bývalý šampion Daniel Medveděv Dosáhl 250. tvrdého vítězství v kariéře, když porazil Australana Christophera O’Connella 6-2, 6-2, 6-7 (6-8), 6-2 v zápase, který skončil těsně po 1:00 místního času.

Jako další se utká ruská světová trojka s Argentincem Sebastian Baez.

Pátý Tunisan Anas JaberLoňská vicemistryně porazila mladou Češku Lindu Noskovou 7-6 (9-7), 4-6, 6-3.

Poté se utkáte s dalším českým hráčem, Marie Bouzková.

světové číslo 3, Jessica PegulaAmeričanka, která se umístila na prvním místě při losování, porazila Rumunku Patricii Marii Tigheovou 6-3, 6-1 a připravila si vzrušující rande s Rumunkou Patricií Marií Tigheovou. Elena Svitolinová Ukrajina.

„Nikdy jsem si nemyslel, že si na Ash zvyknu, ale nějak se mi to povedlo,“ řekl Pegula. „Ale Carlose je těžké následovat [Alcaraz]. Je to těžký úkol, chlape.“

US Open na Sky Sports: Jak a kde je sledovat

Sledujte US Open živě a exkluzivně na Sky Sports do 10. září. Všechny stadiony budou k vidění poprvé



Sky vítá tenis zpět na svých kanálech, rozšiřuje své stávající sportovní portfolio a znovu potvrzuje, že provozovatel vysílání je domovem živého sportu ve Spojeném království a Irsku.

Nové studio Mixed Reality společnosti Sky Sports nabízí několik na míru navržených LED obrazovek, integrovaná světla a otevřenou střechu, díky čemuž je prostor plný barev a energie, aby ožil poslední Grand Slam roku.

Prožijte znovu pestrou kariéru Andyho Murrayho na US Open, kdy získal svůj první velký titul v roce 2012



Od Novaka Djokoviče po Igu Suateka – je čas seznámit se s kandidáty na US Open!



Díky integrovaným možnostem rozšířené reality, všestranné LED podlaze a „čtvrté stěně“ se diváci přenesou na stadion Arthura Ashe v pohlcujícím 360stupňovém prostředí. Naši tenisoví experti vezmou diváky do očí hráčů, aby Hawkeyemu poskytli expertní analýzy a postřehy v průběhu turnaje.

Použitá technologie nám umožňuje přidat zcela nový rozměr a přivede zákazníky blíže k akci.

Sestřih z utkání bude k dispozici na Sky Sports TV a našich platformách sociálních médií.

Vybraná videa budou k dispozici také na webu a v aplikaci Sky Sports, kde budou také každodenní živé textové komentáře na webu a v aplikaci Sky Sports, stejně jako živé výsledky, zprávy, analýzy a funkce.

Streamujte nyní US Open na Sky Sports za pouhých 26 GBP měsíčně po dobu 12 měsíců. Zrušit kdykoli.