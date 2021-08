Covid: To, co víme o novém kmeni Delta, by mohlo Izrael zablokovat

Vyšší zdravotní úředník minulý týden varoval, že nový kmen Delta by mohl vynutit vstup do Izraele Zavřít

Asher Shalomon, ředitel odboru mezinárodních vztahů na ministerstvu zdravotnictví, to řekl výboru pro právo a ústavu Knessetu s odkazem na AY3, o kterém se věří, že pochází z Jižní Ameriky a byl poprvé objeven ve Spojených státech.

Jen o dva dny později ministerstvo oznámilo, že v Izraeli bylo identifikováno 10 případů AY3, osm z lidí, kteří se nedávno vrátili ze zahraničí, a dva, kteří se podle všeho nakazili infekcí v zemi.

Co víme o AY3 a může to být sláma, která zlomila velbloudovi záda a přiměla k dalšímu izraelskému odstavení?

„AY3 je podtyp delta varianty, která spadá do kategorie toho, čemu říkáme varianty Delta-Plus,“ řekl profesor Cyril Cohen, vedoucí laboratoře imunoterapie na Bar Ilan University. „Všechny představují mutaci zvanou 417, u které existuje podezření, že variantě pomohla uniknout z protilátek.“

Všechny viry mají tendenci neustále mutovat. Zatímco většina mutací nemá žádné důsledky, skupina mutací může generovat novou variantu a virus může ve výsledku produkovat jiný protein. V případě koronaviru je primárním proteinem, který je třeba vzít v úvahu, špičkový protein, který je na povrchu viru a umožňuje mu proniknout do hostitelských buněk a způsobit infekci.

Varianty jsou problémem, pokud zvyšují přenosnost viru, protože mají tendenci vyvolávat závažnější příznaky nebo se jeví odolnější vůči protilátkám.

“Viděli jsme, že v květnu se kmen ve Spojených státech téměř nevyskytoval a nyní představuje asi 13% všech případů v celé zemi a v některých jednotlivých státech, jako jsou Mississippi a Missouri, až 43%.” -45% případů, “poznamenal Cohen.

Na otázku, zda si myslí, že alternativa dorazila do Izraele a že zemi hrozí větší riziko uzavření, profesor odpověděl, že si myslí, že jsme tohoto bodu ještě nedosáhli.

Řekl: „Musíme pozorně sledovat, co se děje, a uvidíme, jestli to v Izraeli převládne.“ „S původní Deltou jsme byli na tom podobně: Bylo to už v dubnu v Izraeli, ale leželo to ladem, dokud v červnu najednou nezačaly přibývat případy,“ řekl.

Izrael však čelí problému se 7 000 až 8 000 nové virové nosiče Stát, který je určen každý den, není schopen provádět genetické sekvenování všech nových případů, ale pouze statistický vzorek, který zdravotním úřadům neumožňuje plně sledovat varianty.

„Když jsme měli méně případů, byli jsme schopni vyřešit téměř všechny,“ řekl Cohen.

Pokud jde o to, jak alarmující by varianta byla, kdyby se rozšířila, Cohen řekl, že je příliš brzy na to vědět, protože informace jsou stále velmi omezené.

“Můj dojem je, že pokud jde o ochranu protilátek, nebude to problém typu všechno nebo nic, ale spíše si zachováme nějakou formu ochrany, i když je vakcína méně účinná,” řekl Cohen.