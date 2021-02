2021 Australian Open Kurz, Semifinálové předpovědi: Veteran Tennis Guru odhaluje tipy Brady vs. Machové

Američanka Jennifer Brady se pokusí dostat do finále grandslamového turnaje své kariéry, když bude čelit Carolině Moshovové v semifinále Australian Open 2021. Dvanáctiletá 25letá Brady je uprostřed svého nejlepšího tenisu. Na loňském US Open jsem se poprvé dostal do semifinále na grandslamovém turnaji. V Melbourne se potká s 25. osazenou Mochovou, která ve čtvrtfinále rozrušila světovou jedničku Ashley Parteyovou. Zápas je naplánován na 23:15 středoevropského času.

Brady vs Mochova náhled

Zatímco druhý semifinálový zápas mezi Williamsem a Osakou má dvě největší jména v ženském tenise, Machuva vs. Brady má dva nováčky. Brady strávila dospívání vývojem své hry na Everettské akademii na Floridě, než se rozhodla hrát vysokoškolský tenis na UCSD, což je nekonvenční rozhodnutí pro mladé dospělé, kteří touží hrát tuto hru profesionálně. Zatímco na UCLA, ona pomohla Bruins vyhrát národní šampionát, než se stal profesionálem po své druhé sezóně.

V roce 2020 jsem měl skvělý rok. Na začátku sezóny zaznamenala zatím největší vítězství, překvapení od Bartyho, které jí pomohlo dosáhnout 49. místa ve světovém žebříčku. Poté na US Open měla 28. osiva Brady ohromující kariéru až do semifinále, kde podlehla konečnému šampiónovi Osakovi. Brady Docková v semifinále v Melbourne označila svůj druhý po sobě jdoucí semifinálový zápas na grandslamové akci.

Stejně jako Brady hraje i Muchová svou nejlepší tenisovou hru. Moshova, 24 z České republiky, byla profesionálkou v roce 2013 ve věku 17 let. Do roku 2019, kdy zvítězila na svém jediném turnaji WTA v Soulu, se jí to příliš nepodařilo a ve Wimbledonu dosáhla čtvrtfinále. Poté, co v tom roce začala na čísle 144, skončila na 21. místě.

Mochova dosáhla nejlepšího výkonu v roce 2020 na US Open, když porazila Venus Williams, Annu Kalinskaya a Soranu Kirstiu, aby dosáhla svého 16. kola. Na Australian Open vstoupilo na 27. místě a vyloučilo tři hodnocené hráče, aby se dostali na první místo. Kariéra Grand Slam semifinále. Ve čtvrtfinálovém zápase proti Bartymu Muchova ztratila set a rozbila se, než se shromáždila k vítězství ve třech setech.

Jak fungují tipy společnosti Brady vs. Muchova

