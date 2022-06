Sestry-dvojčata si vyměnily pasy na cesty do zahraničí více než 30krát

Dvě sestry dvojčata v Číně si vyměnily své pasy a totožnost, aby mohly cestovat do zahraničí, více než 30krát, než byly zatčeny, podle čínských zpravodajských médií. Harbin Daily.

Chu sestry, od



kroupy



Ze severočínského města Charbin byl zatčen a nyní je vyšetřován, uvedl v pondělí portál s odvoláním na místní policii.

Všechno to začalo, když jedna ze sester, Hong (pseudonym vydaný úřady), chtěla odcestovat do Japonska za svým japonským manželem. Její žádost o vízum do země však byla opakovaně zamítnuta v závislosti na přístavu.

Dvojčata Wei (také alias) však mají platné japonské vízum, a tak se Hong rozhodla využít jejich podobného fyzického vzhledu a podle Harbin Daily si na cestu vypůjčila Weiův pas. Noviny s odvoláním na policii uvedly, že Hong později použil stejnou metodu k cestování mezi Čínou, Japonskem a Ruskem nejméně 30krát.

Na druhou stranu Wei použil Hongův pas k cestě do Thajska a „jiných zemí“ čtyřikrát, podle outletu.

Čínské úřady odhalily podvod na začátku tohoto roku, i když není jasné, jak se podvod nakonec objevil, uvedl server. Obě sestry se podle zdroje vrátily do Číny v květnu.

Tento příběh se tento týden stal virálním na čínských sociálních sítích hashtag „Dvojčata si vyměnila identity a více než 30krát cestovala do zahraničí“ a získala více než 360 milionů zhlédnutí na platformě Weibo podobné Twitteru.

Při srovnání příběhu s psaným filmem byli někteří uživatelé Weibo v úžasu nad tím, jak se dvojčatům podařilo tolikrát oklamat imigrační úředníky.

„Vždycky jsem snil o tom, že moje dvojče za mě udělá školní zkoušky,“ řekl jeden uživatel sarkasticky.

Mnoho lidí se také zajímalo o zjevný nedostatek snímání otisků prstů na hranicích. Jeden uživatel poznamenal: „Ani ta nejpokročilejší technologie to nedokáže detekovat. Je to neuvěřitelné.“

Ještě uvěřitelnější je snad, jak k podvodu došlo v Číně, kde jsou pohyby občanů bedlivě sledovány. V roce 2018 čínská státní média People’s Daily řekl, Vládní technologie rozpoznávání obličeje dokázala naskenovat tváře 1,4 miliardy občanů v zemi za pouhou jednu sekundu.

V zemi byla také přijata přísná opatření na ochranu hranic více utažení v poslední měsíce Po několika propuknutích Covid se rozšířil po celé zemi.