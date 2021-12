Česko-vietnamský režisér se chystá natáčet s krátkým animovaným filmem pro Oscary

„V roce 2004 měl vlastní značku tabáku, nebo tak nějak, neudělal správnou daň.

„Je to úskalí.

„Ale ten rok byla vlastně mezera v českém právu, protože to bylo stejné jako v 90. letech v České republice, takže jsme to nějak zvládli.

„Proto byl na rok uvězněn a poté ho propustili, protože neměli dostatek důkazů.“

Byly si dopisy a obálky, které vidíme na obrázku, poslány navzájem nebo on vám?

Diana Cam van Nuen|Foto: Theresa Kunderová, Český rozhlas

„Ano. Z obrázku je to jen skutečné a pravdivé, říkám z vizuální stránky.“

„Když jsem měl tyto dopisy, věděl jsem, že je chci použít tak, jak byly.

„Pak ano, jsou.“

Proč jsou písmena pod kontrolou? Ty nečteš a nepíšeš vietnamsky?

„Je to pro nás nepodstatné.

„Jsem druhá generace.“ Jsem stále Vietnamec. Umím vietnamsky, ale neumím číst ani psát.

„To je důvod, proč můj táta musel psát na kontrolu, když mi psal.

„Uměl česky, ale ve vězení se hodně naučil.

„Ale je dobře, že se ke mně takhle přidal.“

Film získal Velkou cenu poroty na AFI Fest, festivalu krátkých filmů nominovaném na Oscara. co to vlastně znamená? Jste v užším výběru na Oscary nebo jak to funguje?

„To znamená, že jsem na dlouhém seznamu, což znamená asi 80 až 90 krátkých filmů každý rok.

„Z tohoto dlouhého seznamu bude krátký seznam asi 15 nebo 20 filmů.

„Takže teď to vypadá, že máme šanci, ale pořád to nedává moc smysl.“ [laughs].“

Ale film vyšel tak dobře. Zúčastnil se více než dvaceti mezinárodních festivalů a získal mnoho cen. Proč si myslíte, že to rezonuje u tolika lidí?

„Myslím, že technologie je velmi speciální.

„Nikdy jste neviděli tolik obrázků s touto technikou – nebo jsem nikdy neviděl nic podobného.“ Tak možná.

„A technika opravdu funguje s názvem; myslím, že je to dobrý mix.“

„V posledních letech ale vzniklo mnoho úspěšných krátkých filmových animací.

„A pokud to mohu říci, nejsem začátečník, protože můj předchozí film byl také trochu hit.

„Moc ne, ale stále je pro mě snadné se na tyto festivaly dostat, protože někteří z nich mě už znají.

‚Láska, tati‘|Foto: Mia Production

„Teď máme profesionální distribuci. Máme francouzské dodávky, což je nové.

Ale jsem si jistý, že tento příběh promlouvá k lidem po celém světě.

„Ano.

„I když je to velmi osobní a v podstatě o české a vietnamské kultuře, celý svět to tak nějak chápe, protože těch menšinových problémů je na celém světě tolik.“

Viděl tě tvůj otec? Pokud ano, jaká byla jeho reakce na lásku, tati?

„Ano, táta viděl.

„Před několika projekcemi jsem od začátku věděl, že to uvidí před někým jiným.

„Byl jsem na to opravdu připraven, ale v roce, kdy jsme už začali a dělali jsme přípravu, jsem byl čím dál nervóznější a byl jsem velmi pozorný k jeho pocitům.

„Někdy jsou moje rozhodnutí trochu obtížná, protože jako režisérka dělám jednu věc a jako dcera něco jiného.

„Ale vždy jsem šel směrem k režisérovi.“

„Takže když jsme to dokončili, ukázal jsem mu to, bylo to trochu divné, protože se hodně ptá na praktické věci o filmu – ne na název.“

„Ptal se, kolik by ten film stál nebo kde jsem sehnal obsazení.

„Musel jsem ho donutit, aby se ho zeptal na osobní otázku, jestli mu záleží na tom, co jsem o osobním tématu naší rodiny přinesl na veřejnost.

„Byla v pořádku.

„Řekl mi, že říkám pravdu ze svého úhlu pohledu, což bylo ve skutečnosti víc, než jsem čekal.

„Ale myslím, že už se k tomuto tématu nevrátíme.“

„Jsem tak rád, že si teď uvědomuje moje pocity, a to mi stačí.“