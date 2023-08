Kdo je ona? Sdílejte 13 filmů, ze kterých vyzařuje božská energie

Nejsem si nijak zvlášť jistý, jak se starověký výraz „bohyně“ překládá do našeho moderního světa, ale jsem si téměř jistý, že Jeff Bezos byl vyloučen z úřadu za to, že vyjádřil skutečnost (prostřednictvím tranzitivní vlastnosti), že si nezasloužil své nerozumné podíl na světovém bohatství tvořící „energii bohyně“. Těžko s jistotou říct, jestli je to Seattle Kdo je ona? Byli už ve věku svých bohů, když byli osvobozeni od svých povinností Jako domácí kapela Bezo’s Climate Pledge Arena kvůli špatné paměti textů Le Tigre, protože projekt složil Robin Edwards z Lisy Prank, pás cudnosti‚s Julia ShapiroBree McKenna a Emily Nokes z Tacocatu nevydaly žádný nový materiál od svého debutu v roce 2017 – který byl tak zasvěcen sjednocení párů celebrit odsouzených k zániku 90. let, že se nestarali o vzestup k pop-punkové královně.

Ale v patách Jeff-Bezoovy klimatické-příslibové-arény-brány skupina rychle přijala výzvu díky své nově nalezené slávě. Bohyně mocijejich nová druhá deska, může být stále plná lidé mag Obavy jako způsob, jakým se lidé chovají k některým hvězdám ve filmu Barbara Koppel z roku 2005 poškození, ale tentokrát pěstují popkulturu mezi sousty vinné révy, které jim královsky visí přes ústa. Jinde se texty zaměřují na to, jak nás obsah našich méně legálních peněženek přiměl cítit se jako bohové na skladbách, jako je překvapivě kontroverzní óda na dopravní systém v Seattlu nebo teskné vzpomínání na píseň, která byla příliš dobrá na to, aby to byla pravda. Éra MoviePass (vyhledejte si to, pokud jste příliš mladí na to, abyste si to pamatovali – myslím, že byste mi stejně nevěřili, kdybych vám to řekl).

S ohledem na filmy si Edwards, Shapiro, McKenna a Nokes našli čas, aby nám pomohli představit „sílu bohyní“ tím, že se podělili o některé ze svých oblíbených filmů, o kterých si myslí, že odrážejí tuto kvalitu, a ve většině případů dokonce identifikovali herečky. za to nejvíce odpovědný. Podívejte se na jejich výběr níže a začněte streamovat Bohyně moci-nyní přes otce/dceru-tady.

Bree McKenna

roztržitý

Dokonalá pohádka! Také snad nikomu nevytrysklo z vlasů více energie bohyně než Cher, když se mimo operu setkala s Nicolasem Cagem.

řemeslo

Podle mě je to docela gotický příběh o mladých čarodějnicích překypujících energií bohů a kostýmů bohů. Také Emily měla tento obrovský řemeslo Plakát v jejím bytě, kde nahoře citace tisku říkala: „kari setkat neznalý“ a vždycky jsem tím byl posedlý – jaká čára.

oceány 8

Rihanna hraje osamělou hackerku, která vyzařuje čistou bohyni. Krádež Met Gala za diamanty! Toto jsou čisté záměry Bohyně. Moje jediná stížnost je, že Sandra Bullock a Cate Blanchett spolu nikdy neskončí. Bonus: Naše dívka je pravděpodobně Anne Hathaway ve své nejpřesnější roli!

Spusťte Lola Run

Franca Potente běží ulicemi Berlína za nepřetržité techno hudby, aby zachránila svého ztraceného přítele! Bankovní loupeže! Manic Panic Red Hair Barvení! posuvné dveře Scénáře cestování časem! Tohle bylo stvořeno pro sexy bohyni.

Dámy a pánové, nádherná místa

Tento bizarní a veselý film o rockové kapele z 80. let věří, že „každý občan by měl dostat k 16. narozeninám elektrickou kytaru.“ Navíc Laura Dern je skvělá jako baskytaristka!

Julia Shapiro

Barb a Star jdou do Vista Del Mar

Možná jsem při sledování tohohle vykouřil nějakou chladničku, ale přišlo mi to velmi vtipné! Veselý příběh dvou starých žen na dovolené ve Vista Del Mar, kde zlá dívka plánuje ovládnout celé město. Kristen Wiig je v tom skvělá.

Knižní klub

Skupina starověkých bohů slouží vagína při čtení 50 odstínů šedi!

Šedý muž

jak Šedý muž Vyzařujte energii bohyně, ptáte se? No, celý film je obklopen tím největším božstvem ze všech: matka příroda! Neopovažuj se s tím makat, nebo tě medvěd sežere.

Robin Edwards

navždy

Jsem posedlý převyprávěním Popelky a tenhle film mám rád už dlouho. Rozpláče mě! Drew Barrymore jako zlé sestry, Anjelica Huston jako zlá nevlastní matka a Leonardo da Vinci, ti všichni vyzařují božskou energii.

Mama Mia!

Tento film má všechno: svatbu, otázku otcovství a bohyně zpívající písně skupiny ABBA v Řecku. Rád bych zařadil to druhé Mama Mia!ale prostě v něm není dostatek SharePointu.

Emily Knoxová

sedmikrásky

Divoký film Věry Chytilové (jediné režisérky České nové vlny) z roku 1966 má všechno: klam, hostiny, ženské přátelství, večírky, pohádkové kostýmy i přehnanou hloupost. Na svou dobu to bylo velmi vzdorovité a politické, ale také neskutečné a absurdní. Kolem pobíhají dvě mladé ženy a baví se tím, že všechny terorizují kadeř Je schválen bohy.

milovat čarodějnici

skupina! Móda! její make-up! její šperky! Seriál Mrtví milenci! Nemůžu se nabažit téhle vesele umělecké směsice tábora/hororu/krásy; Přál bych si, abych mohl replikovat celou tuto estetiku ve svém každodenním životě. Božská energie, ale udělej to trochu děsivé.

Písečné duny

Vezmu si jakoukoli výmluvu, abych o tom mohl mluvit Písečné dunykniha nebo film (filmy), tak mě nech Písečné duny– Vysvětlete vám Bene Gesserit: je to matriarchální bratrstvo, které používá intenzivní fyzický a duševní trénink, aby získalo tolik síly, s níž mohou vést lidstvo po tisíce let. Jsou loajální pouze sami sobě. Také používají „hlas“ k ovládání lidí tím, že sníží jejich hlas na tento pobuřující tón. Mohl bych pokračovat dál a dál, ale věřte mi, je to tak velký Energie bohyně.