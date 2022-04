Švédsko porazilo Skotsko a vrátilo se na jasné druhé místo

Švédsko a Skotsko se podělily o druhé místo v žebříčku se Spojenými státy, které seděly na ledě, když se ve čtvrtek odpoledne střetly tváří v tvář na 16. kole turnaje LGT World Men’s Curling Championship 2022.

Výhra Švédska 8:2 je však odsunula na druhé místo za Kanadu. Švédsko i Kanada mají nyní na kontě sedm výher, ale Kanaďané odehráli méně než jeden zápas.

Dalšími vítězi sezení se stala Česká republika, která porazila Finsko 10:4; Německo porazilo Norsko 10-6; A Švýcarsko porazilo Koreu 9-7.

Švédsko proti Skotsku

Švédsko se brzo ujalo vedení proti Skotsku, když vstřelilo jeden gól v prvním a pak další 2:0 ve druhém.

Ve třetím endu čelil Ross Patterson, čtvrtý hráč Skotska, čtyřem švédským kontrům, ale dokázal je všechny překonat a jedním bodem otevřít skóre Skotska.

Švédsko se ujalo vedení 4-1 v pátém finále a v šestém zápase vyhrál Patterson, ale nepochopil své úhly pohledu a ukradl dva body Švédsku, které vedlo 6-1.

Švédsko porazilo Niklase Edina o dva body a zajistilo Skotsko vedení 8:2.

Švýcarsko proti Koreji

Když Korea hrála se Švýcarskem, oba týmy měly reálnější šance na play-off.

V pátém se Švýcarsko ujalo vedení 4:2, zatímco čtvrtý nasazený Kim Soo-hyuk z Koreje zaznamenal dva body a vyrovnal zápas na 4:4.

V dalším konci Yannick Schwartz, který se vyhnul Švýcarsku, zaznamenal dva body a trefil doma sadu kamenů, aby získal zpět vedení 6-4.

Švýcarsko vedlo 8-7 a postoupilo do desátého finále. Korea měla blízko k ukradení jednoho, aby hru znovu vyrovnala, ale rozhodčí se velmi těsným zákrokem rozhodl přiblížit švýcarský kámen a získat tak další bod za vítězství 9-7.

Pro Švýcarsko je to šesté vítězství, nyní se dělí o čtvrté místo se Skotskem. Později Svaller řekl: „Jsme velmi rádi za to vítězství, zvláště když se podíváte na úrovně. Potřebovali jsme to, dokážou házet velmi přesně, je to těžké.“

„Naše poslední dva zápasy nebyly dobré. Mohli jsme jít vlastní cestou a vyhrát oba. Jsme rádi, že se nám to povedlo, a teď budeme mít zítra dvě výhry.

Norsko proti Německu

Německo se v této části střetlo s Norskem a Norsko se dostalo do vedení 2-1, přičemž Německo vedlo o tři body, 4-6, s výjimkou Sixtena Todseka ve třetím.

Němci stále drželi vedení 5-4 a v sedmém Norsko získalo svůj poslední kámen Magnus Ramsfzel dvěma body na 6-5.

Německo vyhrálo 10-6, když Nor Ramsfzel úplně minul poslední kámen desátého finále.

Výsledek vyrovnal Německo s 5 výhrami a šancí na play-off. Po zápase Totzek řekl: „Měli jsme problémy s balanční váhou, ale nakonec jsme to zvládli.“

Moe obecně řekl: „Jsem spokojený s tím, jak jsme hráli v našich hrách, ale ne s výsledky. Hráli jsme těsné zápasy a možná jsme vyhráli, ale ne. Jedna nebo dvě další výhry by byly užitečné, ale nyní není nic možné – další dvě výhry k šestému.“

Finsko vs. Česká republika

V utkání mezi Českem a Finskem se Češi ujali vedení 5:2, když skončili na čtvrtý pokus, když se finský kapitán Kale Kiskinen pokusil vyklidit dům. Jenže se nalepil český kámen, aby jim dal zloděje.

V dalším konci byl Kiskinen ve své konečné remíze příliš vysoko a přepustil další dva body českým hráčům.

Češi o přestávce vedli 8:2 a vyhráli 10:4.

Výsledky relace 16: Česká republika 10-4 Finsko; Skotsko 2-8 Švédsko; Německo 10-6 Norsko; Korea 7-9 Švýcarsko.

Připojte se ke Světové curlingové federaci na LGT World Men’s Curling Championship 2022 Cvrlikání, Instagram, Facebook A வெய்போ A hledat hashtagy # WMCC2022 # Curling