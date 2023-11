Tom DeLonge říká, že Blink-182 zvažoval koncertní film

Mohl by být film na večírku opět životaschopným tahákem? Po nedávných ziskech Taylor Swift z… Prohlídka věků Film, obnovený zájem o koncertní filmy a při chatování s Kino mixTom DeLonge z Blink-182 odhaluje, že je to něco, co kapela v průběhu let nabídla několikrát.

Reunion Blink-182 s Tomem DeLongem byl jistě dobře přijat a jejich poslední album, ještě jednou Bylo to jedno z mála rockových alb, která se letos umístila na prvním místě žebříčku alb Billboard 200, takže ve čtvrté dekádě jejich kariéry se zdá, že kapela je vzrušující než kdy předtím.

Když se DeLonge zeptal na možnost koncertního filmu, poznamenal: „Vždy se každých pár měsíců objeví v kanceláři. Některá vydání. Mluvili jsme o tom, že uděláme něco na tomto dalším turné, které jsme právě zahájili… Určitě jsme mluvili o vydáních.“

A dodal: „Taylor je fenomén. Může požadovat prodej vstupenek. Oba dva víme, jak těžké je přesvědčit lidi, aby šli do kina. Nevím, jestli se lidé přijdou podívat na Blink do kina.“ kvůli hudbě, ale možná přijdou kvůli vtipům (smích). Takže se na to možná zaměříme?“

Další divadelní počiny Toma DeLongeho

Zatímco koncertní film je pro DeLongeho ve fázi „zvažování“, hudebník chytil chybu a nedávno vydal svůj režijní debut s filmem. Kalifornské příšery.

Vzhledem k DeLongeově fascinaci UFO by nemělo být překvapením, že film je sci-fi dobrodružstvím, ve kterém se teenager a jeho přátelé snaží odhalit význam série nedávných paranormálních událostí v jejich městečku v jižní Kalifornii.

DeLonge nedávno prozradil, že nápad na příběh přišel asi před deseti lety, když pracoval s Angels & Airwaves na milovat Multimediální projekt. Během tohoto období začal pracovat na hudbě, povídkách a animaci, které se točí kolem podobného tématu.

„Kalifornské příšery Možná jste začali před pěti lety, šesti, možná dokonce sedmi. Psaní scénáře, přepisování, přepisování, přepisování, přepisování, hledání partnera, koronavirus hit, konečně jeho vydání, a teď jsme na opravdu dobrém místě a je to konečně za námi, a jsem na to opravdu hrdý . Udělali jsme to s doslova arašídy. Utratit každou 100 dolarovou bankovku byla tragédie. „Dokázali jsme na kameru zmáčknout všechno, takže jsem na to opravdu hrdý,“ řekl DeLonge. žebrovaný v říjnu.

Kalifornské příšery Traktor