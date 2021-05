Spojené státy by se měly více angažovat v oblasti tří moří, uvádí polský předseda vlády – První zprávy

Polský premiér uvedl, že iniciativa Tři moře byla zahájena s cílem „posílit naši identitu a zvýšit sílu naší ekonomiky ve vztahu k Číně“.

Marcin Opara / PAP



Podle polského předsedy vlády by se Spojené státy měly více angažovat v iniciativě Tří moří, která zahrnuje země mezi Baltským, Jaderským a Černým mořem.

„Iniciativa tří moří je americkou administrativou stále podceňována,“ uvedl Matthews Murawiecki během online konference světových vůdců, kterou ve čtvrtek uspořádala Atlantická rada.

Morawiecki uvedl, že východní Evropa by měla být pro americké investory zajímavější a měla by se pro ně stát „bránou do Evropské unie“, zejména během hospodářského oživení po pandemii Covid-19.

Polský premiér uvedl, že iniciativa Tři moře byla zahájena s cílem „posílit naši identitu a zvýšit sílu naší ekonomiky ve vztahu k Číně“.

S odkazem na rivalitu mezi Moskvou a Pekingem Murawiecki uvedl, že je bezpodmínečně nutné, aby Spojené státy a Evropská unie spolupracovaly. Uvedl, že oba mají „stejný systém hodnot a společné zájmy“, pokud jde o Rusko, možnou čtvrtou vlnu pandemie koronavirů nebo výzvy spojené se změnou klimatu a nerovností.

Iniciativa tří moří je společný projekt prezidentů Polska a Chorvatska. Zahrnuje Polsko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko, Chorvatsko, Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko a zaměřuje se na přeshraniční spolupráci v oblasti infrastruktury.