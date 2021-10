Pandořiny papíry: Rozpaky bohatství

Bohatí vždy předváděli své bohatství. Zřídka to bylo dost dobré na to, abyste si užili finančního úspěchu, a museli jste v tom mít jasno. Staví gigantické domy, aby je měl každý. Pořádají honosné večírky. Objednávají obrazy, sochy a biografie. Dávají základy, aby jejich jména mohla žít v žule navždy.

Mezitím se bohatí stahují do obezděných vil, létají ve svých soukromých letadlech a kupují si vlastní Picassos, aby se nemuseli mísit s hoi polloi v muzeích. Bohatí lidé chtějí, abychom o jejich bohatství věděli, ale také chtějí zůstat sami, aby si to užívali. S publikem se zapojují do masivní hry peekaboo. Teď vidíš moje štěstí, teď už ne.

V éře globalizace, ve které žijeme, se z této hry peekaboo stal obrovský projekt. Z nadnárodních operací a nadnárodních finančních toků je generováno obrovské bohatství. Zisky jsou zase chráněny barokním systémem účtů tajných bank a daňových krytů. Bohatí darují své peníze příležitostně, ale co nejméně vládám. Jejich dary soukromým charitativním organizacím jsou často jen dalším způsobem, jak ukrást veřejnost. Globální daňové úkryty jsou mezitím velkou krádeží.

Nedávno vydaná Pandora Papers, zakopaná sbírka téměř 12 milionů dokumentů, vrhá světlo na mechanismy, kterými bohatá veverka vrhá své výdělky. Jeden příklad skočí: Tony Blair. Bývalý britský premiér a jeho právnická manželka Sherry si za kancelář koupili mnohamilionový venkovský dům v Londýně, ale učinili to způsobem, který zabránil placení daně z prodeje. V této finanční rvačce v zahraničí přeskočili zaplacení několika set tisíc téže vládě, které Blair kdysi šéfoval. Manévr, který byl zcela legální, byl pozoruhodný ze dvou důvodů.

Za prvé, Blair byl zpočátku kritický vůči daňovým únikům tohoto druhu. “Outdoor trusty získají osvobození od daně, zatímco majitelé domů platí DPH z pojistného,” řekl Ona řekla Jako vůdce labouristické strany. “Vytvoříme daňový systém, který je spravedlivý a vázaný na schopnost platit.”

Za druhé, Blair oslavoval „třetí cestu“, která měla být kompromisem mezi socialismem a kapitalismem. Pokud jde o globální trhy, Blair chtěl „odstranit regulační zátěž a deregulovat podnikání“, jak uvedl. Oslavte proslov 1999.

Není tedy překvapením, že využil mechanismů, proti nimž zpočátku vystupoval a později je usnadnil deregulace.

Blair není v žádném případě sám ve svém oportunismu. Pandora Papers jsou plné politiků, kteří kampaňovali na protikorupčních platformách a nyní jsou vychováváni svými vlastními lži. Český miliardářský premiér Andrej Babiš například vydělal na politickém jmění na základě slibuje Postavit se korupci a řídit Česko jako byznys. Když Češi dali jeho straně drtivé vítězství vyhrát V roce 2017 se nezdálo, že by na takovýchto slibech našli něco rozporuplného. Babiš byl v té době obviněn z různých korupčních praktik týkajících se jeho podnikání, včetně nesprávného přijímání evropských dotací. Tato obvinění ho stále pronásledovala po celou dobu jeho působení, což vedlo k oficiálnímu Evropskému parlamentu obviňovat Před několika měsíci.

Hlídání dětí se tedy přirozeně objevuje i v Pandořiných listech. Podle dokumentů převedl podnikatel 22 milionů dolarů na offshore subjekty na nákup luxusního francouzského sídla. on je zasnoubený / zasnoubený V tomto triku zachovat důvěrnost nákupu a případně také snížit daňové zatížení. Tento týden si čeští voliči na Babiše a efektivní hlas mimo kancelář.

Další protikorupční aktivisté uvízli v síti Pandořiny usvědčujících dokumentů. Například Volodymyr Zelenskyj sliboval voličům, že vyčistí bažinu korupce na Ukrajině, ale Pandora Papers odhalit vlastnictví akcií v offshore entitách a skořápkových společnostech. Ach, Zelensky “uklidit” dobře.

To, co bylo překvapením pro mnoho z 35 současných i bývalých světových lídrů uvedených v Pandořiných dokumentech, nebyla jejich přítomnost na seznamu, například Ali Bongo v Gabonu je proslulý korupcí, zatímco Sebastian Pinera v Chile již byl spojen se 14 korupcí Vyšetřování než se na konci roku 2017 znovu stal prezidentem – ale velmi se snažili své nákupy před veřejností skrýt.

Jordánský král Abdullah navždy. Očekává se, že králové budou utrácet královsky. anglická královna 500 milionů dolarů V osobním majetku a téměř žádná konkrétní osoba nepracuje se všemi penězi veřejně vynaloženými členy královské rodiny na svatby, lodě a podobně. Podle Pandora Papers však král Abdullah tajně nashromáždil 100 milionů dolarů majetku po celém světě. Jordánsko je samozřejmě relativně chudá země a vláda zavedla velmi nepopulární úsporná opatření. Pro jejich krále to nevypadá dobře Koupit Tři vily na útesu v Malibu, čtyři byty v Georgetownu a několik nemovitostí poblíž Buckinghamského paláce.

Tolerance vůči bohatým svíčkám slábne. V 80. letech se televizní diváci těšili, že je uvidí letmé pohledy Z „Životních stylů bohatých a slavných“. V současné době hněv proti 1%neustále roste. Proto byli králové a politici při převádění svého bohatství konzervativnější. Proto vlády cítí, že veřejnost je na jejich straně, když se snaží, byť jen polovičatě, vydělat na tomto přílivu globálně obíhaného bohatství.

udělat úplné minimum

Jednou z výhod globalizace je z pohledu korporace schopnost přesouvat operace z jedné jurisdikce do druhé a využívat výhod lepších daňových transakcí. Některé země, jako například Irsko a Maďarsko, se označily za útočiště společností, které jsou ochotny platit co nejméně daní.

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), motivovaná Spojenými státy, platila minimální sazbou daně z příjmu právnických osob ve výši 15%. Rovněž bude zdanit digitální podniky v místech, kde působí, i když tam nemají žádné kanceláře.

To vše je méně, než nabízejí Spojené státy Nejprve Placené – v průměru 21%. Pokud bude opatření schváleno, bude mít desetileté přechodné období. Vzhledem k očekávané opozici republikánů není zcela jasné, zda dohodu ratifikují samotné Spojené státy. Ale hej, to je věc.

Toto úsilí by mohlo mírně snížit celkové příjmy nejbohatších lidí na světě, jako jsou Jeff Bezos z Amazonu a Mark Zuckerberg z Facebooku. Ale i jednoduchá regrese přináší mnoho příjmů. Daňové ráje stojí vlády dohromady 500 až 600 miliard dolarů ročně na ušlých příjmech z daně z příjmů právnických osob. Píše Expert na daňové ráje Nicholas Shakson. “Z těchto ušlých příjmů tvoří ekonomiky s nízkými příjmy asi 200 miliard dolarů-větší zásah v procentech HDP než vyspělé ekonomiky a zhruba 150 miliard dolarů každý rok dostávají zahraniční rozvojovou pomoc.”

Nejen firmy skrývají své zisky před finančními úřady. Jednotlivci nadále dosahují obrovských zisků z globální ekonomiky a s pomocí svého účetního se vyhýbají placení co nejvíce svým vládám. Shaxson nabízí rozsah mezi 8,7 bilionu dolarů a 36 bilionů dolarů, což každoročně přičítá ztracené vládní daňové příjmy dalších nejméně 200 miliard dolarů.

Aby mohli bohatí využít nízké až neexistující daňové sazby, rádi zaparkují své peníze a někdy i sami sebe na místech, jako jsou Bahamy a Kajmanské ostrovy. Ale skutečným překvapením Pandořiných dokumentů je postavení Jižní Dakoty jako velkého magnetu. Stejně jako tyto ostrovní ráje, Jižní Dakota nemá žádnou daň z příjmu, dědickou daň ani daň z kapitálových zisků. A jako staré Švýcarsko chrání za hradbami tajemství peníze bohatých.

Státní fondy Jižní Dakoty navíc nabízejí něco jiného, ​​po čem bohatí touží: popření. Jako Felix Salmon vysvětlit: “Všechny tři strany – osadník, správce a příjemce – mohou legálně tvrdit, že peníze nejsou jejich. Osadník a příjemce mohou říci, že peníze nevlastní, vše v důvěře spravované někým jiným. Správce může říci, že ona stará se pouze o peníze a nevlastní je. “ Jinými slovy, bohatí často chtějí být tak nenápadní, jak je to jen možné – vyhnout se daňovému inspektorovi, tomu stálému věřiteli a hněvu davu.

Prvním krokem k vyčištění této velmi výnosné kaše je tedy sluneční světlo. Jedním z globálních nástrojů je Common Reporting Standard, podle kterého účastnické země poskytují základní informace o zahraničních aktivech na svém území. Hádejte co: Spojené státy jsou jedinou významnou zemí, která se neúčastní. Amerika svým neobvyklým způsobem sdílí své finanční informace zvláštní podmínky, ne podle globálního standardu. Sluneční světlo by se mělo rozšířit i na podniky a mělo by být povinen předložit Finanční informace pro každou zemi, ve které působí.

Dalším krokem je zásah do daňových rájů. Evropská unie vede černou listinu daňových rájů, ale má na sobě pouze devět stránek po nedávném odstranění Anguilly, Dominiky a Seychel. “Dnešní rozhodnutí vyškrtnout Anguillu, jedinou zbývající jurisdikci s 0% sazbou daně, a Seychely, které jsou středem nejnovějšího daňového skandálu, dělá z černé listiny EU vtip,” Závěry Chiara Butatoro z Oxfamu. Takže: nejlepší černé listiny.

A samozřejmě je třeba udělat více pro zvýšení minimálních sazeb daně z příjmu právnických osob. USA měly pravdu (jednou): 15% je příliš málo.

namočit bohaté

Desetiletí deregulace dala vzniknout nové třídě superbohatých. Více než 500 000 lidí na celém světě vlastní více než 30 milionů dolarů Polovina Z nich žijí ve Spojených státech. Mezi tímto nejnovějším číslem je více než 700 miliardářů, kteří viděli své kolektivní bohatství Zvyšuje se o 1,8 bilionu dolarů během pandemie COVID-19.

Je načase, aby se bohatí vzdali svého spravedlivého podílu. Planeta představuje svůj účet lidstvu. Zatlačte, říká Matka Země, nebo si připijete.

V současné době trpí ti nejhorší, kdo si nejméně mohou dovolit změnu klimatu. V roce 2015 Světová banka odhadovala, že pokud mezinárodní společenství neprovede okamžité kroky, dojde ke změně klimatu Platit 100 milionů lidí se do roku 2030 ponoří do chudoby. Tyto okamžité kroky nebyly podniknuty. V důsledku toho tam žije více než jeden milion lidí okraj Hladomor na suchu na Madagaskaru. Chudé ostrovy, jako je Haiti, jsou obzvláště citlivé na změnu klimatu a populace ne Ty máš Schopnost přizpůsobit se měnícím se podmínkám.

Jinde chudí dělají vše pro to, aby udrželi hlavu nad vodou. V nedávné ohromující studii Mezinárodní institut pro životní prostředí a rozvoj uvádí, že chudými venkovskými obyvateli v Bangladéši jsou strávit více od jejich vlády nebo agentur poskytujících pomoc v boji proti účinkům klimatu na jejich komunity.

Bohatí jsou ze svého bohatství očividně v rozpacích, až do té míry, že se snaží své transakce tajit. Můžeme je ještě více ztrapnit, aby zaplatili to, co je nutné k záchraně planety?

