Bill Murray říká, že se objevuje ve filmu Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Bill Murray Vstupte do Marvel Cinematic Universe.

Při propagaci své role v nejnovějším filmu Wese Andersona „The French Dispatch“ 71letý Murray. Ona řekla V rozhovoru z 26. října zveřejněném německou společností Frankfurter Allgemeine Zeitung (nebo FAZ), ve kterém nedávno natáčel roli Marvel Studios“”Ant-Man and the Wasp: QuantumaniaNebo alespoň řekl všechno.

Murray byl několikrát tázán na spolupráci s režiséry jako Anderson, Sofia Coppola a Jim Jarmusch, a zda to znamená, zda je pro něj důležité pracovat s filmaři, které zná a miluje.

Murray v reakci na to řekl: “Víte, nedávno jsem natočil film od Marvelu,” a hned se zdálo, že toho odhalení lituje: “Nejspíš vám to neřeknu, ale to je jedno.”

Murray však pokračoval a vysvětlil, že i když Marvel Cinematic Universe není ve skutečnosti normální věc, byl režisérem vyslýchán, aby se k filmu připojil. Peytonova červená.

“V každém případě někteří lidé byli docela překvapeni mým rozhodnutím o takovém projektu,” řekl Murray. (Jeho citáty přeložil Google z původního německého příběhu.) “Ale pro mě to bylo docela jasné: seznámil jsem se s režisérem – a opravdu se mi moc líbil. Byl zábavný a nenáročný, všechno, co od režiséra chcete.”

Zatímco Murray nezmínil Reidovo jméno, citoval „příběh fanoušků ‘Bring It On’ – který Reid režíroval – jako ,fantastický’ film a další důvod, proč se přihlásil k natočení superhrdinského filmu s tímto filmovým režisérem.

“Tak jsem souhlasil, i když mě tyto obrovské komiksové adaptace jako herce nezajímají,” řekl Murray.

Několik hvězd se chystá zopakovat role z předchozích filmů „Ant-Man“ v „Quantumania“, včetně Paula Rudda a Evangeline Lilly jako Ant-Mana (jako Scott Lang), Wasp (jako Hope van Dyne) a Michaela Douglase Hanka Pyma. a Michelle Pfeiffer jako Janet Van Dyne. Jonathan Majors také hraje hlavního padoucha, Kang the Conqueror, typ postavy, kterou hrál ve finále 1. série Marvel’s Disney Plus série “Loki”. Catherine Newton si zahraje dospělou verzi dcery Scotta Cassie.

Na rozdíl od těchto herců by ale fanoušci neměli očekávat, že se Murray stane základem MCU.

„Řekněme to takto: Režisér je dobrý chlap a teď jsem si alespoň vyzkoušel, jaké to je natáčet film od Marvelu,“ odpověděl Murray FAZ na otázku, zda nelituje natočení superhrdinského filmu. “Ale nemyslím si, že to musím zažít znovu.”

Mluvčí Disney neodpověděl na žádost o komentář.

