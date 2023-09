Jill Biden měla pozitivní test na Covid, ale Joe zůstal negativní, protože varianta „Pirola“ se rychle rozšířila v USA – nejpozději

Na US Open se údajně šíří nemoc, která postihuje hráče a členy veřejnosti, a někteří odborníci spekulují, že příčinou je Covid.

Tennys Sandgren Na Twitteru napsal, že je nemocný a Anas Jaber prý trpí příznaky podobnými chřipce. pro každého New York časy . Jaber na tiskové konferenci řekla, že „bere hodně léků“. Komentátor ESPN John McEnroe byl také pozitivně testován na Covid. podle ESPN .