Vesmírný dalekohled Jamese Webba připíná sekundární zrcadlovou difúzi

Vesmírný dalekohled Jamese Webba dnes dosáhl dalšího významného milníku, když úspěšně rozšířil své sekundární zrcadlo, protože pokračuje v plynulé navigaci v bezprecedentní sekvenci nasazení na cestě k cíli.

Sekundární zrcadlo, které je široké 2,4 ft (0,74 m) je připevněno stativem proti hlavní zrcadlo. Jeho funkcí je soustředit světlo shromážděné pozlaceným hlavním zrcadlem do otvoru ve středu hlavního zrcadla. Přes tento otvor se světlo dostane do třetího zrcadla, které ho odráží zpět k přístrojům dalekohledu.

Sekundární zrcadlo se přesunulo do prostoru nad hlavním zrcadlem, namontované se třemi nohami o délce 26 stop (8 m), které tvoří stativ.

Ve středu (5. ledna) operátoři z Webb Operations Center ve Space Telescope Science Institute v Baltimoru uvolnili západku držící nohy na místě během startu. Poté, co nejprve udělali velmi malý krok, aby se ujistili, že motory fungují dobře, zahájili proces řezání, při kterém se nohy vysuly a zapadly na místo v průběhu 10 minut. NASA vysílala manévr živě s komentářem na svém televizním kanálu.

Tato animace vesmírného dalekohledu Jamese Webba ukazuje, jak se světlo z jeho zrcadel odráží od jeho vědeckých přístrojů. (Obrazový kredit: NASA)

Potvrzení, že je zrcadlo na svém místě, dorazilo kolem 11:30 EDT (1630 GMT). Operátorům pak trvalo dalších 30 minut, než zablokovali stativ na místě pomocí několika západek, aby byla zajištěna jeho stabilita po dobu trvání Webbovy vědecké mise v délce nejméně deseti let.

„To je neuvěřitelné. Nyní jsme v bodě, kdy jsme 600 000 mil daleko.“ [1 million kilometers] ze Země a už máme dalekohled Bell Oaks, Vesmírný dalekohled Jamese Webba Projektový manažer z Goddard Space Flight Center NASA v Greenbelt, Maryland, řekl ve webovém vysílání. „Tak gratuluji všem.“

„Jakmile bude uzavřen, je kompletní a už se nikdy nevrátíme a nebudeme jej upravovat,“ dodala Julie Van Campen, zástupkyně Webbova manažera pro uvedení do provozu, Julie Van Campen, rovněž z NASA Goddard.

Nasazení sekundárního zrcadla nastává pouhý den poté, co operátoři dokončili nejnáročnější část Webbovy posloupnosti samobudování – Otevírání a utahování štítu slunečního dalekohledu o velikosti tenisového kurtu.

Ve čtvrtek (6. ledna) operátoři rozvážou chladicí kapalinu na zadní straně dalekohledu, který je určen k odvodu tepla z vědeckých přístrojů. Poté přistoupí k montáži hlavního zrcátka o délce 21 stop (6,4 m), které se kvůli jeho velikosti musí před startem také složit.

„Během prvních 12 dnů po startu jsme se zaměřili na nasazení systémů kosmických lodí, jako je sluneční soustava, komunikační systém a sluneční štít,“ řekl Van Campen. „Dnes jsme přeřadili rychlost a přešli k optickým prvkům dalekohledu. Pak, v závěrečné části běhu, znovu zařadíme rychlost a zaměříme se na vědecké přístroje.“

Operátoři vesmírného teleskopu Jamese Webba mohou sledovat šíření observatoře pomocí vizualizačního nástroje, který přijímá telemetrická data z kosmické lodi. (Obrazový kredit: NASA)

Sekvence rozmístění dalekohledu byla znepokojena a někteří jej popisovali jako nervy drásající. Webový vědecký cíl, abychom viděli první hvězdy a galaxie, které se zformovaly ve vesmíru v prvních stovkách milionů let poté velký výbuch, vyžaduje observatoř nebývalé velikosti a složitosti. Z tohoto důvodu je teleskop příliš velký na to, aby jej jakákoli existující raketa mohla odpálit bez předchozího složení. mise Inženýři a technologie dosáhli svých limitůvýsledkem je velké množství inovativních inženýrských řešení. Tato řešení, která vidí, že se teleskop ve vesmíru samosestaví jako transformátory, nebyla nikdy předtím ve vesmíru použita. Rozsáhlý testovací program, jehož dokončení trvalo roky, se však vyplácí.

„Za posledních 12 dní to bylo neuvěřitelně úspěšné,“ řekl Van Campen. „Zažili jsme chvíle vzrušení a hodně napětí, zatímco jsme tak trochu čekali, jak to půjde. Ale věci jdou dobře a my jsme trochu před plánem.“

Dalekohled bude pro vědu připraven až letos v létě. Trvalo by více než 100 dní, než by Webb vychladl na provozní teplotu minus 400 stupňů Fahrenheita (minus 235 stupňů Celsia). Pouze v takových extrémních mrazech bude dalekohled schopen detekovat slabé infračervené signály z nejvzdálenějších hvězd a galaxií.

Van Campen vysvětlil, že operátoři nemohou vizuálně monitorovat rozmístění, protože žádná kamerová technologie nalezená v krutém mrazu za slunečními clonami nepřežije. Elektronické rušení z kamer může také ovlivnit vědecká pozorování. Místo toho operátoři používají počítačový vizualizační nástroj, který přijímá telemetrická data z dalekohledu.

Dalekohled je na cestě k Lagrangeův bod 2 Země a Slunce Asi 930 000 (1,5 milionu km) od naší planety. V L2 bude Webb obíhat Slunce skryté za Zemí, drženo ve fixní poloze citlivou interakcí gravitačních sil obou objektů.

Očekává se, že dalekohled dosáhne svého cíle do konce ledna v plném nasazení. Očekává se, že mise v hodnotě 10 miliard dolarů, nejsložitější a nejdražší vesmírná observatoř, která kdy byla postavena, způsobí revoluci v astronomii a poskytne dříve nemožné vhledy do hvězda Složení planet, chemie exoplanet a chování komet a asteroidů na vnějších končinách Sluneční Soustava.

