Nová Kaledonie se připravuje na závěrečné hlasování o nezávislosti na Francii | politické zprávy

Voliči míří v neděli k volbám v Nové Kaledonii ke třetímu a poslednímu referendu o nezávislosti pro francouzsky ovládanou tichomořskou oblast.

Hnutí za nezávislost zaznamenalo rostoucí zisky ve dvou předchozích referendech o nezávislosti z Francie, která se konala v letech 2018 a 2020.

Rozhodnutí jejích hlavních stran bojkotovat závěrečné referendum ale vyvolalo spory před volbami, které se budou konat 12. prosince.

„Požádali jsme naše aktivisty a členy, aby nebránili těmto volbám, dokud se neuskuteční, čímž dáváme najevo, že nejsme proti demokratickému systému,“ řekl Victor Tutogoro, mluvčí Kanaků z Nové Kaledonie a Socialistické fronty národního osvobození. (FLNKS). ), člen široké separatistické koalice známé jako Strategic Independence Committee, řekl Al-Džazíře.

„I když po mnoho desetiletí Francie upřednostňovala imigraci obyvatelstva především z Evropy a tichomořských oblastí pod její jurisdikcí, aby se Kanakové stali menšinou ve své zemi.“

Nová Kaledonie, bývalá francouzská kolonie a nyní rozšířené zámořské území, se nachází v jižním Tichém oceánu, asi tři hodiny letu na východ od Austrálie.

Bylo jí uděleno právo na tři referenda o svém budoucím politickém postavení v dohodě Nouméa z roku 1998, což je dohoda mezi francouzskými a regionálními vůdci, jejímž cílem je řešit politické, sociální a ekonomické křivdy mezi domorodými ostrovany, známými jako Kanakové, a poskytnout Nové Kaledonii více. autonomie.

Příznivci Francie těsně vyhráli první a druhé referendum, když získali 56,7 procenta, respektive 53,3 procenta hlasů.

Před třetím hlasováním Philip Gomis, vůdce pro-Kaledonské strany společně, prohlásil v rozhovoru pro místní noviny Les Nouvelles Caledoniennes: „Skutečná debata zní: Jak přehodnotíme spojení s Francií? Lidé z Nové Kaledonie jsou unaveni životem s uplatňováním práva na sebeurčení. Musíme společně, my – separatisté a neseparatisté – vytvořit podmínky pro osvobození Nové Kaledonie od konzultací o nezávislosti.“

Francouzský prezident Emmanuel Macron a francouzský ministr zámoří Sebastien Licornu se v červnu v Paříži setkali s vysokými představiteli Nové Kaledonie. Domorodá komunita chtěla referendum odložit kvůli vážným dopadům COVID-19 [File: Bertrand Quay/EPA]

Ale rozhodnutí francouzské vlády uspořádat poslední referendum tento měsíc, aby se předešlo francouzským prezidentským a parlamentním volbám v příštím roce, rozlítilo strany nezávislosti. S podporou tichomořských ostrovních států vyzvali, aby se hlasování konalo koncem příštího roku.

Strany za nezávislost tvrdí, že prudký nárůst případů COVID-19 v letošním roce, který vyvrcholil omezením blokování v září a říjnu, a čas potřebný pro tradiční smuteční obřady za zemřelé v komunitě Kanak vážně omezil jejich schopnost se připravit. volit.

problém důvěryhodnosti

Francie nasadila posílené bezpečnostní síly, aby dohlížely na referendum. Nová Kaledonie má asi 271 407 obyvatel, z nichž 41,2 procenta jsou Kanakové a 24,1 procenta evropského původu, většinou Francouzi. Lidé narození na daném území a dlouhodobí obyvatelé mají právo volit, ale nyní se očekává, že volební účast bude výrazně pod 85,6 %, kteří volili v loňském roce.

„Je jasné, že referendum o sebeurčení s nízkou účastí nebude mít očekávanou sílu,“ řekla Al-Džazíře Caroline Gravellat, docentka veřejného práva na University of New Caledonia v hlavním městě Noumea.

„Volba KSNF neúčastnit se hlasování je skutečným politickým problémem, ale neovlivňuje smysl výsledku, protože propast mezi hlasy „ano“ a „ne“ by se pravděpodobně nezmenšila do té míry, tvrdil, že by vyhrála strana „ano“.

Totogoro je však jasné, že jeho strana nepřijme proloyalistický výsledek.

Již jsme prohlásili, že tento výsledek neuznáme a otevřeně jej zpochybníme na francouzské národní úrovni, na úrovni tichomořského regionu a na mezinárodní úrovni. Již jsme zahájili mezinárodní mediální kampaň… Zdůrazňujeme skutečnost, že toto hlasování pro dekolonizaci naší země je politicky bezcenné, protože my, Kanakové, první lidé, kolonizovaní a nositelé nároku na nezávislost, chybíme,“ do Al-Džazíry.

„Jakou důvěryhodnost můžete mít bez naší účasti?“

Zkušenosti se sociální a ekonomickou marginalizací, vyvlastňováním půdy a vyvlastňováním Kanaků vedly v 80. letech v Nové Kaledonii k násilným občanským nepokojům.

V prvním referendu, které se konalo v roce 1987, před dohodou z Nouméa, zastánci nezávislosti, rozzlobení na volební právo, které bylo nedávno uděleno obyvatelům území, bojkotovali. Drtivé profrancouzské vítězství vedlo k násilným protestům a usmíření mezi francouzskými a regionálními vůdci vyvrcholilo v roce 1988 Matignonskou dohodou, jejímž cílem bylo napravit nerovnost, a o 10 let později dohodou Nouméa, která upevnila vizi „sdílené suverenity“.

Pro-nezávislost Novokaledonský premiér Luis Mapu (vlevo) zdraví bývalého prezidenta proti nezávislosti Thierryho Santa z pravicové strany Le Rassemblement v Noumea minulý měsíc. Před hlasováním 12. prosince vyvstala nejistota [File: Theo Rouby/AFP]

Navzdory tomu domorodí obyvatelé ostrova stále pociťují vyšší míru chudoby ve srovnání s obyvateli evropského původu, a zatímco se Nová Kaledonie může pochlubit nejvyšším HDP na hlavu v regionu Melanésie ve výši 37 448 USD, nezaměstnanost v Kanaku se odhaduje na přibližně 38 procent.

V únoru strany nezávislosti upevnily svou pozici v územní vládě tím, že zajistily šest z 11 pozic ve exekutivě, místním místním parlamentu. Jsou vzdorovití ve svém volání po sebeurčení, ačkoli umírnění zastánci jsou ochotni uvažovat o nějaké formě „nezávislosti v partnerství s Francií“.

Loajalisté, včetně Allied Caledonian Party a Le Rassemblement, tvrdí, že udržení vztahů s Francií by zajistilo ekonomickou a geopolitickou bezpečnost.

Strany proti nezávislosti znepokojuje samotná nezávislost. Domnívají se, že setrváním ve francouzské entitě si Nová Kaledonie bude moci zachovat největší míru „nezávislosti“ nebo největší míru nezávislosti a svobody. V tomto smyslu je Francie ochrannou silou proti zahraničnímu vměšování.

Evropská mocnost také do území každý rok vrazí 1,5 miliardy eur (1,69 miliardy dolarů), které by v případě vzniku státu stáhla.

nová éra

Loajalisté věří, že brzké „ne“ posílí důvěru v ekonomiku, zatímco Francie varovala, že výsledek „ano“ povede k nejisté budoucnosti a vytvoří masový exodus 10 000–24 000 lidí z Nové Kaledonie.

Francouzský prezident Emmanuel Macron má také zájem udržet Novou Kaledonii v držení, protože hraje důležitou roli v dosahu francouzské námořní síly a geopolitického vlivu v indicko-pacifické oblasti, poskytuje přístup k velkým zásobám niklu a přispívá k její velikosti. Výhradní ekonomická zóna.

Bez ohledu na to, jak nedělní hlasování proběhne, bude znamenat konec dohody z Nouméa a zahájení diskusí o nové dohodě o vztahu mezi Francií a Novou Kaledonií. Další veřejné referendum pro občany k ratifikaci nové dohody pod dohledem francouzské vlády se očekává po volbách v příštím roce, do června 2023.

Období po referendu je stále otevřené a Francie bude po obnovení předsednictví republiky a jejího Národního shromáždění svědkem silného volebního období. „Zůstaneme pozorní a budeme sledovat vývoj této situace,“ řekl Totogoro.

Nová Kaledonie je zemí kontrastů nejen se superbohatstvím, ale také chudobou a nezaměstnaností, zejména mezi domorodou komunitou Kanaků. [File: Theo Rouby / AFP) (AFP)

Volunteers visit the Lelos shanty town in Noumea in September during the coronavirus lockdown. Irrespective of the outcome on Sunday, Kanak leaders want a concerted effort to tackle inequality [File: Theo Rouby/AFP]

Obě strany politického rozdělení nadále prosazují myšlenku jednotné budoucnosti.

„Společný osud“ a „společná budoucnost“ nejsou v Nové Kaledonii ideální, jsou nutností,“ řekl Gravellat.

Totogoro však zdůrazňuje, že jakákoli sjednocená budoucnost „vyžaduje boj se sociálními nerovnostmi v této zemi. Proti chudobě a prohlubující se propasti s bohatými, proti daňové nespravedlnosti a daňovým únikům, drancování zdrojů a neúspěchu ve školách… Důsledně jsme dávali najevo, že máme ambici dát všem občanům příležitost budovat společně budoucnost postavenou na sociální spravedlnosti .“

Roztříštěná angažovanost v nedělním referendu svědčí o hlubokých rozporech uvnitř novokaledonské společnosti a o riziku frustrace a zášti v nadcházejících měsících.