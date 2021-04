Ať máte jakékoli velikonoční tradice, doufám, že váš den bude naplněn radostí a blízkými | Jan Richer

Moje rodina není tak dobrá ve slavení Velikonoc jako někteří lidé.

Letos se snažím zvýšit laťku pro svou hru navzdory tomu, že mé děti v podstatě vyrůstaly. Ať už však plánuji cokoli, skepticky bych se umístil poblíž nejbizarnějších velikonočních tradic, které jsem za ta léta znal.

Čas, který jsem strávil ve východní Evropě, získal toto ocenění bez rušení. Mnohé z jejich velikonočních tradic předcházejí křesťanství a jsou poněkud živé.

Bylo tak těžké zapsat některé podrobnosti, které jsem si pamatoval, že jsem požádal Katarinu Tomkovou, bývalou slovenskou studentku, aby mi to připomněla.

Během mého jara ve Staré Lubovně, slovenské vesnici, kde Tomkova vyrostla a nyní žije, byla jednou z mých nejživějších vzpomínek to, co její matka dělala. Když bylo venku zima, zasadil jsem semínka do vody do malé misky. Položil jsem talíř doprostřed stolu. Večeřil jsem s rodinou většinou v zimě a na jaře. Každý den jsme sledovali vývoj sazenic.

Právě včas na velikonoční týden semena vyrostla na malé pole trávníku. Paní Tomková poté opatrně položila ozdobenou krasiliku (ručně malovaná vajíčka) na matraci z měkké trávy jako vrchol prázdnin. Bylo to tak krásné jako cokoli, co jsem kdy viděl.

Tento týden Katarina potvrdila podrobnosti shibašky, staré tradice, která se na Velikonočním pondělí koná na Slovensku. Ačkoli je nyní poněkud pozměněna, říká, že tradice pokračuje. Když jsem tam byl v roce 1993, chlapci středoškolského věku se shromáždili v malých skupinách, aby navštívili dívky. Jakkoli to zní divně, chlapci nejprve „zbili“ dívky zdobeným pleteným bičem (vyrobeným několik dní předem).

Dále přichází Oblievačka, kterou Katarina považuje za „zábavnou část“ – chlapci, kteří na dívky házejí nebo lijí vodu – téměř jako boj s vodním balónem.

Catarina říká, že tradice se vytratila a nyní se praktikuje většinou ve vesnicích, kde lidé žijí v domech a mají loděnice. Řekla, že chlapci se zdržují pití velkého množství vody uvnitř a místo toho dívky někdy stříkají parfémem. Říká, že chlapci stále recitují krátkou báseň nebo prostě říkají „Christos Foscris“, což znamená, že Kristus vstal třikrát a pokaždé nastříkal vodu nebo parfém.

Potom chlapci jedli a pili speciální jídla připravená dívčí rodinou, než se přestěhovali do dalšího domu. Malí kluci dostanou čokoládová vajíčka nebo peníze.

„Pro chlapce je velkou ctí navštívit dívky v ten den – proto dostávají odměny,“ řekla mi Tomková.

V České republice existují malé rozdíly v tradicích. Bičík se tam nazývá pomlázka a skládá se ze čtyř až dvaceti čtyř větviček vrby s barevnými stužkami připevněnými na koncích. Kdysi dávno jsem byl v Praze na Velikonoce a viděl jsem chlapce honit dívky přes nádraží. Tomková říká, že zúčastnění si nyní dávají pozor, aby nebyli agresivní, ale aby si udrželi ducha hry.

Jeden kulturní rozdíl: v České republice vylévají dívky vědra s vodou na chlapce, ne naopak. Podle průzkumu iRozhlasu / Českého rozhlasu z roku 2019 60% českých domácností dodržuje tradici Velikonočního pondělí.

Julia Werzuck, polsko-americká přítelkyně v New Jersey, stále oplývá prvky podobných východoevropských tradic. Na Květnou neděli ona a její rodina zdobí palmy kočičí vrbou.

„Pro nás je důležitá Besanque – pečlivě zdobená velikonoční vajíčka. Ty vždy jdou do velikonočních košů, které bereme do kostela, abychom požehnali sobotu před Velikonocemi,“ řekl Werzuck. „V koších by měly být pisanki, šunka nebo jiné maso, sůl, pepř, chléb, kousek babky a velikonoční maso, obvykle vyrobené z cukru.“

Po velikonočním kostele vysvětluje, že si košík donesou domů a musí z něj sníst kousek jídla a pak si navzájem popřát dobré požehnání do příštího roku – nejedení z koše je špatná věc. Rodina si pak pochutná na studené snídani se šunkou, párky, grilovaným masem, čedičem (jako paštika), vejci, ředkvičkami a chlebem.

“Máme také sladkosti.” Naše základní výrobky jsou polský tvarohový koláč, macawick (mák) a babka.

Vysvětlila, že mák a babka jsou také považována za štěstí. Později mají zurek, polévku z kvásku nebo žita.

„Myslím, že nejlepší část je následující den – je mokré pondělí (Smigus Dyngus) a vy všichni lijete vodu,“ řekl Wurzuc. „Probudil jsem se s vodou stříkající na mě. Většinou se jedná o soutěž o to, kdo dostane, kdo namočí jako první.“

Bez ohledu na to, že se rozhodnete oslavit toto nové vánoční období, doufám, že tak učiníte s radostí a budete obklopeni lidmi, které máte rádi.