Výstavba klidného oceánského města Havenduek kontrastuje s ambiciózním komunitním rozvojem

Nevím jak vy, ale já jsem narazil na hodně hledání mezi dvěma letošní zápasy. Slzy království za poslední měsíc jednoznačně převzaly velkou část mého života. A nedávno jsem byl v Los Angeles na Summer Games Festivalu. Začátkem tohoto roku jsem hrál Kirbyho, a když se vrátím domů, čeká na mě lidskost. Ale všechny ty hry byly po celý rok příliš hlasité, než aby se jich zbavili. Nedávno jsem potřeboval něco pomalejšího, v čem bych se mohl ztratit. A nedávno jsem se znovu a znovu potápěl v malé hře jménem Havendock.

Havendock je stavitel měst – jedno z těch útulných, které nabízí cíle, ale nízké sázky, takže nemusíte zběsile kategorizovat civilizaci, když se vám její obyvatelé hroutí ve náruči. Neodehrává se na souši, ale uprostřed oceánu, začíná na malém opuštěném ostrově a pokračuje ve výstavbě na řadě propojených dřevěných mol. Stavíte více rybníků, abyste vytvořili místo pro více bydlení, více lidí a více strojů, které vám poněkud usnadní život. Primárním zájmem je pitná voda, těsně následovaná něčím k jídlu a přístřeší. Nakonec byste se dostali na taneční parkety a kurníky. Materiály se líně unášejí na vlnách a vnášejí do vaší práce prvek jemné nahodilosti a překvapení. Nedávno jsem vytvořil taneční parket a modlitební centrum, takže moji obyvatelé mají v co doufat – a nejsem to já, abych byl nepořádek, je to skutečný herní mechanismus.

Zatímco trosečníci mají hlad a únavu, jejich potřeby rostou velmi pomalu a jsou snadno uspokojeny, jejich existence je zřídkakdy stresující, alespoň v prvních hodinách hraní. Do značné míry to z Havendocku dělá relaxační způsob, jak si hrát s budováním civilizace, přerušovaný chvílemi humoru, jako je zjištění, že mohu pěstovat hamburgery na zahradě, nebo když vidím lidský dotek hloupých jmen, s nimiž se mi NPC natahují, aby mi pomohli. HavenDoc je plný této elegantní idiocie, snadno se o ní mluví jako o hře, která touží potěšit rostoucí komunitu díky včasnému přístupu.

Tvůrce Yeo Ying Zhi (který se nazývá YYZ) začal pracovat na flashových hrách jako teenager a nakonec si vzal nějaké lekce, které mu pomohly začít se učit 3D enginy jako Unity. Již nějakou dobu pracuje na některých osobních projektech tower defense her a také vydal 2D idol RPG s názvem Enchanted Heroes, které mělo určitý úspěch. Havendock je prvním pokusem YYZ o větší 3D hru, a i když byl nějakou dobu fascinován 3D animací a herním designem, trvalo náhodnou, turbulentní noc, aby mu dodal potřebný impuls.

„Ležel jsem v posteli a nemohl jsem spát,“ říká. „Bylo to jako tři ráno. Tak jsem přišel s nápadem být na tomto klidném místě, kde jsi uprostřed oceánu. Pak jsem z toho udělal pár konceptů. Nemyslel jsem to vážně udělat z toho hru. Byl to jen koncept, který jsem měl v hlavě. Pak se to vznášelo kolem a po chvíli jsem se rozhodl: „Dobře, asi to zkusím přeměnit ve hru.“

Měl jsem představu být na tomto klidném místě, kde jste uprostřed oceánu. Pak jsem z toho udělal nějaké koncepty. „

YYZ jde nad rámec, a to nejen v přechodu z 2D na 3D animace, ale také ve svých cílech nabídnout slušný zážitek pro více hráčů. Sám jsem tuto funkci ještě nezkoušel a ve verzi s předběžným přístupem Havendocku byla popsána jako „velmi experimentální“. Z jeho popisu je snadné pochopit proč.

„Když postava vloží předmět na budovu, musí to dát do vzájemného vztahu mezi všemi hráči, všemi budovami, předměty v nich a samotnými postavami navíc. Takže je to právě tato interakce, kvůli které je to pro hráče tak těžké.“ hra, aby byla v multiplayeru opravdu bezproblémová.“ To je důvod, proč je s multiplayerem tolik problémů, které se snažím vyřešit.“

Zatímco někteří se mohou zdráhat hrát něco, co zjevně není dokončeno, mít otevřený vývoj, jako je tento, je pro YYZ důležitý. Hodně bloguje o procesu vývoje, přičemž bere v úvahu zpětnou vazbu od komunity a Být co nejtransparentnější ohledně souvisejících problémů Dokonce i v menších aspektech, jako je umožnění NPC pít ovocný džus nebo alkohol v baru. I on byl od začátku tak otevřený a řekl mi, že první verzi Havendocku zveřejnil pro veřejnost asi šest až osm týdnů po zahájení projektu.

Snímky obrazovky z Havendocku

„Je to velmi děsivé,“ říká. „Pokud se bojíš to spustit, asi to cítíš správně. Pokud jsi na to připravený, tak už je pravděpodobně příliš pozdě… Když jsem to testoval, myslel jsem si, že by to bylo v pořádku, ale kluci dělají různé věci. Tam.“ Ten sandbox. Takže obecně můžete věci rozbít v rané fázi, protože jsem nepředvídal způsob, jakým lidé hru hráli. Takže jsem se z toho hodně poučil. Ale ve skutečnosti jsem rád, že byla vydána brzy, protože což mi dalo spoustu zpětné vazby, na které jsem mohl pracovat, v porovnání s časem, který jsem strávil zpřístupňováním projektů veřejnosti, trvalo tak dlouho, než jsem vytvořil věci, že jsem nevěděl, co kdyby to bylo něco, co by lidé chtěli.“

I přes potíže YYZ říká, že spuštění Havendocku v tomto prostředí s předběžným přístupem mu pomohlo vyvinout jej rychleji a efektivněji než jeho předchozí projekty. V době, kdy spolu mluvíme, říká, že má asi 2 400 členů komunity Discord – hodně. Oceňujte pomoc zejména proto, že na hře do značné míry pracuje sám a stále pracuje na částečný úvazek, aby zaplatil účty.

Šel jsem na den ven a hra měla problémy…takže jsem nemohl celý den čekat, až se vrátím domů a dostanu se k počítači. „

„Myslím, že tento přístup je velmi odlišný od způsobu, jakým to dělají normální vývojáři,“ přemítá. „Takže si myslím, že je to také obrovský učební bod a je to pro mě pěkně mimo moji zónu pohodlí… Jednoho dne se to stalo, pamatuji si, že jsem byl na jeden den venku a zdálo se, že hra má problémy, protože jsem zveřejnil aktualizaci.“ den předtím, takže jsem se celý den nemohl dostat k počítači, takže jsem se nemohl dočkat, až půjdu domů, dostanu se k počítači, rychle zjistím, v čem je problém, a trochu to zapíchnu. Ten den byl opravdu stresující. Takže si myslím, že to jsou některé z věcí, na které si musím dávat větší pozor.“

YYZ do tohoto projektu zjevně hluboce investoval, ale když jsem se ho zeptal, co by bylo zapotřebí k tomu, aby byl Havendock považován za úspěšný, jeho odpověď byla skromná.

„Možná kdyby o tom vědělo dost lidí, mohl bych se zeptat svého přítele: ‚Hej, slyšel jsi o mé hře?“ A oni řeknou: ‚Jo, už jsem o tom slyšel.‘ Něco takového. Myslím, že je to dost běžné, aby to bylo rozpoznáno. Nejsem si jistý, jestli to zní jako úspěch, ale myslím, že je to cool.“

