Nickelodeon All-Star Brawl Devs to s bojovými hrami myslí vážně

Snímek obrazovky : Nickelodeon / GameMill Entertainment / Ludosity

Nickelodeon All Star Brawl další Senzační-Takže to navzdory své licencované povaze už vypadá naprosto legitimní bojová hra. Hlavní vývojáři mají nejen zkušenosti s vytvářením vlastních populárních bojovníků s platformami, ale také hledají implementaci kódu pro zrušení a obnovení pro dokonalý online zážitek. Kotaku Měl příležitost mluvit s lidmi v Ludosity, studiu za ním rvačka všech hvězd, O jejich naději na její neformální a konkurenční budoucnost.

Ludosity nemusí být jméno domácnosti, ale díky odhalení se ocitla v centru pozornosti Nickelodeon All Star Brawl počátkem tohoto týdne. Studio se sídlem ve Švédsku bylo založeno před více než deseti lety a má méně než tucet zaměstnanců. Ludosity vydal v tomto desetiletí mnoho her, zejména rok 2018 plácnout město, bojová platforma v kontextu Super Smash Bros. To se dokonce ukázalo ve specializaci Senzační Mistrovství Společenství.

Brzy po úspěchu plácnout městoOslovil nás Nickelodeon, Joel Nystrom, generální ředitel společnosti Ludosity Kotaku Emailem. “Zpočátku jsem si nemyslel, že je to skutečné. Týdenně dostáváš spoustu podivných e-mailů a nabídek, takže jsem je zpočátku odmítl jako spam!”

Malé studio si nakonec uvědomilo, že ho nikdo nepodvádí, a natáhlo ruku k Nickelodeonovi, který vytvořil plány na bojovou plošinu. Ludosity vyvinulo demo a počátkem roku 2020 byli vývojáři ve výrobě Nickelodeon All Star Brawl Společně s vývojářem Fair Play Labs v Kostarice a vydavatelem GameMill Entertainment.

Toto příjmení možná nevzbudilo důvěru v ty, kdo znají jeho průměrnou předchozí práci na licencovaných Nickelodeon hrách, ale nika komunita hráčů konkurenčních bojových her okamžitě rozpoznala, jak velký Ludosity byl zapojen. Zde byla skupina lidí, kteří již prokázali důvěrné znalosti a důvěrné znalosti výroby kompetentního bojovníka na platformě a byli zodpovědní za výrobu hry s postavami z klasických karikatur, jako je Spongebob v kalhotáchA Ahoj Arnolde!, A Rugrats. Bylo to téměř příliš dobré, než aby to byla pravda.

Folks descended on Ludosity’s official Discord channel following the Nickelodeon All-Star Brawl reveal to inundate the developers with questions about the upcoming game. And they were more than happy to oblige, letting slip little details about the project’s gameplay mechanics and use of rollback netcode.

Screenshot : Nickelodeon / GameMill Entertainment / Ludosity

Elias “sinxtanx” Forslind, the chief designer who joined Nyström in answering our questions, was the most vocal; he explained that the team was drawing inspiration from both Smash and their previous work on Slap City to imbue the release with aspects that would appeal to those familiar with playing those games at every level.

“If Slap City played a bit like the old Smash games, Nickelodeon All-Star Brawl definitely plays like its own thing,” Forslind explained.

But Nickelodeon isn’t really interested in making a competitive fighting game, right? Not that Nickelodeon All-Star Brawl needs that kind of official mandate from its rights holders to spawn a dedicated community of high-level players, of course. I mean, stačí se podívat na Superslam partner. Ale představa obrovského animačního kanálu, který by chtěl proniknout do komunity bojových her, byla pro mě tak mimo oblast možností, že když mě Ludosity během našeho rozhovoru postavil vzpřímeně, uspokojil jsem se.

“Nickelodeon je plně kompatibilní s konkurenceschopností hry,” řekl Nystrom. “Toto bylo v rozhovoru od začátku. Proto k nám přišli.”

Můj přístup k neformální / soutěžní otázce je stejný plácnout městoForslind dodal v reakci na následnou otázku ohledně vyvážení těchto dvou. “Když uděláte ze hry zábavu, může si ji užít každý. To je pro mě docela dobré, protože nemám takové šílené dovednosti, jaké mají konkurenční hráči, ale stále si mohu užít spoustu bezplatných her pro každého na světě.” Nickelodeon All Star Brawl. “

Nickelodeon také dal studiu úžasné množství svobody rozvíjet se Nickelodeon All Star Brawl, a to natolik, že vývojáři říkají, že jen velmi málo jejich návrhů bylo vyřazeno.

Sada tahů a stylu boje každé postavy, od Spongebob v kalhotáchpatrickova hvězda Ren a StimpyToastový muž pocházel výhradně z týmu Ludosity. Nystrom řekl, že pokud vůbec šlo o hru, pravděpodobně to byla myšlenka, která u nich vznikla. A i když zjevně nejsou ochotni mluvit o velikosti konečného seznamu nebo o plánech DLC (bylo mi řečeno, „mluvilo se“ o podpoře po vydání), Ludosity dokázal poskytnout informace o výběru postav. Je překvapivé a povzbudivé, že Nickelodeon je otevřený tomuto typu spolupráce, dynamice, která předznamenává úspěch hry nad rámec jejích licencovaných integrovaných schopností.

I když zdaleka není propuštěn, Nickelodeon All Star Brawl Už toho má na svých bedrech hodně z animace. Není to jen propagační prostředek pro spoustu milovaných klasických her Nicktoons, ale také zvýšený tlak apelování na skupinu lidí, pro které se na scéně konkurenčních bojových her nic nezdá dost dobré.

Zatímco ohromný pozitivní příjem počátkem tohoto týdne zůstává ohromený, zdá se, že lidé v Ludosity tento zájem zdůrazňují. Vývojáři stále komunikují se startupy Nickelodeon All Star Brawl Komunita na Discordu – museli otevřít nový kanál, aby se zabránilo zaplavení původního studiového prostoru rozhovorem o nové hře – a získat velmi jasný obraz o tom, čeho chtějí tímto ambiciózním projektem dosáhnout.

„Střežící hranu Nigela Thornberryho je cíl sám pro sebe,“ vtipkoval Forslind s odkazem na status postavy jako Internet nahoře, než přidáte: “Doufám, že tato hra také inspiruje ostatní, aby dál zkoušeli žánr stíhaček na platformě. Je už přes 20 let starý, ale stále se cítí jako mladý typ se spoustou potenciálu.”