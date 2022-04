Studie uvádí, že cvičení a užívání doplňků vitamínu D a omega-3 může snížit riziko rakoviny o 61 %.

Vitamínové tobolky do ruky

To už víš cvičit pravidělně Může zlepšit vaše zdraví mnoha způsoby a zlepšit jeho zdravotní přínosy Užívejte doplňky vitamínu D a Omega 3 Bylo to široce hlášeno. Nyní je tu ještě více dobrých důvodů, proč zvážit přidání těchto nástrojů do vašeho preventivního zdravotního plánu: A Nová studie Publikováno v časopise Hranice stárnutí Zprávy naznačují, že kombinace cvičení s doplňky vitaminu D a omega-3 může také pomoci snížit riziko invazivní rakoviny o 61 procent.

V průběhu tříletého pokusu – který byl proveden ve Švýcarsku, Francii, Německu, Rakousku a Portugalsku – výzkumníci testovali účinek denních dávek Vitamin D3 (doplňková forma vitaminu D, o kterém je známo, že snižuje růst rakovinných buněk), omega-3 (které pomáhají udržovat zdravé buňky) a domácí silový trénink (který může posílit vaši imunitu a zabránit zánětu) u 2 157 dobrovolníků. Účastníci, kterým bylo alespoň 70 let, absolvovali každou léčbu jednotlivě a v kombinaci, aby zjistili, která taktika (nebo kombinace taktik) může pomoci snížit jejich riziko. invazivní rakovina.

Výsledek: Přestože je pro klinické lékaře zapotřebí další výzkum, aby mohli učinit definitivní doporučení, Dr. Heike Bischoff Ferrari z univerzitní nemocnice v Curychu ve Švýcarsku dospěla k závěru, že vitamin D3, omega-3 a cvičení pomáhají předcházet rizikům invazivní rakoviny mezi účastníky studie. Když dělali všechny tři, vědci si toho všimli výhody Bylo to velmi produktivní, s 61 procenty sníženým rizikem rakoviny. „Ačkoli naše výsledky jsou založeny na mnoha srovnáních a vyžadují replikaci, mohou být užitečné při snižování zátěže rakovinou,“ řekl Bischoff Ferrari.

Tato studie je první svého druhu, která zkoumá použití tří samostatných preventivních metod Taktika zdraví Ke snížení rizika invazivních rakovin, které prorůstají původní tkání nebo buňkami. Bischoff-Ferrari poznamenal, že tým se ve výzkumu snaží dívat nad rámec obecných doporučení, jak se vyhnout kouření a nadměrnému vystavování se slunci. „Preventivní úsilí u dospělých ve středním a starším věku je dnes z velké části omezeno na screening a očkování,“ řekla.