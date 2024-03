Superpočítač naznačuje, že ve vesmíru by mohly existovat „super diamanty“.

Diamanty jsou nejtvrdší přirozeně se vyskytující materiály na Zemi, ale superpočítač navrhl věci ještě tvrdší. Teoretická látka zvaná superdiamanty by mohla existovat mimo naši planetu a možná by jednoho dne mohla vzniknout zde na Zemi.

Stejně jako běžné diamanty jsou prémiové diamanty složeny z atomů uhlíku. Tato specifická fáze uhlíku, tvořená osmi atomy, musí být stabilní za okolních podmínek. Jinými slovy, lze jej nalézt v pozemské laboratoři.

Specifická fáze, nazývaná BC8, je vysokotlaká fáze běžně se vyskytující v křemíku a germaniu. Jak nový model naznačuje, v této konkrétní fázi by mohl být přítomen také uhlík.

okraj– Nejrychlejší a první exascale superpočítač – modeloval vývoj miliard uhlíkových atomů vystavených obrovskému tlaku. Superpočítač předpověděl, že uhlík BC8 je o 30 % odolnější vůči tlaku než běžný diamant. Výzkum týmu popisující superpevné objekty byl nedávný zveřejněno v Journal of Physical Chemistry Letters.

„Navzdory četným snahám o syntézu této nepolapitelné uhlíkové krystalické fáze, včetně předchozích kampaní National Ignition Facility (NIF), nebyla nikdy pozorována,“ řekl spoluautor studie Marius Mellot, výzkumník z Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL). . laboratoř zahájení. „Ale myslíme si, že by to mohlo existovat na exoplanetách bohatých na uhlík.“

Nejde o první možný důkaz přítomnosti velmi pevných materiálů v hlubinách vesmíru. V roce 2022 našel tým výzkumníků důkazy, že lonsdaleit –Vzácná forma diamantu– Lze jej nalézt v úlomcích meteoritů, které dopadají na Zemi.

Vesmírné observatoře Jako Webbův vesmírný dalekohled Odhalení exoplanet bohatých na uhlík jako nikdy předtím. mimo web, NASA má plány na observatoř obyvatelných světůJde o vesmírný dalekohled nové generace, který by mohl být funkční do začátku 40. let 20. století.

Ale vědci rozumně nečekají na lepší pohled na tak vzdálené světy, zvláště když superdiamanty vznikají pouze ve vysokotlakých prostředích. Tedy v jádru těchto exoplanet.

„Extrémní podmínky panující v těchto exoplanetách bohatých na uhlík mohou vést ke vzniku kosterních forem uhlíku, jako jsou diamanty a BC8,“ řekl Ivan Oleinik, fyzik z University of South Florida a hlavní autor článku ve stejné zprávě. „Hluboké pochopení vlastností uhlíkové fáze BC8 se proto stává zásadním pro vývoj přesných modelů interiéru těchto exoplanet.“

Může být možné pěstovat takové super-diamanty v laboratorním prostředí. Nedávno. Aby toho však tým dosáhl, musí nejprve prozkoumat, co je možné prostřednictvím National Ignition Facility (NIF) LLNL, stejného zařízení, kde Dosáhněte čistého energetického zisku při fúzní reakci V roce 2022 a Opět loni.

Tento výzkum bude prováděn prostřednictvím NIF Discovery Science program. Takže pokud jde o superkvalitní diamanty vypěstované v laboratoři, moje rada je nezadržovat dech. Ve vědě o materiálech se ale věci mohou zahřát.

