Vydání her pro Xbox – 9.–15. října

Doufejme, že máte ve svém backlogu nějaké místo, jako u 19Když vyjde příští týden, budete muset pár věcí smíchat.

Na vrcholu účtu pro mnohé bude Forza Motorsport, která vyjde v plném znění a na Xbox Game Pass 10. října. Mezi další pozoruhodné verze patří vesmírná střílečka, která bude spuštěna na Game Pass 12. října, a temné fantasy RPG Lords. Of the Fallen, který nakonec dorazí 13. října.

Pokud chcete hry vidět dále než příští týden, máme pro vás seznam všech her, které přicházejí do Xbox Game Pass.

9. října

Builder Simulator je perfektní hra pro ty, kteří chtějí postavit dům od základů, jednu cihlu po druhé. V jednoduché úrovni vás hra bude vést a učit tím, že vám ukáže úplné pokyny, ale v těžké úrovni se žádné pomoci nedočkáte – místo toho se spolehněte na své stavitelské schopnosti a vyrobte si vše sami.

10. října

Závodte s více než 500 skutečnými vozy včetně moderních závodních vozů a více než 100 nových vozů ve Forza Motorsport. Ať se každé kolo počítá ve 20 živých prostředích s oblíbenými místy fanoušků a několika rozvrženími tratí, které si budete moci osvojit, z nichž každé obsahuje živé bodování na trati a plně dynamickou denní dobu s jedinečným počasím a jízdními podmínkami, které zajistí, že žádná dvě kola nebudou vypadat ani neproběhnout. stejný.

Vydejte se na úžasné dobrodružství, najděte si nové přátele a objevte vše, co ostrov nabízí. Lezte, plavte, klouzejte a klouzejte si do srdcí mnoha různých postav, které potkáte na svých cestách!

Rourke, vyslán na svou první misi, poprvé opouští The Core a objevuje temnou pravdu o operaci, které je součástí, a důsledcích útěku před nevyhnutelnou válkou.

Fotbal pro všechny! Wild Card Football je zábavná fotbalová hra typu pick-and-play, která představuje týmově zaměřenou hru 7v7 s jedinečným systémem Wild Card, který vám umožní během okamžiku změnit průběh událostí pomocí speciálních pravomocí a pravidel. Vypínací schopnost.

11. října

Chystáte se ukrást stroj času. V této únikové místnosti musíte cestovat časem, prozkoumávat tajemná místa a řešit hádanky, abyste získali neocenitelné poklady. Podaří se vám ho přivést zpět k životu?

Získejte zpět vesmír ve stylu staré školy!

Ponořte se do retro arkádového zážitku v RedRaptor, vertikální střílečce inspirované žánrovými klasikami 90. let! Vžijte se do role zkušeného pilota na misi k zachycení neznámé hrozby, která již zničila téměř všechny spojenecké síly. Pokud doufáte, že přežijete a sestřelíte nepřítele, budete muset svou loď cestou upgradovat a posouvat své schopnosti na hranici možností!

Vydejte se na oblohu, planetární nižší oběžnou dráhu, nepřátelské vesmírné stanice, pole asteroidů a další, zatímco se vás roje nepřátelských lodí a environmentální rizika snaží dostat dolů. Spravujte své brnění a sledujte své zdraví! S každým kolem můžete aplikovat průběžná vylepšení statistik vaší lodi, od úrovně zbraní přes lasery až po wingmeny. Dokážete překonat 5 fází Bullet Hell a zjistit, co vás čeká v propasti za ní?