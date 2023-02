Thomas Machak: 5 věcí o dubajském soupeři Novaka Djokoviče | ATP Tour

Thomas Machak nemohl poskytnout větší výzvu v prvním kole na turnaji Dubai Duty Free Tennis Championships tento týden. Čech se střetne s kvalifikantem Novakem Djokovičem na tvrdém turnaji ATP 500, kde bude chtít, aby se stal prvním hráčem, který porazí Srba v sezóně 2023 na ATP Tour.

Před Machacovým střetem se světovou jedničkou sdílí ATPTour.com pět věcí, které byste o 22letém hráči měli vědět.

Jeho sportovním idolem je Michael Jordan

Dva roky předtím, než se v roce 2000 narodil Machak, odehrál Michael Jordan svůj poslední zápas za člena Chicago Bulls. To nezabránilo Čechovi, aby z něj vyrostl velký fanoušek Bulls i Jordana.

„Je šílené, co ten chlap ve svém životě dokázal,“ řekl loni pro ATPTour.com Jordanův Machak. „Jeho úspěchy, chvíle, které zažil, jsou neuvěřitelné. naučil jsem se [from watching him that] Pokud se některé dny necítíte dobře, špatně nebo se vám něco nedaří, můžete stále bojovat a v tu chvíli si udělat pohodlí a něco ve své hře zlepšit.

Láska jeho sestry k tenisu mu změnila život

Nebýt jeho starší sestry Kateřiny, mohl být Machak předurčen pro budoucnost v basketbalu. Do tenisu se zamilovala už jako teenager a začala pravidelně závodit, když byly Thomasovi čtyři roky. To otevřelo cestu k rozvoji jeho tenisových dovedností.

„Cestoval jsem s ní a svou rodinou a pokaždé jsem hrál proti zdi,“ řekl Machák. „Hrál jsem šest hodin denně na zdi, protože jsem se nechtěl při sledování tenisu nudit, a tak jsem hrál hodně tenisu.“

Je dobrý v držení míčů… i bez míče!

Machačova výborná koordinace ruka-oko nepomohla Čechovi dostat se na 97. místo žebříčku Pepperstone ATP. Během pandemie COVID-19 zveřejnila na Instagramu video demonstrující působivou práci nohou s rolí toaletního papíru!

Má zkušenosti s tváří v tvář světové jedničce

Machakovo dubajské setkání s Djokovičem nebude jeho prvním střetem se světovou jedničkou. V roce 2022 se Čech utkal s Pepperstone ATP č. 1 Daniilem Medveděvem na BNP Paribas Open v Indian Wells.

Navzdory tomu, že při té příležitosti prohrál v přímých setech s Medveděvem, Machak nadále prokazoval svou schopnost vyrovnat se špičce až k patě s některými z nejlepších na turné. Při reprezentaci České republiky ve finále Davis Cupu v roce 2021 porazil Richarda Casketta a Daniela Evanse a na letošním Australian Open dotáhl Caspera Ruuda do čtyř setů.

Vždy se může obrátit na svou přítelkyni o radu soudu

Machák nemusí hledat rady, jak se v profesionálním tenise více prosadit. Jeho přítelkyní je česká hvězda okruhu WTA Kateřina Siniaková, která má v singlovém žebříčku nejvýše 31. místo a třikrát se dostala na žebříček turnajové úrovně. Je také současnou světovou jedničkou ve čtyřhře, když vyhrála 20 turnajových titulů, včetně sedmi grandslamů.

„Je to dobrý hráč,“ řekl Machac pro ATPTour.com. „Měla neuvěřitelnou kariéru…takže se od ní hodně učím.“

Machák dodal: „Je to bojovnice, ve hře nevzdává žádný bod. Uhrává každý bod.“