Nejjasnější ohnisko psího kašle na Floridě

Jižní Florida zažívá vypuknutí nakažlivého respiračního onemocnění u psů neboli „psího kašle“.

Většina případů onemocnění je mírná, ale exacerbace příznaků může přejít v zápal plic.

Zdravotní odborníci tvrdí, že nejlepší ochranou je informování psů o očkování.

Vzhledem k tomu, že šíření COVID-19 stále myslí mnoha Američanů, existuje další virus, který se šíří po jižní Floridě a postihuje jinou část populace: psi.

Komplex infekčních onemocnění dýchacích cest, také známý jako „psí kašel“ nebo „psí kašel“, je způsoben skupinou virů a bakterií, včetně chřipky, které infikují dýchací systém psů. Může se také snadno šířit, ať už psi žijí v domácnosti nebo čekají na adopci.

Zatímco nedávné propuknutí bylo omezeno na jižní Floridu, podle Jose Arse, prezidenta Americké veterinární lékařské asociace, lze tuto nemoc kdykoli nalézt po celé zemi.

„Sem tam případ uvidíme, ale jsou chvíle, kdy se ohniska vyskytují v různých částech země v různou dobu,“ řekl Ars USA TODAY.

Zde je vše, co potřebujete vědět o CIRDC:

Dusí se váš pes? Zde je návod, co dělat, když se štěněti něco zasekne v krku

Čokoládová nouze Takže váš pes snědl čokoládu. Zde je to, co byste měli udělat jako první.

Jak se CIRDC šíří?

Podobně jako se šíří COVID-19, i CIRDC se snadno šíří, kdykoli jsou psi v těsném kontaktu, ať už je to v psím parku, na rande, na akcích pro úpravu psů nebo se psy na veřejných místech, jako jsou útulky. Arce řekl, že dalším způsobem, jak se virus může šířit, je, že si pes hraje s hračkou a jiný pes používá stejnou hračku.

Maria Serrano, hlavní veterinární lékařka Miami-Dade County Animal Services, uvedla, že ohnisko na jihu Floridy pravděpodobně pochází od psa, který se dostal do útulku.

„Nemoci dýchacích cest přenášené kapénkami jsou vysoce nakažlivé,“ řekl Serrano.

Nemoc nepostihuje člověka.

Jaké jsou příznaky CIRDC?

Mezi běžné příznaky CIRDC patří kašel a kýchání, stejně jako sekrety vycházející z nosu. Jak nemoc postupuje, podle Arce mohou mít psi problémy s dýcháním a mohou mít výtok z nosu a očí.

Příznaky se obvykle objevují asi pět dní po expozici a mírné případy obvykle trvají až 10 dní. Veterináři mohou otestovat psy, aby zjistili, zda mají nemoc.

Někteří psi nemusí vykazovat žádné příznaky, ale přesto mohou nemoc přenášet a mohou ji šířit.

záchrana psa Pes spadl do řeky Los Angeles a vedl k chaotické záchraně poté, co dovnitř skočil náhodný kolemjdoucí

o čem všichni mluví?Přihlaste se k odběru našeho trendového zpravodaje a získejte nejnovější zprávy dne

Jak nemocní jsou psi z CIRDC?

Většina případů CIRDC je mírná, ale onemocnění se může zhoršit a u psů se může vyvinout zápal plic, pokud jsou ponecháni bez dozoru nebo v závislosti na stavu. Štěňata, starší psi nebo psi s oslabenou imunitou jsou nejvíce náchylní k viru a zhoršení příznaků.

„Nedostavil se, mohla to být příčina smrti,“ řekl Ars.

Psi se zhoršujícími se příznaky mohou být hospitalizováni a léčeni antivirotiky.

Na Floridě došlo k propuknutí CIRDC, mohlo by se rozšířit celostátně? Jak by se měli majitelé psů obávat?

V březnu zdravotničtí představitelé okresu Miami-Dade poznamenali, že došlo ke zvýšení počtu psů infikovaných CIRDC. Konečně, Rozhodl se sloužit zvířatům 23. března Na dobu neurčitou pozastavit adopce psů, akce adopce a zdravotní kliniky, které provádějí kastraci, oplodnění, čipování a očkování. Serrano řekl, že rychlá reakce na nemoc ji pomohla zastavit.

„Zatím to jde dobře. Případů skutečně poněkud ubývá. Pokračujeme v oddělování populace a ujišťujeme se, že necháme psy alespoň 10 dní v izolaci, abychom měli menší riziko přenosu na jiné psy.“ Serrano řekl: „Myslím, že jsme jednali rychle.“

Přestože případů ubývá, zprávy o vypuknutí mohou mezi majiteli psů v okolních městech a státech vyvolat strach.

Nicméně podle Arse by se majitelé psů neměli bát. Nemoc se vyskytuje téměř pět desetiletí a je přítomná po celý rok. Majitelé psů by měli být opatrní pouze tehdy, když zdravotníci řeknou, že v určité oblasti došlo k propuknutí viru.

„Pokud se ohnisko nevyskytuje v oblasti, kde obvykle beru svého psa na procházku nebo do parku nebo něco podobného, ​​nebyl bych příliš znepokojen. To je něco, co je tam vždy,“ řekl. „Uslyšíte od představitelů veřejného zdraví ve vaší oblasti.

„Když je počasí opravdu intenzivní, uvidíte články všude,“ řekl Ars.

Jak udržujete svého psa v bezpečí?

Serrano a Ars uvedli, že majitelé psů by se měli ujistit, že jejich psi mají aktuální očkování. Neexistuje žádná vakcína určená k prevenci onemocnění před CIRDC, protože to „není stav, kterému lze předcházet vakcínou“ Podle University of Wisconsin-Madison College of Veterinary Medicine.

Vakcíny s přídavkem serrano však mohou částečně chránit dýchací systém a zároveň posilovat imunitní systém.

Doporučuje však, aby v případě propuknutí nákazy bylo psům zabráněno ve vzájemném kontaktu „z nosu na nos“.

Podle Arce není hlavní sezóna pro nemoci příliš vysoká, ale teplé letní měsíce, kdy je venku více psů, mohou být obdobím, kdy se nemoc může snadno rozšířit. Ale dokud je váš pes zdravý, nemusíte se příliš bát. Většina případů je mírná a samoléčí se.

„Ujistím se, že očkování mého psa je aktuální. To je klíčové,“ řekl Arce.

Sledujte Jordana Mendozu na Twitteru: @jordan_mendoza5.