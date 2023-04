EMDB 5,20 | Newen

EMDB je aplikace pro sledování vaší sbírky filmů a televizních seriálů. Plně jsou podporovány jak fyzické disky, tak mediální soubory. S automatickým importem z databáze IMDB, exportem do csv, textu nebo HTML, náhledem obálky miniatur, sledováním kreditu, pokročilými funkcemi vyhledávání a filtrování a vícejazyčným uživatelským rozhraním. EMDB nepotřebuje .NET framework ani žádné jiné externí knihovny a je tedy zcela přenosný. A co je nejlepší, je to zdarma!.

EMDB 5.20.2 Změna:

Přidat z pevného disku: Odebráno z levého uživatelského rozhraní za účelem vymazání podsložek.

Startup: Hledání nových epizod televizních seriálů přidáno.

Spuštění: Opraveno, že někdy byly přidány nové filmy jako televizní seriály.

Uživatelské rozhraní: Přejmenováno „History Watched“ na „Last Played“.

Import IMDb: Vylepšeno získávání lokalizovaných, originálních a anglických titulů.

Export HTML: Na stránky filmu byl přidán prvek videa pro místní mediální soubory.

HTML export: fav kód přidán pro všechny stránky.

Tisk: Opravte tiskové pole.

TV Mode: Nastavte položku, abyste viděli resetování značek Owned a Wishlist (a značky Shortlisted, ale to je zamýšlené chování).

Překlady: Byly aktualizovány překlady zjednodušené čínštiny, němčiny, francouzštiny, češtiny, portugalštiny, italštiny a holandštiny.

