Odpovědi New York Times Crossword 7. února 2024

4D. Možná vás překvapí, že tento „správně smýšlející typ? Nemá žádnou politiku: je to jen kurzíva.

12 d. Pokud tento záznam pro „GOING ALONE“ – LÉTÁNÍ SOLO – připadal některým každodenním řešitelům povědomý, může to být proto, že v záhadě z minulého čtvrtka existovala podobně tematická stopa a položka ve zhruba stejné situaci, kde „Nemáte žádné spoluspiklence .“ „Vyřešeno samotným hraním. (Náhoda? Téměř jistě. Ale případné nesouhlasné teorie rád pobavím v komentářích.)

Před několika lety jsem slyšel v baru hrát singl Cisco z roku 2000 „Thong Song“ a najednou mě napadlo, jestli by „tanga, tanga, tanga, tanga“ nemohlo sloužit jako heslo do křížovky…což je … Jak to zní, taková slova. Něco, co by mě zajímalo. Nic to neudělalo, ale přimělo mě to přemýšlet o opakujících se pasážích v písních, které podnítily tento nápad na téma. Hned mě napadlo, že to bude zábava.

Nastal krátký okamžik zklamání, když jsem zjistil, že CH-CH-CH-CH-CHANGES se již dříve objevily v The Times Crossword (spolupráce Jeffa Chena a Davida Benkoffa z roku 2014), ale téma bylo naštěstí úplně jiné. Šlo se tedy na závody: během jednoho dne jsem měl startovní rošt, rozeslal jsem ho a k mé radosti se to líbilo i redaktorům.

Až když byla upravená hádanka testována o měsíce později, kontrolor faktů si uvědomil, že způsob, jakým byla odpověď prvního subjektu — „Lo-lo-lo-lo-Lola“ — napsána, byl podle Kinks ve skutečnosti nesprávný. Oficiální texty a noty! K mému překvapení a na rozdíl od mnoha lyrických stránek na internetu to není, není kdyby. Takže na poslední chvíli musel editační tým upravit velkou část severozápadního rohu skládačky. Poděkujte jim tedy tentokrát ještě více než obvykle!

To by se samozřejmě nestalo, kdybych šel s „Jo jo jo jo“ namísto …

Jsem opravdu spokojený s tím, jak se věci vyvinuly, a doufám, že se vám řešení bude líbit!