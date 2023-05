Shropshire: Ellesmere man se setkává s českými účastníky Eurovize

Rob McBride byl na chatu Saturday Morning Live během únorového turné European Tree of the Year v Praze, když se v rozhovoru po soutěži o vstup do České republiky na Eurovizi setkal s dívčí kapelou Vesna.

Vesna poté soutěž vyhrála a postoupila do semifinále, kde se utká ve finále v Liverpoolu v sobotu 13. května.

Rob doufá, že je uvidí dělat dobře.

Řekl: „Bylo to velmi krátké setkání. Rychle jsme si popovídali a udělali si selfie.

„Gratuloval jsem Vesně a oni mi pogratulovali k rozhovoru a chtějí v tom pokračovat.

„O dva dny později jim byla, myslím, nabídnuta česká Eurovize.

„Slyšel jsem ‚My Sister’s Crown‘ a je to opravdu skvělé.“

Vesna se utká ve finále v Liverpoolu. (Foto: Rob McBride)

Česká republika byla druhou zemí v Evropě, kterou Rob během své cesty za Evropský rok stromu navštívil.

Řekl: Byl jsem v 10 zemích.

„Český pre-entry byl skvělý, vzal mě zpět do Prahy ředitel velké společnosti a vysadil mě v televizním studiu.

„Všechny dívky byly nadšené. Bylo to rychlé setkání.“

Rob mluvil o tom, že se chce setkat se skupinou poblíž starého domova sira Paula McCartneyho.

Řekl: „Chtěl jsem se setkat s týmem poblíž domu Sira Paula McCartneyho v Allertonu.

„Je tam jeden z nejstarších dubů v zemi. Allertonský dub je nad silnicí v parku támhle.“

Robb, který po krátkém setkání v Praze řekl, že skupině fandil, přiznal, že v předchozích letech o soutěž nejevil velký zájem.

Dodal: „Budu fandit Vesně, Rakousko a Polsko jsou velmi silné.

„Je pro mě velmi zvláštní mluvit o Eurovizi, protože mě to nezajímá.

„Ale letos je to jiné, protože potkali Vesnu, která postoupila do semifinále a bylo to v Liverpoolu.“

Finále Eurovize 2023 se bude konat v Liverpool Areně v sobotu 13. května ve 20:00 a bude se vysílat na BBC One.