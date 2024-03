„Není to příliš překvapivé a potvrzuje to, co jsme tušili: Kreml využívá nerenomované zdroje vydávající se za média, používá peníze k nákupu skrytého vlivu, aby změnil veřejné mínění v EU a zasahoval do voleb,“ řekla Vera. Jurová, komisařka volebního obvodu pro hodnoty. Paní Jurová, která má české občanství, vyzvala k agresivnějšímu postoji proti ruskému vměšování. „Nemůžeme být o krok za Putinem a jeho propagandistickým týmem na šachovnici,“ řekl.

Chcete-li komentovat Mr. Medvetchuk nebo Mr. Marchewski nebyl okamžitě zastižen. Hlas Evropy, jehož webové stránky byly po českých sankcích staženy, nereagoval na zprávu zaslanou sociální sítí X.

Evropský parlament je jednou ze tří hlavních institucí Evropské unie, i když je považován za nejméně mocný. Jejích 705 členů, volených ve svých domovských zemích a sloužících pětiletým funkčním obdobím, neiniciuje legislativu, ale k jejímu schválení obvykle vyžaduje jejich souhlas. Mohou také provádět audit Evropské komise, výkonné složky EU, a často hrají významnou roli při kontrole politik skupiny.

Navzdory své omezené institucionální moci jsou evropští zákonodárci často zvýhodňováni lobbisty, průmyslovými odvětvími a zájmovými skupinami zemí, aby ovlivnili veřejné mínění a získali spojence v důležitých politických debatách.